2 Ngày 1 Đêm: Ánh Sáng AZA "hòa tan" cực nhanh, LAMOON bật lại Dương Lâm

HHTO - Kết thúc chặng hành trình miền Tây, 2 Ngày 1 Đêm cùng với dàn cast tiếp tục chuyến đi tại vùng đất Bắc Ninh với chủ đề Nét Son Kinh Bắc ở tập 85. Hành trình tập này còn có 3 khách mời là 3 Em Xinh LAMOON, MUỘII và Ánh Sáng AZA.

Với năng lượng tươi sáng và sự nhiệt huyết của người trẻ, Ánh Sáng AZA nhanh chóng “hòa tan” với các anh chị. Trong thử thách đoán tranh dân gian Đông Hồ, Cris Phan là người đoán, Dương Lâm và Ánh Sáng sẽ cùng diễn tả hành động. Ở những từ đầu tiên, nữ ca sĩ còn hơi dịu dàng nhẹ nhàng khi mô tả từ cho Cris Phan.

Sau khi thấy Dương Lâm “ra tay” với những màn mô tả hết mình, Ánh Sáng AZA cũng bắt đầu bắt nhịp theo. Từ biểu cảm “bẹo hình bẹo dạng” đến hành động cũng mạnh dạn, hoàn toàn không thua kém gì đàn anh.

Ở trò chơi dân gian “Rồng Rắn Lên Mây”, spotlight đã thuộc về LAMOON và MUỘII. Nhiệm vụ của trò chơi này là người đầu tiên của mỗi đội sẽ phải tìm cách làm bể bong bóng mà thành viên cuối cùng của đội kia. Đội nào bị bể bong bóng hoặc bị đứt đoạn cũng xem như bị loại. Mỗi đội cũng được chọn cho mình thêm sự trợ giúp từ những người dân để cùng “chiến đấu” với đội của mình.

Đội của Kiều Minh Tuấn đã cử MUỘII lên đầu để đối đầu với Dương Lâm và HIEUTHUHAI. Với sự linh hoạt và nhanh nhẹn, MUỘII liên tiếp có những màn “tấn công” vào đội của HIEUTHUHAI, và khi bị đối thủ dí gần sát “cái đuôi” bên mình thì cô nàng cũng bẻ lái rất nhanh để bảo vệ được bong bóng của đội.

Ở hiệp chơi để tranh thêm slot vào trận chung kết, đội của Dương Lâm đã nhanh hơn một bước khi làm bể bong bóng mà LAMOON đang mang trên người trước khi HIEUTHUHAI tấn công đến cái đuôi bên mình. Sau khi giành chiến thắng, Diễm còn không quên "tạo nét" ôm lấy người LAMOON, giả bộ làm động tác cắn để mô tả động tác “rồng cắn đuôi”.

Trong khi các thành viên khác ra sức “giải cứu” LAMOON khỏi tay Thu Diễm, cứ ngỡ cô nàng sẽ chật vật thoát ra. Thế nhưng, LAMOON bất ngờ “trỗi dậy” bật lại luôn cả Dương Lâm khiến anh trở tay không kịp. LAMOON “tấn công” ngược lại khiến Thu Diễm cũng phải kêu cứu vì sự phản đòn này của LAMOON.

Trong tập 85, chương trình còn tái hiện lại trò chơi dân gian “Chạy Ró” với luật chơi như sau: Chương trình chuẩn bị sẵn các bộ trang phục ngẫu nhiên được đặt trong những chiếc ró. Khi có hiệu lệnh, người chơi sẽ chọn 1 chiếc ró cho mình. Theo hiệu lệnh trống, tất cả sẽ vừa di chuyển vừa mặc đồ vào người mà không để ró rơi xuống đất. Chiếc ró chỉ được đặt xuống khi trống cầm tay dừng đánh, trống lên mọi người phải tiếp tục di chuyển. Sau đó sẽ chọn ra 3 thành viên mặc đồ đẹp nhất, chỉnh tề nhất. Sau các lượt chơi, thành viên đội nào được bình chọn nhiều hơn thì chiến thắng.

Ở vòng đầu tiên, LAMOON đã chọn trúng trang phục ông địa vô cùng ngộ nghĩnh. Ánh Sáng AZA được trang phục giống người đánh trống làng. MUỘII là khó khăn nhất với trang phục cô Tấm với nhiều chi tiết, phụ kiện. Những lượt chơi tiếp theo có thêm nhiều “chiến thần” mặc nhanh các “sít-rịt” mà mình nhận được trong chiếc ró. Điển hình là Dương Lâm vô tình chọn được chiếc áo lam, liền vào vai “Lan và Điệp” dưới sự trợ diễn của Kiều Minh Tuấn. Hay bộ đồ bảo vệ không lu mờ được visual của HIEUTHUHAI.

Liệu những trò chơi hấp dẫn nào đang chờ đợi dàn cast và 3 khách mời phía trước? Chỗ ngủ tại chặng Bắc Ninh sẽ được phân định ra sao? Tất cả sẽ có trong tập phát sóng tiếp theo của 2 Ngày 1 Đêm.