2 Ngày 1 Đêm tập 87: MUỘII - Ngô Kiến Huy thắng lớn, HIEUTHUHAI tiết lộ quá khứ

HHTO - Sau loạt tranh cãi, tập cuối trong chặng Bắc Ninh của 2 Ngày 1 Đêm nhận về phản ứng thế nào từ khán giả?

Dương Lâm "chạm trán" HIEUTHUHAI

Tập 87 của 2 Ngày 1 Đêm mang đến thử thách liên hoàn “Thủy Bộ Giao Chiến” tại Đền Lý Thường Kiệt, tái hiện trận chiến lịch sử hào hùng. Sau khi cố gắng vươn lên giành lợi thế ở hai trò chơi đầu tiên, đội HIEUTHUHAI và Dương Lâm bước vào chung kết.

Ở những giây đầu, HIEUTHUHAI thắng thế, tung chiêu khiến Dương Lâm chới với. Cứ ngỡ Thu Diễm lần nữa “bại trận” nhưng nam diễn viên quyết lật ngược thế cờ. Sau vài chiêu, HIEUTHUHAI không trụ vững nên ngã xuống trước Dương Lâm.

Đặc biệt, các thành viên khác của đội Dương Lâm cũng thắng nên đội Bling Bling nhận được một lượt đổi thẻ bài.

Không hẹn mà gặp, HIEUTHUHAI và Dương Lâm “chạm trán” trực tiếp. Ảnh: BTC

HIEUTHUHAI hiện viral với màn tiết lộ: "Lúc mà học xong lớp 12, em lên các trang web tìm kiếm việc làm, tìm việc nào lương cao". Lúc này, nam rapper bị Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn trêu chọc. Để tránh "hiểu lầm", thành viên GERDNANG chia sẻ bản thân từng làm bốc vác cho một xưởng bán hàng qua mạng.

MUỘII - Ngô Kiến Huy - Kiều Minh Tuấn thắng lớn

Sau nhiều lần hoán đổi với đội bạn lẫn với cả ekip, đội “Mê Muội” đã bất ngờ chọn được "sít-rịt" quan trọng nhất - thẻ Hoàng Tử Thất Lạc. Ngoài ra, thẻ Trạng Nguyên cũng thuộc về đội Kiều Minh Tuấn, giúp cả ba đại thắng chung cuộc của chặng Bắc Ninh.

Từ ăn uống cho đến chỗ ngủ, đa phần đội “Mê Muội” đều giành được phần chiến thắng. Ảnh: BTC.

Đến với chặng Bắc Ninh, hành trình 2 Ngày 1 Đêm trở thành cầu nối văn hóa lịch sử Việt - Hàn. Tập 87 có sự xuất hiện của ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời 31 của vua Lý Thái Tổ và cũng là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường, đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn (Hàn Quốc) tìm về đất tổ cội nguồn.

Ông cũng là người đã có công kết nối hợp tác Hàn - Việt, đồng thời là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2017 - 2029.

“Bản thân tôi từ khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành và được biết đến sự thật Việt Nam là mảnh đất tổ tiên. Năm 1994 lần đầu tiên tôi trở về thăm quê hương với mong muốn xác nhận lại sự thật lịch sử về triều đại Lý, và quả thật sự thật lịch sử ấy đến nay vẫn được tiếp nối, tôi vô cùng bất ngờ khi mà bản thân nhận được sự tôn trọng và yêu quý từ người dân Việt Nam” - ông Lý Xương Căn tự hào chia sẻ.

Tập 87 nhận về phản ứng tốt từ khán giả. Nội dung các trò chơi được đánh giá cao ở tinh thần giải trí, truyền tải trọn vẹn yếu tố văn hóa - lịch sử. Tuy nhiên, tương tác giữa dàn khách mời và người chơi vẫn chưa thực sự mượt mà. Bên cạnh đó Cris Phan, Ngô Kiến Huy cũng ít "quăng miếng" hơn hẳn so với các tập trước.