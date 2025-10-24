Yến Ngộ Vĩnh An kết thúc liên tưởng Hiến Ngư, Lý Quân Nhuệ khổ "để đâu cho hết"

HHTO - Kết thúc của "Yến Ngộ Vĩnh An" cũng hao hao những bộ phim có thể loại xuyên không khác. Đều do Vương Ảnh Lộ đóng chính lại phát sóng gần nhau nên đoạn kết này khiến nhiều khán giả nhớ đến "Hiến Ngư" nhưng đỡ ức chế hơn.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập cuối của Yến Ngộ Vĩnh An, cả nhà Thẩm trở về thời hiện đại sau vụ cháy ở hẻm Tụ Hiền, chỉ có Thiều Quang (Vương Ảnh Lộ) là còn ký ức. Cô trở lại nhà tổ, đứng ở nơi treo bức họa chân dung của mình và Lâm Yến (Lý Quân Nhuệ). Anh gọi tên cô, nói rằng mình đã trải qua một giấc mộng dài. Cả hai nhìn nhau, bật khóc, mỉm cười.

Ở Hiến Ngư, Đình Nhạn (Vương Ảnh Lộ) giữ nguyên ký ức của 3 kiếp, tỉnh dậy sau vụ tai nạn nhỏ. Cô lại lao vào công việc, đến gặp sếp Ngụy - chính là Tư Mã Tiêu (Trần Phi Vũ) để bàn về dự án thắng cảnh. Khi cô tưởng do mình đến muộn nên lỡ cuộc hẹn thì anh xuất hiện. Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Kết thúc của Yến Ngộ Vĩnh An (bên phải) khiến khán giả "deja vu" về Hiến Ngư (bên trái).

Hai bộ phim đều do Vương Ảnh Lộ đóng chính, cùng thể loại xuyên không lại có kết thúc về thời hiện đại na ná nhau. Nhưng Hiến Ngư khiến khán giả "phát hỏa" hơn vì quá chóng vánh. Fan bức bối bởi "sư tổ" chỉ nói được một câu "cô biết tôi sao", sau đó là cảnh hồi ức đoạn hội thoại tương tự của hai người ở kiếp trước.

Khán giả vẫn dễ dàng hiểu đây là một kết vui nhưng chưa đủ do cảm thấy tình tiết không sâu, hời hợt. Kết thúc của họ ở "tiền kiếp" quá bi thương vì sinh ly tử biệt nên fan hi vọng ít nhất Đình Nhạn - Tư Mã Tiêu sẽ xúc động ôm trầm lấy nhau, cảm xúc sẽ vỡ òa hơn khi tái ngộ. Biên kịch, đạo diễn không sắp xếp tình tiết lý giải tại sao sếp Ngụy lại nhận ra Đình Nhạn hay giả thuyết anh biết hết và cố ý sắp xếp mọi chuyện để Đình Nhạn nhớ ra anh có đúng không?

Ở đoạn kết của Yến Ngộ Vĩnh An, đôi chính cũng không có skinship. Lâm Yến và Thẩm Thiều Quang nhìn nhau, nhưng ít nhất, anh còn gọi tên cô và giải thích vì sao lại bật khóc, về giấc mơ xuyên không liên kết họ.

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng cảm thấy được chữa lành với kết thúc của Yến Ngộ Vĩnh An. Lâm thiếu doãn đã giải oan được cho cha, có danh tiếng, có tiền tài nhưng anh không hạnh phúc. Thuở nhở một đêm mất đi cả gia đình. Người anh coi như cha nuôi, từng hết lòng tin tưởng, thương yêu, đã cứu rỗi đời anh lại chính là kẻ thù đứng sau thảm án xưa. Vì thế, khoảnh khắc anh kết liễu ông ta mới mang theo cả dằn vặt, đau khổ.

Lâm Yến và Thiều Quang gỡ bỏ hiểu lầm "cụ tổ", chính thức thành hôn chỉ là thời gian ngắn, rồi chính mắt anh nhìn thấy cô tan biến trong trận hỏa hoạn. Cả thành Vĩnh An không ai nhớ về nhà họ Thẩm, chỉ có anh cố níu giữ từng mảnh ký ức về họ, cô độc suốt quãng đời còn lại rồi qua đời.

Cảnh Lâm Yến đăm chiêu, rối bời viết lại tên 5 người nhà họ Thẩm để nhắc nhở bản thân, níu giữ đoạn ký ức chỉ mình anh biết làm người xem xót xa.

Nhà họ Thẩm trở lại hiện đại, chỉ có Thiều Quang còn ký ức, cô giúp gia đình vực dậy kinh doanh rồi gặp lại được Lâm Yến. Nhưng anh ở thế kỷ XXI thì sao? Đoạn kết không nói rõ, biên kịch - đạo diễn vẫn để anh xuất hiện trong dáng dấp chàng du khách mà Thiều Quang đuổi theo. Khán giả đều tò mò và hi vọng anh sẽ không cô độc và tổn thương chất chồng như kiếp trước.

Lâm Yến đã sống một đời quá khổ nên cái kết lửng cho nhân vật của anh ở thời hiện đại trở thành nuối tiếc của khán giả.

Một số fan phim không quá trăn trở về đoạn kết này vì đây là kiểu kết thúc phổ biến của phim xuyên không Trung Quốc. Từ định hướng happy ending này, mỗi khán giả có thể tự tưởng tượng thêm theo suy đoán, mong muốn của mình.