Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

2 Ngày 1 Đêm tập 87: MUỘII - Ngô Kiến Huy thắng lớn, HIEUTHUHAI tiết lộ quá khứ

Trương Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau loạt tranh cãi, tập cuối trong chặng Bắc Ninh của 2 Ngày 1 Đêm nhận về phản ứng thế nào từ khán giả?

Dương Lâm "chạm trán" HIEUTHUHAI

Tập 87 của 2 Ngày 1 Đêm mang đến thử thách liên hoàn “Thủy Bộ Giao Chiến” tại Đền Lý Thường Kiệt, tái hiện trận chiến lịch sử hào hùng. Sau khi cố gắng vươn lên giành lợi thế ở hai trò chơi đầu tiên, đội HIEUTHUHAI và Dương Lâm bước vào chung kết.

Ở những giây đầu, HIEUTHUHAI thắng thế, tung chiêu khiến Dương Lâm chới với. Cứ ngỡ Thu Diễm lần nữa “bại trận” nhưng nam diễn viên quyết lật ngược thế cờ. Sau vài chiêu, HIEUTHUHAI không trụ vững nên ngã xuống trước Dương Lâm.

Đặc biệt, các thành viên khác của đội Dương Lâm cũng thắng nên đội Bling Bling nhận được một lượt đổi thẻ bài.

bia-1500-x-1000-px-16.png
Không hẹn mà gặp, HIEUTHUHAI và Dương Lâm “chạm trán” trực tiếp. Ảnh: BTC

HIEUTHUHAI hiện viral với màn tiết lộ: "Lúc mà học xong lớp 12, em lên các trang web tìm kiếm việc làm, tìm việc nào lương cao". Lúc này, nam rapper bị Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn trêu chọc. Để tránh "hiểu lầm", thành viên GERDNANG chia sẻ bản thân từng làm bốc vác cho một xưởng bán hàng qua mạng.

MUỘII - Ngô Kiến Huy - Kiều Minh Tuấn thắng lớn

Sau nhiều lần hoán đổi với đội bạn lẫn với cả ekip, đội “Mê Muội” đã bất ngờ chọn được "sít-rịt" quan trọng nhất - thẻ Hoàng Tử Thất Lạc. Ngoài ra, thẻ Trạng Nguyên cũng thuộc về đội Kiều Minh Tuấn, giúp cả ba đại thắng chung cuộc của chặng Bắc Ninh.

bia-1500-x-1000-px-17.png
Từ ăn uống cho đến chỗ ngủ, đa phần đội “Mê Muội” đều giành được phần chiến thắng. Ảnh: BTC.

Đến với chặng Bắc Ninh, hành trình 2 Ngày 1 Đêm trở thành cầu nối văn hóa lịch sử Việt - Hàn. Tập 87 có sự xuất hiện của ông Lý Xương Căn - hậu duệ đời 31 của vua Lý Thái Tổ và cũng là hậu duệ đời thứ 26 của hoàng tử Lý Long Tường, đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn (Hàn Quốc) tìm về đất tổ cội nguồn.

Ông cũng là người đã có công kết nối hợp tác Hàn - Việt, đồng thời là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2017 - 2029.

“Bản thân tôi từ khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành và được biết đến sự thật Việt Nam là mảnh đất tổ tiên. Năm 1994 lần đầu tiên tôi trở về thăm quê hương với mong muốn xác nhận lại sự thật lịch sử về triều đại Lý, và quả thật sự thật lịch sử ấy đến nay vẫn được tiếp nối, tôi vô cùng bất ngờ khi mà bản thân nhận được sự tôn trọng và yêu quý từ người dân Việt Nam” - ông Lý Xương Căn tự hào chia sẻ.

Tập 87 nhận về phản ứng tốt từ khán giả. Nội dung các trò chơi được đánh giá cao ở tinh thần giải trí, truyền tải trọn vẹn yếu tố văn hóa - lịch sử. Tuy nhiên, tương tác giữa dàn khách mời và người chơi vẫn chưa thực sự mượt mà. Bên cạnh đó Cris Phan, Ngô Kiến Huy cũng ít "quăng miếng" hơn hẳn so với các tập trước.

549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Trương Quỳnh Như
#2 ngày 1 đêm #2 ngày 1 đêm tập 87 #2 ngày 1 đêm mùa 4 #2 ngày 1 đêm tập mới nhất #2 ngày 1 đêm lamoon

Xem thêm

Cùng chuyên mục