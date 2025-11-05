Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

tlinh chính là “mảnh ghép hoàn hảo” cho bản demo từ 5 năm trước của SonaOne

Như Lê

HHTO - Không chỉ hợp tác về âm nhạc, MV "POLITE" của SonaOne và tlinh còn là dự án được chính tay "Anh tài" Kiên Ứng "cầm trịch" với đội ngũ sản xuất 100% "made in Vietnam".

MV POLITE của SonaOne (rapper người Malaysia) và tlinh đã chính thức ra mắt. Sau màn live collab ấn tượng với J Balvin, đây được xem là single quốc tế chính thức đầu tiên trong sự nghiệp của tlinh.

Demo của POLITE đã được SonaOne ấp ủ từ năm 2020, nhưng khi ấy, anh vẫn chưa tìm được hướng đi phù hợp. Tưởng như không có mối liên hệ, nhưng chính đội ngũ A&R của DefJam Malaysia đã đề xuất tlinh - khi ấy là một cái tên ấn tượng bước ra từ Rap Việt mùa 1 là "mảnh ghép hoàn hảo" còn thiếu.

qv0-3533-fix-3.jpg

Để biến màn hợp tác này thành hiện thực, SonaOne đã nhiều lần bay đến TP.HCM để làm việc trực tiếp cùng tlinh. Bài hát là sự giao thoa văn hóa thực sự khi được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt và Tiếng Malaysia.

qv0-2863-fix.jpg
qv0-2881-final.jpg
Ca khúc POLITE thẳng thắn bày tỏ góc nhìn từ hai phía khi trải qua "Silent Treatment"

POLITE đánh thẳng vào vấn đề của những người trẻ khi đang trong mối quan hệ: "silent treatment". Lời bài hát được viết như một cuộc đối thoại thẳng thắn, bóc tách tâm lý của cả hai phía. Đoạn điệp khúc do cả 2 nghệ sĩ cùng thể hiện chính là khoảnh khắc "vỡ òa" của người phải chịu đựng sự im lặng ấy.

Ngoài việc thu âm, SonaOne đã quyết định bay sang Việt Nam để thực hiện toàn bộ MV POLITE. Toàn bộ MV được thực hiện bởi 100% ekip sản xuất người Việt, dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Kiên Ứng. Điều này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của SonaOne và DefJam Malaysia dành cho các nhà sáng tạo Việt Nam. Màn hợp tác POLITE chính là bước đi vững chắc, khẳng định vị thế "ngôi sao thế hệ mới" của tlinh tại thị trường âm nhạc Việt Nam, sẵn sàng vươn ra quốc tế.

qv0-3622-fix.jpg
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
