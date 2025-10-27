Thủy Long Ngâm tập 8, 9, 10: Nhiệt độ dẫn đầu toàn mạng, mở bí ẩn thân phận Lệ Từ

HHTO - Đường Lệ Từ (La Vân Hi) vẫn đang "out trình" trong giai đoạn "quét maps". Khán giả yêu thích Bạch Chú sẽ được gặp lại anh ở tập 10 khi Tuyết Tuyến Tử hỗ trợ bắt gọn một mẻ cha con Kiếm Vương "buôn lậu".

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 7 của Thủy Long Ngâm có một màn "flex" không hề khiêm tốn của Đường Lệ Từ (La Vân Hi). Đoán trước bản thân sẽ bị chặn lại ở ngoài thành vì không có thư mời, anh "chỉ đành" dùng thân phận thiếu chủ của Vạn Khiếu Trai - quốc cữu đương triều. Nết "làm màu", ăn mặc lồng lộn đính vàng bạc lấp lánh của Đường Lệ Từ được lý giải bởi "thân phận ngầm" giàu nứt đố đổ vách.

Bí mật thân phận là ác ma được làm rõ sẽ thay đổi lớn cục diện.

Nhưng chưa hết, "quốc cữu hồ ly" còn một thân phận khác mà đến chính anh cũng không biết. Mảnh hồn của Kiếm Hoàng còn lại trong kiếm ý đã nhận ra Lệ Từ chính là Nhất Khuyết Âm Dương - đại ma đầu trong lời kể dân gian từng bị 7 cao thủ chế ngự. Bà nhận ra trong chiêu thức của Lệ Từ có bóng dáng của đồng đội, tin rằng Phương Chu có tính toán riêng khi thu nhận và nuôi dạy lại ác ma này.

Đường Lệ Từ cố ý đi vào kiếm ý, lĩnh hội Tây Phong Trảm Hoang Hỏa một cách thuần khiết nhất đã khiến các võ hiệp trong giang hồ bớt đi sự sùng bái trong chiêu thức đầy đen tối của Kiếm Vương - Dư Khấp Phượng. Lệ Từ ép ông ta phải xử án công khai Giang Khinh Vũ khi ông cố ý gán tội cho chàng.

Đến tập 8 Thủy Long Ngâm, Đường Lệ Từ vẫn "out trình" khi đoán ra hết chiêu trò đổi trắng thay đen của Dư Khấp Phượng. Hắn tìm đến quán trọ Phong Lưu, xin một người có thuật dịch dung hòng đổi tội cho Thẩm Lang Hồn giết Giang Khinh Vũ để diệt khẩu, một mặt dẫn dắt để Phổ Châu (Dương Sĩ Trạch) trở thành nhân chứng. Lệ Từ dùng gậy ông đập lưng ông, để Thẩm Lang Hồn theo dõi, cố ý giao đấu và để Khấp Phượng chém bị thương. Dấu vết của kiếm khí để lại trên vết thương đã vạch trần âm mưu của lão khi Phổ Châu truy đuổi đến thuyền của Lệ Từ.

Đường Hồ Ly thành công "set kèo" với Phổ Châu để bàn chuyện hợp tác, lật tẩy "trùm buôn lậu" tà dược Kiếm Vương. Tưởng sẽ giao đấu một trận long trời lở đất nhưng hóa ra Phổ Châu chỉ muốn bắt mạch để thăm dò Lệ Từ, chấp thuận điều kiện và hợp tác với Đường Hồ Ly. Kế hoạch của Dư Khấp Phượng đổ bể, buộc hắn một lần nữa phải tìm đến quán trọ Phong Lâu, nhờ đó, Thẩm Lang Hồn có thể lần theo nơi ở của Liễu Nhãn (Phương Dật Luân).

Dù đã được Lệ Từ dặn phải chạy trốn, không được nóng vội trả thù mà giao đấu với A Nhãn, nhưng Thẩm Lang Hồn vẫn bị bắt quả tang. Trailer tập 9 tiết lộ Lang Hồn bị kiểm soát, trở về gặp Lệ Từ bình an để truyền tin. Đường Hồ Ly gặp lại "sư huynh cũ" như mong muốn. Cả hai lại giao đấu nhưng lần này, A Nhãn không giết được Đường Lệ Từ như 4 năm trước mà ngược lại, còn bất ngờ về chiêu thức mà chàng lĩnh hội được Phương Chu.

Phổ Châu đã nói tính mạng của Đường Lệ Từ chẳng còn bao lâu. "Quốc cữu hồ ly" cần lấy lại phần Vãng Sinh Phổ bị A Nhãn cướp đi để chữa lành vết thương mới có cơ hội kéo dài sinh mạng. Nhưng có lẽ tập 9 vẫn sẽ chưa thể hóa giải hiểu lầm giữa Liễu Nhãn với Lệ Từ.

Trailer Thủy Long Ngâm tập 9

Tập 10 Thủy Long Ngâm trở lại với buổi xét xử công khai như đã hẹn của Kiếm Vương. Nhưng phạm nhân đã bị lão giết, lấy ai để tra hỏi? Trong khi đó, Đường Lệ Từ đã hứa với Phổ Châu sẽ tìm đủ bằng chứng, nhân chứng về việc Kiếm Vương là "trùm buôn" tà dược. Việc thu thập, phân tích manh mối có cả giúp sức của A Thùy (Lâm Duẫn). Tuyết Tuyến Tử (Bạch Chú) nhắng nhít, phụ trách chặn đường con trai của lão đang trên đường bỏ trốn, tẩu tán bằng chứng.

Trailer Thủy Long Ngâm tập 10

Thủy Long Ngâm càng chiếu càng mở ra những vụ án hấp dẫn hơn. Hai ngày liên tiếp, phim vươn lên dẫu đầu chỉ số truyền thông và nhiệt độ toàn mạng (theo Maoyan), chỉ số phim chiếu đài cũng Top 1 ở mức 80,98. Ngày chiếu thứ hai của phim có lượt xem tăng gấp đôi ngày đầu trên nền tảng MangoTV, đánh dấu một khởi đầu rạng rỡ.

Phim gồm 40 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên FPT Play, iQIYI, TV360, VieON, MangoTV.