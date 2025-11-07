Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lương Thùy Linh làm series "dọn nhà, dọn lòng", ghé nhà "cô Hồng Thơ" đầu tiên

Như Lê

HHTO - Lương Thùy Linh vừa ra mắt series cá nhân “Xinh-Đờ-Rê-Linh”. Trong tập đầu tiên, nàng hậu đã ghé thăm nhà của "cô Hồng Thơ khó tính" Con Cò Đây (Quân Trương) và cùng tạo ra nhiều khoảnh khắc vô cùng hài hước.

Tên gọi “Xinh-Đờ-Rê-Linh” là cách chơi chữ đầy thú vị từ “Cinderella” - cô bé Lọ Lem trong cổ tích, gắn liền với tên Linh của nàng hậu. Ở phiên bản đời thực này, “Lọ Linh” không chờ phép màu, cũng chẳng bị áp bức. Thay vào đó, cô chủ động làm mọi việc bằng đôi tay của mình. Mỗi tập, Lương Thùy Linh sẽ ghé thăm một căn nhà, hóa thân thành cô giúp việc cùng gia chủ dọn dẹp, sắp xếp không gian, nấu nướng.

7.jpg

Ngay trong tập mở màn, khán giả được chứng kiến một Lương Thùy Linh hoàn toàn khác lạ: Rời bỏ váy dạ hội, giày cao gót để hóa thân thành “công chúa giúp việc nhà cô Hồng Thơ" (Con Cò Đây/Quân Trương).

Trong tập này, cô tự tay chuẩn bị bữa cơm miền Bắc gồm thịt rang cháy cạnh, rau muống luộc và canh sấu dầm. Không khí ấm cúng, những tiếng cười và lời trêu đùa khiến căn bếp của “cô Hồng Thơ” trở nên vui hơn bao giờ hết.

8.jpg
Cô Hồng Thơ tấm tắc khen tài nghệ nấu ăn của Lương Thùy Linh.

Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, Xinh-Đờ-Rê-Linh còn gửi gắm một thông điệp: Dọn dẹp không chỉ là sắp xếp lại nhà cửa, mà còn là sắp xếp lại tâm trí và cảm xúc. Giữa cuộc sống bận rộn, việc tự tay làm những điều nhỏ bé cho ngôi nhà của mình chính là cách để mỗi người tìm thấy bình yên và năng lượng tích cực hơn.

“Ai cũng cần một nơi bình yên để trở về sau một ngày dài. Linh tin rằng khi ta chăm chút cho không gian sống, ta cũng đang học cách chăm sóc chính mình. Xinh-Đờ-Rê-Linh chắc chắn sẽ rất thư giãn, rất hài hước cùng các khách mời, nhưng hơn hết, Linh mong mọi người sẽ thấy việc dọn dẹp, nấu ăn hay chăm sóc nhà cửa cũng có thể vui và đáng yêu đến thế” - nàng hậu chia sẻ thêm.

2.png

Với sự kết hợp giữa giải trí, tính cá nhân và thông điệp nhân văn, series Xinh-Đờ-Rê-Linh hứa hẹn mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới mẻ, nơi Lương Thùy Linh không chỉ kể câu chuyện của mình, mà còn lan tỏa tinh thần sống tự lập, tích cực và đầy cảm hứng cho thế hệ trẻ.

23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Lương Thùy Linh #series dọn nhà #Con Cò Đây #TikToker Quân Trương #giải trí #cảm hứng sống

