Minh Hằng tái xuất đường đua V-Pop, bất ngờ mang “CD nhạc dance” trở lại

Như Lê

HHTO - Tối ngày 3/11, Minh Hằng bất ngờ công bố trở lại đường đua âm nhạc và đăng tải một Teaser Poster. Nữ ca sĩ khiến người hâm mộ hào hứng qua lời khẳng định: “Nhạc Dance is back”.

Theo đó, hình ảnh bàn tay đeo găng da trắng đầy cá tính đang cầm một chiếc đĩa CD khiến khán giả khá tò mò. Trên bề mặt đĩa phản chiếu khuôn mặt của Minh Hằng mà điểm nhấn là đôi môi mờ ảo, tạo cảm giác bí ẩn. Tổng thể Teaser Poster được thiết kế theo hơi hướng hiện đại, nhưng vẫn tạo cảm giác hoài niệm về những năm 2000 - thời kỳ vàng son của những CD nhạc dance, cũng chính là giai đoạn Minh Hằng hoạt động sôi nổi ở V-Pop.

new-ratio-teaser.jpg

Minh Hằng hé lộ ca khúc mới mang tên DIRECTOR sẽ ra mắt vào ngày 12/11/2025. Tựa đề này có nghĩa là “Đạo Diễn”, thể hiện ẩn ý hãy làm chủ cuộc đời mình như chỉ đạo một bộ phim, đồng thời khẳng định vai trò diễn viên của Minh Hằng. Minh Hằng còn viết ở phần chia sẻ Teaser Poster: “Drama follow my aura. Do you wanna see my POV?” (Tạm dịch: Drama theo sau hào quang của tôi. Bạn muốn thử nhìn mọi thứ theo cách của tôi không?).

Thông qua Teaser Poster, Minh Hằng gợi nhắc về một khoảnh khắc gắn liền với sự nghiệp ca hát của cô. Cách đây hơn 10 năm, video “tặng một CD nhạc dance” của Minh Hằng bỗng trở thành một tình huống hài hước, thu về nhiều lượt bình luận và lan tỏa trên mạng xã hội. Sau này, Minh Hằng cũng từng lên tiếng giải thích về vấn đề này trước truyền thông, qua đó, khán giả cũng có cái nhìn thấu đáo hơn và cảm thông cho hành động xuất phát từ sự tự nhiên, gần gũi của nữ ca sĩ.

ndk-9355-copy.jpg
ndk-9242-copy.jpg

Những năm gần đây, tuy không ra mắt MV, Minh Hằng vẫn tham gia các dự án phim điện ảnh, chương trình truyền hình thực tế. Giữa năm 2022, Minh Hằng thông báo kết hôn và sau đó sinh con đầu lòng vào năm 2023.

Đến năm 2024, Minh Hằng góp mặt trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió và thành công bước vào đội hình xuất sắc nhất - Hoa Đạp Gió gồm 10 Chị Đẹp cũng như giành giải thưởng Chị đẹp được yêu thích nhất. Sau khi chương kết thúc, người hâm mộ cũng mong đợi Minh Hằng sẽ ra mắt một sản phẩm âm nhạc chính thức.

ndk-6954-copy.jpg

Nói về màn trở lại với MV DIRECTOR, Minh Hằng chia sẻ: “Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp nhất để mình trở lại với âm nhạc. Thời gian vừa qua, tôi đã được nghỉ ngơi, tập trung vào vai trò làm vợ và làm mẹ, cũng như thử thách mình ở các lĩnh vực công việc khác. Đến khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió, nguồn cảm hứng làm nhạc, trình diễn và đứng trên sân khấu bắt đầu quay lại trong tôi.

Sự ủng hộ quý giá của khán giả dành cho tôi sau nhiều năm vắng bóng cũng là động lực rất lớn, tiếp thêm năng lượng cho tôi thực hiện sản phẩm mới. Tuy nhiên, tôi cũng mất khá nhiều thời gian để sản xuất được một single phù hợp với những mong muốn và định hướng của bản thân ở thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng sự đầu tư chỉn chu của mình và ê-kíp vào MV DIRECTOR sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả”.

ndk-6023.jpg
23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Minh Hằng #V Pop #ca khúc dance #DIRECTOR #âm nhạc #Chị Đẹp Minh Hằng

