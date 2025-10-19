Tân Binh Toàn Năng tập 3: Chiến thắng của Tân Binh Thăng Cấp có thuyết phục?

HHTO - Chưa đầy một ngày lên sóng, tập 3 Tân Binh Toàn Năng đã cán mốc 2,5 triệu lượt xem. Khán giả cũng thảo luận về chiến thắng đầu tiên của dàn Tân Binh Thăng Cấp trước hai đại diện Hàn Quốc và Nhật Bản.

Công diễn 2 gồm 2 vòng đấu. Ở vòng 1, hai nhóm quốc tế lần lượt trình diễn, nhóm Tân Binh trình diễn sau. Sau đó, sẽ so điểm của nhóm Tân Binh với điểm trung bình cộng của hai nhóm Quốc tế. Đến vòng 2, SOOBIN dựa vào kết quả vòng 1 để bí mật đưa ra lựa chọn một trong hai nhóm nhạc Quốc tế để so điểm. Sau đó, tiến hành so điểm nhóm Tân Binh với nhóm Quốc tế.

Trong tập 3 Tân Binh Toàn Năng, nhận xét về hai đối thủ ở Công diễn 2, SOOBIN khẳng định: “Nhóm KID PHENOMENON (Nhật Bản) mang đậm dấu ấn cá nhân còn nhóm JUSTB (Hàn Quốc) có tinh thần đội nhóm cao, màu sắc âm nhạc thu hút. Nhóm nào cũng có thế mạnh riêng và đều là trở ngại lớn”.

JUSTB đã có hơn 4 năm hoạt động âm nhạc tại thị trường K-Pop với kinh nghiệm trình diễn tại KCON Japan 2023, 29th Dream Concert,... Kể từ khi ra mắt, nhóm đã phát hành nhiều EP với tổng số lượng phát hành lên đến 150000 bản, giành được nhiều giải thưởng danh giá tại Hanteo Music Awards 2023 - 2024, Korea Model Awards 2022.

JUSTB vừa kết thúc chuyến lưu diễn World Tour Just Odd.

Trong khi đó, KID PHENOMENON được thành lập vào tháng 8/2023 thông qua chương trình thử giọng quy mô lớn iCON Z ~ Dreams For Children~. Album đầu tay PHENOMENON và gần đây nhất là Sparkle Summer, liên tục giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc Nhật Bản.

Nhóm nhạc này cũng đã tổ chức thành công tour lưu diễn và fan meeting “KID PHENOMENON from EXILE TRIBE” với 10 buổi trình diễn tại 11 thành phố.

Sự xuất hiện của khách mời đặc biệt - anh tài (S)TRONG Trọng Hiếu đã mang đến cho dàn Tân Binh Thăng Cấp nhiều kinh nghiệm quý báu. (S)TRONG chỉ ra vấn đề then chốt về “cái tôi” làm lu mờ đi tinh thần làm việc nhóm. Trong đó, sự thể hiện của các thành viên quá phụ thuộc vào ý muốn và khả năng cá nhân, khiến đội hình, nhịp độ và biên độ vũ đạo trở nên lộn xộn, không thể tìm thấy sự đồng điệu.

KID PHENOMENON mở màn với màn trình diễn giao lưu quốc tế Unstoppable và sau đó là tiết mục thi đấu Wheelie. JUSTB tiếp nối sự phấn khích với bài Medusa và tiết mục thi đấu Chest. Điểm trung bình cộng của hai đối thủ là 511,5 điểm (tương đương 100%).

Cuối cùng, khi các thành viên Tân Binh chuẩn bị khởi động sân khấu cho Vòng 1 với tiết mục Không Cần Nói Nhiều, Cường Bạch và Swan Nguyễn gặp lỗi mic và tai nghe, dẫn đến tình huống không như mong đợi. BTC đã buộc phải dừng phát bài hát. Theo quan điểm của SOOBIN, đây là một trường hợp xử lý thiếu chuyên nghiệp và cũng là bài học kinh nghiệm để các tân binh tiếp tục hoàn thiện kỹ năng về sau: “Mình thấy đấy là một cái hơi thiếu chuyên nghiệp. Mình nghĩ khi nhạc đã lên rồi - không được viện cớ gì cả".

Tuy đã có khởi đầu không suôn sẻ ở Vòng 1, nhóm Tân Binh Thăng Cấp vẫn chứng minh công sức luyện tập không hề bị uổng phí khi mang đến một màn trình diễn xuất sắc, nhận được sự ghi nhận từ JUSTB và KID PHENOMENON về độ đồng đều và ăn khớp ấn tượng. Kết quả cuối cùng được công bố: Tân Binh Thăng Cấp chính thức thành công vượt qua mức Thử thách đầu tiên là 96,5%.

Nhiều khán giả cho rằng, chiến thắng này không chỉ khẳng định tiềm năng thần tượng Việt trên sàn đấu quốc tế mà còn tạo ra hy vọng và sự tự tin lớn cho toàn đội. Tuy nhiên, áp lực vẫn còn rất cao vì nếu nhóm Tân Binh không thể lặp lại thành công kỳ tích này tại Vòng 2, đội hình Tân Binh vẫn không tránh khỏi trường hợp 3 thành viên - với điểm cá nhân thấp nhất - sẽ bị đóng băng.