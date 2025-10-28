Sau tranh cãi phát ngôn ở "2 Ngày 1 Đêm", LAMOON và dàn cast chính thức lên tiếng

HHTO - Sau 2 tập 85 và 86 của "2 Ngày 1 Đêm", khách mời LAMOON bất ngờ nhận nhiều tranh cãi về cách ứng xử. Hiện tại, dàn người chơi và nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng.

Trong hai tập mới nhất ở chặng Bắc Ninh của 2 Ngày 1 Đêm, 3 "em xinh" Ánh Sáng AZA, MUỘII, LAMOON trở thành khách mời. Trong đó, một số phân đoạn ứng xử của LAMOON nhận về phản ứng trái chiều. Đến phần thi hát Quan họ, nữ ca sĩ khẳng định: "Em chỉ thở thôi, em không thèm hít chung không khí với anh Tuấn nữa". Ở thử thách thay trang phục theo vòng tròn, giọng ca 2K3 hỏi Trường Giang: "Em đã thay đồ đâu mà anh nói em như vậy, sao anh biết em mặc xấu?".

Trong lúc ngồi chung cùng các thành viên, LAMOON nói với Ngô Kiến Huy: "Nhưng mà em có chung đội với anh đâu. Em không OK với anh. Mình chia team sẵn rồi mà, mình có chung đội đâu".

Loạt khoảnh khắc này nhanh chóng gây tranh cãi. Một số khán giả khẳng định, cách nói chuyện của nữ ca sĩ đối với các đàn anh có phần "hơn thua", thiếu tinh tế. Tuy nhiên, không ít người cho rằng format của 2 Ngày 1 Đêm đề cao tính giải trí, các khách mời và dàn cast luôn thoải mái với nhau để mang đến hiệu ứng tiếng cười cho khán giả.

Giữa ồn ào, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng: "Khách mời mà vô 2 Ngày 1 Đêm là em đều làm việc tâm lý: Em phải thoại, đừng sợ "hỗn" cứ "bật" lại anh. Bé sợ mà vẫn cố gắng thoại. Ra hiện trường, nó không bật em mà "bật" anh Huy nên bị phản tác dụng."

Bên cạnh đó, nam diễn viên hài cũng khẳng định, bên ngoài LAMOON "Lễ phép, ngoan một tiếng dạ hai tiếng thưa, do em và Ngân (Kiều Minh Tuấn) vô làm việc tâm lý quá nên em nó sảng... Anh chị thương thông cảm em nó chưa có kinh nghiệm gameshow...".

Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn lên tiếng bênh vực LAMOON.

Trên trang cá nhân, LAMOON cũng chính thức có bài đăng gửi đến khán giả: "Tham gia một chương trình truyền hình thực tế như 2 Ngày 1 Đêm là điều mà trước đây LAMOON chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có được. Được đồng hành cùng anh Trường Giang, anh Ngô Kiến Huy, anh Kiều Minh Tuấn, anh Lê Dương Bảo Lâm, anh Cris Phan, anh HIEUTHUHAI ở chặng hành trình Bắc Ninh thật sự rất vui và học hỏi được nhiều điều từ các anh, cũng như những nội dung đưa tới khán giả về văn hóa Việt Nam..."

Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định bản thân đã đọc và tiếp thu ý kiến từ người xem sau loạt tranh cãi vừa qua: "LAMOON đã đọc, xem những chia sẻ, góp ý từ khán giả. Với tất cả sự cầu thị, LAMOON sẽ lắng nghe, điều chỉnh và học hỏi nhiều hơn để phù hợp hơn với từng chương trình mình tham gia trong thời gian tới...

Cuối cùng, LAMOON xin gửi lời cảm ơn tới các anh vì đã hỗ trợ em trong show lần này. Một lần nữa cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã làm mọi người cảm thấy khó chịu và cảm ơn đến tất cả khán giả đã quan tâm, động viên và góp ý".