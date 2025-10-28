Thủy Long Ngâm tập 9, 10, 11, 12: Lệ Từ lộ thân phận thật, bung skill "gánh team"

HHTO - Tập 11 và 12 của "Thủy Long Ngâm" là hồi kết của "maps" Kiếm Vương Thành. Liễu Nhãn không còn giấu mặt mà trực tiếp ra mặt đối đầu với kiếm hội. Thân phận thật của Đường Lệ Từ và ngọn nguồn của biến cố 4 năm trước ở Chu Thê Lâu có thêm mảnh ghép mới được mở ra.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cảnh hay nhất trong tập 9 của Thủy Long Ngâm là đoạn đối thoại trong ảo cảnh của Đường Lệ Từ (La Vân Hi) và Liễu Nhãn (Phương Dật Luân). Chính A Nhãn cũng không ngờ A Lệ vẫn còn sống sau trận chiến 4 năm trước, hắn muốn giết "sư đệ cũ" này một lần nữa.

Đường Hồ Ly vừa đánh vừa phân tích trúng tim đen của Liễu Nhãn khiến hắn dao động. Lệ Từ nhìn ra sự do dự của A Nhãn mang theo một phần hoài nghi, rằng trong thâm tâm của hắn vẫn tin vào một tia hi vọng A Lệ không phải người giết Phương Chu. Bởi vậy hắn mới khung ngừng bày kế để thăm dò.

Chi tiết máu có tác dụng chữa lành hơn cả thần dược đã hé mở thân thế không thể là cô gái mãi nghệ bình thường của A Thùy.

Đường Lệ Từ thành công phá ảo cảnh thoát ra, khiến A Nhãn bị thương. Tuy nhiên, bản thân chàng cũng bị thương nặng ở vết thương cũ do trúng bẫy châm độc của Liễu Nhãn và Hồng Cô Nương thiết lập. A Thùy (Lâm Duẫn) đúng lúc bắt gặp Lệ Từ về thuyền trong trạng thái đau đớn.

Cô biết Đường Hồ Ly có thể chất tự chữa lành nên dù bị chàng đuổi đi, cô đoán ra vết thương này không nhẹ. Nhân lúc Lệ Từ lịm đi, A Thùy quay lại, lén cho chàng uống máu của mình. Lệ Từ tỉnh lại cũng không ngờ thương tổn đã lành, pháp lực cũng khôi phục nhưng không tin hoàn toàn vào việc thuốc của mình có tác dụng.

"Thủy Long Ngâm" tập 9 - 10 là dịp A Thùy tỏa sáng. Cô là bộ não của team khi Lệ Từ vắng mặt, xử lý vấn đề phát sinh nhanh nhạy, khéo léo.

Tập 10 tập trung vào buổi hẹn xét xử công khai Giang Khinh Vũ. Dư Khấp Phượng nhất quyết hướng nghi ngờ kẻ giết người diệt khẩu về phía Thẩm Lang Hồn. Lão nghe lệnh của Liễu Nhãn, bỏ cổ trùng vào rượu để buộc Đường Lệ Từ phải uống và chỉ được nói sự thật nếu không muốn phản phệ.

A Lệ cũng không vừa, trực tiếp vạch trần lão, ép lão uống chung. Chàng mang theo rượu khác đến, nói rằng đã bỏ một loại thuốc sẽ phản ứng với người đã uống tà dược, khiến họ mất mạng. "Có tật giật mình", tất cả những kẻ sử dụng tà dược hoảng loạn, không đánh tự khai. Chung Xuân Kế (Bao Thượng Ân) lén theo dõi, ghi lại danh sách.

A Lệ bình thản nói mình đã gây ra thảm án Chu Thê Lâu khi đối chất với Dư Khấp Phượng, nhưng đôi mắt ngấn lệ long lanh đã "tố giác" anh nói dối và đang nén đau lòng.

Cổ trùng phản phệ đã chứng minh lời thừa nhận giết Phương Chu của Đường Lệ Từ là nói dối. Phổ Châu (Dương Sĩ Trạch) ra mặt bảo vệ A Lệ trước đám người của Kiếm Vương, dù khó chịu với cách làm của Đường Hồ Ly nhưng vẫn nghe theo sắp xếp của chàng vì ván cược.

Lệ Từ mượn cớ dạo sông, chặn thuyền chở tà dược mà Dư Khấp Phượng sai đệ tử lén tẩu tán trong đêm. Chàng lấy pháo hoa đánh lạc hướng, để Tuyết Tuyến Tử (Bạch Chú) trộm hàng. Bằng chứng và danh sách phạm tội vụ tà dược có đủ, A Lệ thắng cược, buộc Phổ Châu không được tự ý bắt giữ Dư Khấp Phượng nhưng vẫn cho tiên sinh thời gian đi tìm kiếm hội để xử lý vụ việc theo đúng cách của chính đạo như ngài muốn.

Cuối tập 10, Liễu Nhãn tức giận đến tìm Dư Khấp Phượng vì lão ta ngu dốt mà tự cho mình là thông minh, phá hỏng mọi chuyện. Hắn giao cho lão nhiệm vụ mới, giết tất cả mọi người hay nói đúng hơn là A Nhãn muốn Lệ Từ trải qua nỗi đau mất đi những bằng hữu hiện tại của mình.

Trailer Thủy Long Ngâm tập 11

Trận đại chiến kéo dài từ tập 11 đến 12 của Thủy Long Ngâm, mà qua đó, một góc ký ức của Lệ Từ cùng Phương Chu được hé mở, bao gồm việc Phương Chu giấu đi ấn vàng trên trán của A Lệ và cả thân thế thật sự của "quốc cữu hồ ly".

Dư Khấp Phượng "quậy đục nước" khắp nơi khiến dân chúng ở Kiếm Vương Thành khổ sở. Hắn lợi dụng kiếm ý của Kiếm Hoàng để tạo ra đợt công phá khủng khiếp. Trong khi Đường Lệ Từ vừa cứu A Thùy vừa đối đầu với Dư Khấp Phượng và đám Liễu Nhãn thì nhóm của Chung Xuân Kế, Vân Trì, Thẩm Lang Hồn bảo vệ người dân. Phổ Châu tiên sinh đến kịp, dùng sức mạnh tạo thành lớp bảo vệ lớn.

Tạo hình mặc chiến bào vàng kim của A Lệ "lên sàn", cũng đánh dấu sức mạnh của Đường Hồ Ly được kích hoạt ở "level max".

Sau trận chiến, Liễu Nhãn lại giở trò mới. Hắn xuất hiện giao diện lang y thiện lành từng cứu một người nghèo bị từ chối bán thuốc. A Nhãn sẽ thao túng dân chúng, gây khó dễ gì cho nhóm của Chung Xuân Kế cũng như kiếm hội?

Trailer Thủy Long Ngâm tập 12.

Thủy Long Ngâm gồm 40 tập, lên sóng vào buổi tối hằng ngày. Khán giả Việt có thể theo dõi qua MangoTV, iQIYI, VieON, FPT Play.