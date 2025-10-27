2 Ngày 1 Đêm: Ánh Sáng AZA đấu với Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI bị "hơn thua"

HHTO - Trong tập 86 2 Ngày 1 Đêm (mùa 4), "em xinh" Ánh Sáng AZA khiến khán giả thích thú với màn đấu tay đôi với "chú Sáu" Kiều Minh Tuấn để giành suất ăn ngon cho đội.

Ánh Sáng AZA so kè với Kiều Minh Tuấn

Tập 86 2 Ngày 1 Đêm mang đến nét văn hóa đặc biệt của Bắc Ninh là hát Quan họ. Các thành viên và ba khách mời không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn mà còn được trải nghiệm phần thi hát thú vị.

Sở hữu một trong những “gà chiến” âm nhạc dân gian, đội Trường Giang - LAMOON và HIEUTHUHAI thi đầu tiên. Ngay từ câu mở bài, LAMOON gây ấn tượng với giọng hát Quan họ ngọt ngào, cách luyến láy đậm chất riêng. Thế nhưng, đến lượt hai đồng đội là Trường Giang - HIEUTHUHAI lại sai lời nhiều, bị bôi kem trắng mặt.

Thể hiện ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, đội Ngô Kiến Huy mở màn suôn sẻ khi không sai lời từ nào. Cả Ngô Kiến Huy và MUỘII đều xuất sắc vượt qua các câu hát, không bị bôi kem. Tưởng là “đầu xuôi đuôi lọt”, qua đến thành viên cuối cùng là Kiều Minh Tuấn - người tự xưng là có “một bụng” Quan họ Bắc Ninh - lại có dấu hiệu sai lời. Tuy nhiên, xét về tổng thể, đây lại chính là đội hát ít sai nhất và chiến thắng phần thi hát Quan họ Bắc Ninh. Chính vì thế, đội Kiều Minh Tuấn được phép hoán đổi một thẻ bài của mình với đối thủ và chọn thẻ của Ánh Sáng Aza.

Đến với buổi ăn tối, cả ba đội cùng nhau chơi một trò chơi liên quan đến “tâm linh tương thông”. Các thành viên sẽ bình chọn kín món ăn mình muốn được thưởng thức, nếu trong một đội các thành viên chọn trùng nhau nhiều món sẽ được tính điểm. Lúc này, đội Cris Phan - Dương Lâm - Ánh Sáng AZA phải rơi vào cảnh “ăn khổ”.

BTC đề xuất thêm một trò chơi phụ. Ánh Sáng AZA được cử ra đối đầu với Kiều Minh Tuấn. Hai bên quyết tâm hơn thua đến cùng. Trong lúc đối thủ có chút “lơ là” vì lo tiểu phẩm với đồng đội, bàn tay cao su co giãn của Ánh Sáng rơi trúng hình dán Gien-Nỳ trên bàn trước. Nữ ca sĩ thành công giành được suất ăn ngon.

HIEUTHUHAI bị Ngô Kiến Huy "hơn thua"

Để giành được chỗ ngủ tốt nhất, hai đội sẽ đấu đối kháng, đối phương nào bị đội kia bôi bột đen nhiều nhất lên mặt sẽ bị thua. Ở trận đấu đầu tiên, Dương Lâm đối đầu với HIEUTHUHAI. Thế nhưng, dường như "Thu Diễm" tập trung vào mục tiêu làm cho HIEUTHUHAI xấu hơn mình, nên em út dùng tận dụng thời cơ, giành chiến thắng.

HIEUTHUHAI vào trận đấu tiếp theo với Ngô Kiến Huy. Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu, cả Ngô Kiến Huy và HIEUTHUHAI đều liên tiếp “tung chiêu” để bôi được lên mặt đối thủ. Sau một hồi giao tranh quyết liệt, em út đuối sức. nên đội giành được suất ngủ sướng chính thức gọi tên Ngô Kiến Huy - Kiều Minh Tuấn và MUỘII.