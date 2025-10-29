Thủy Long Ngâm tập 11, 12, 13, 14: Xuất hiện nhân vật lồng lộn không kém La Vân Hi

HHTO - "Thủy Long Ngâm" tập 12 là bữa tiệc thị giác khi cảnh võ thuật không đơn thuần chỉ "flex" kỹ xảo cầu kỳ mà khán giả cũng được xem La Vân Hi vận động nhiều hơn. Tập 14, một nhân vật lồng lộn, "màu mè" không thua La Vân Hi lộ diện, gây nên sóng to gió lớn gì?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Liễu Nhãn (Phương Dật Luân) cho người đến đốt sổ sách mà Vạn Khiếu Trai đang điều tra để xóa bằng chứng Dư Khấp Phượng buôn lậu tà dược. Bọn chúng bắt A Thùy (Lâm Duẫn) để đưa Đường Lệ Từ (La Vân Hi) vào cái bẫy. Thân phận thật của A Lệ được hé lộ khi anh bị cổ trùng chế ngự, khơi dậy tâm ma.

Đường Lệ Từ là hậu nhân/ chuyển thế của Nhất Khuyết Âm Dương, bị ép trở thành cỗ máy giết chóc, cứu người nhưng cũng lấy tính mạng của bao người để có được sức mạnh vô địch thiên hạ. A Lệ luôn đau đáu về "sứ mệnh hắc ám" này, không muốn ở lại Chu Thê Lâu vì lo bản thân khiến họ nguy hiểm. Nhưng chính Phương Chu liên tục giữ chàng lại, dạy A Lệ buông bỏ quá khứ, sửa sai và hình thành bản tính lương thiện.

Phương Chu bị thương nặng, chống đỡ khó khăn với đám tàn dư của Cực Lạc Giáo. Đường Lệ Từ muốn bảo vệ sư huynh mà bùng nổ sức mạnh. Phương Chu giúp chàng giấu đi ấn vàng, dặn chàng không được để lộ.

Thấy Đường Hồ Ly bị cuốn vào tâm ma không lối thoát, A Thùy cắn môi, cho Lệ Từ uống máu của mình để giải cổ trùng. Đây là cảnh hôn đầu tiên trong Thủy Long Ngâm và có thể chính khoảnh khắc này chàng hồ long nhận ra máu của A Thùy có tác dụng chữa lành.

Sau khi thức tỉnh, Đường Lệ Từ hạ gục Hồng Cô Nương (Khương Trinh Vũ) rồi trở lại thành Kiếm Vương, vừa kịp cứu nguy cho Vân Trì (Ngao Tử Dật) và Thẩm Lang Hồn (Tiêu Thuận Nghiêu), ra lệnh cho họ lập tức đi cứu người dân. Dư Khấp Phượng đã uống tà dược, hút sạch linh khí của nhiều võ hiệp (cũng uống tà dược) nên sức mạnh trở nên khủng khiếp.

Liễu Nhãn cố ý tác động đến vách kiếm Thiên Diễm, hủy đi kiếm ý của Kiếm Hoàng khiến núi lở, dồn A Lệ vào tình cảnh cả bằng hữu và người dân vô tội phải vì mình mà mất mạng. Vân Trì, Thẩm Lang Hồn, Chung Xuân Kế... cùng cả đồ đệ của Dư Khấp Phượng cùng nhau sơ tán người dân. Tuyết Tuyến Tử (Bạch Chú) góp chút sức dẫn lối, Nhạn môn đến ứng cứu, trong khi Phổ Châu (Dương Sĩ Trạch) tạo lá chắn bảo vệ cả thành.

Tập 12 Thủy Long Ngâm thỏa mãn người xem về cả kỹ xảo lẫn động tác võ thuật. Đường Lệ Từ đã phải dốc toàn lực để chế ngự Dư Khấp Phượng, không đơn giản chỉ phất tay, "bung lụa" một chỗ như những tập trước. Lão ta điên cuồng uống sạch tà dược, hấp thu hắc lệ trở thành tà vật sát khí đằng đằng. Lệ Từ buộc phải thất hứa với Phương Chu, giải phóng sức mạnh thật sự để chiến đấu, làm lộ mắt đồng, ấn vàng chứng minh mình là chuyển thế của Nhất Khuyết Âm Dương.

Liễu Nhãn nhân cơ hội dùng gương đồng "trình chiếu" cảnh này cho cả thành Kiếm Vương nhìn thấy, khiến mọi người lo sợ ác ma diệt thế hồi sinh. Dư Khấp Phượng bị giết nên không có đối chứng. Hắn từng thao túng thành công đệ tử. Những kẻ đồng lõa đều bị hắn hút linh khí đến chết. Vì thế, chỗ Chung Xuân Kế không có đủ bằng chứng để vạch trần lão ta, trong khi ai nấy đều nhìn rõ ràng Lệ Từ hiện thân là Nhất Khuyết Âm Dương và gây nên hỗn loạn.

Liễu Nhãn xuống núi, làm lang y chữa bệnh cho người dân bị thương, được lòng mọi người. Hắn ra mặt hiệu triệu, buộc phía kiếm hội phải ra lệnh truy nã Đường Lệ Từ, ai cũng có thể giết không tha nếu hồ long có phản kháng.

Về phía A Lệ, chàng bị thương nặng sau đại chiến. Phổ Châu đến nơi xảy ra giao tranh để xem xét, biết Đường Hồ Ly dùng sức mạnh cực lớn áp chế khí độc không lan xuống thành, bảo vệ người dân. Vì thế, ngài mới tìm và trị thương cho A Lệ. Điều Phổ Châu không ngờ là chính mình đã bị Đường Hồ Ly lừa thua cược một lần nữa. Chàng không chỉ hợp lý hóa việc không theo Phổ Châu về kiếm hội điều tra mà còn đặt thêm một ván cược mới với vị tiên sinh này.

Trailer Thủy Long Ngâm tập 13

Cuối tập 12, Đường Lệ Từ thổ huyết vì vết thương chưa khỏi hoàn toàn. Vân Trì, Thẩm Lang Hồn lần theo dấu vết tìm thấy chàng nhưng người của Liễu Nhãn cũng theo đến. Nhá hàng tập 13 là đoạn nhỏ trận chiến của Trì - Lang với tay sai của A Nhãn, không cho bọn chúng lợi dụng Lệ Từ trị thương để sát hại. Đường Hồ Ly hồi phục đúng lúc để lật kèo.

Tập 14 của Thủy Long Ngâm bước qua "maps" mới - cung Bích Lạc. Đường Lệ Từ đang bị truy nã nên phải che mặt nhưng ăn vận vẫn "khoe của" như cũ. Trước đó, chàng đã dặn Thẩm Lang Hồn báo tin cho A Thùy vì nàng sẽ biết phải tìm ai. Cô không chỉ liên hệ với Nhạn môn để cứu nguy thành Kiếm Vương mà còn giữ được bằng chứng về việc Dư Khấp Phượng buôn lậu tà dược, liên quan đến Phong Lưu điếm. A Thùy đi gặp kiếm hội để giải thích nên nhiều khả năng đây sẽ là lúc lệnh truy nã A Lệ được gỡ.

Bên cạnh đó, một nhân vật mới sẽ xuất hiện ở chặng này - Quỷ Mẫu Đơn (Từ Chính Khê). Đây là vai làm màu làm mè, ăn mặc lồng lộn không kém nam chính. Hắn là "chủ gánh hát" cũng là tay chân của Liễu Nhãn, một phản diện có uy lực đáng gờm và sẽ gây khó khăn không ít cho nhóm Đường Lệ Từ. Quỷ Mẫu Đơn thích diễn kịch nên đó là lý do vì sao lúc nào hắn cũng xuất hiện như sắp lên biểu diễn.