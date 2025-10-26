Chuyện gì khiến Lương Thùy Linh bị hiểu nhầm, phải xin lỗi đàn chị Hương Giang?

HHTO - Sau khi bị một bộ phận khán giả hiểu lầm, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã phải vội lên tiếng thanh minh.

Cách đây vài ngày, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây chú ý khi đăng bức ảnh mặc váy dạ hội lộng lẫy cùng câu nói lấp lửng “Road to…”. Cụm từ này thường được dùng để giới thiệu một người đẹp nào đó chuẩn bị tham gia các cuộc thi nhan sắc. Đúng lúc này, “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung chia sẻ bức ảnh chụp màn hình tin nhắn, trong đó Miss World Vietnam 2019 tâm sự với bà Dung rằng cô không muốn dừng lại.

Bức ảnh khiến Lương Thùy Linh vướng nghi vấn đi thi Hoa hậu lần nữa.

Thế là mạng xã hội bùng nổ tin đồn Lương Thùy Linh được chọn đại diện Việt Nam chinh chiến ở Miss Universe 2025, thay thế cho Hoa hậu Hương Giang do người đẹp chuyển giới gặp trục trặc hồ sơ. Nhiều người cho rằng Lương Thùy Linh là ứng viên phù hợp cho cuộc thi này khi có kinh nghiệm trình diễn, hình thể nổi trội, tiếng Anh trôi chảy.

Nhưng Lương Thùy Linh đã lên tiếng đính chính tin đồn.

Nhưng mới đây, Lương Thùy Linh đã lên tiếng đính chính. Cô biết ơn và trân trọng tình cảm, kỳ vọng mọi người dành cho mình. Nàng hậu đang nỗ lực mỗi ngày để được đón nhận ở nhiều khía cạnh khác nhau, và với Lương Thùy Linh lúc này thì đi thi nhan sắc chưa phải lựa chọn phù hợp.

Cô cũng nhắn tin xin lỗi đàn chị Hương Giang.

Thậm chí Lương Thùy Linh còn chia sẻ tin nhắn cô xin lỗi đàn chị Hương Giang, vì khiến khán giả hiểu lầm rằng Hương Giang không còn là người đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2025 và mong muốn khán giả sẽ ủng hộ đàn chị trong hành trình này.

Tuy đã phủ nhận chuyện tiếp tục đi thi nhan sắc, Lương Thùy Linh vẫn bị không ít khán giả than phiền và nhắc nhở cô nếu muốn giới thiệu một dự án công việc mới, Lương Thùy Linh nên có cách truyền thông khác đi, hơn là đăng bức ảnh mặc đồ dạ hội và câu “Road to…” dễ gây hiểu lầm không đáng có.