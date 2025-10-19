“Vũ trụ drama” Hồng Thơ - Dung - Hùng bất ngờ "đụng độ" Erik, Hoa hậu Thanh Thủy

Trong tập này, Erik và Bùi Lan Hương mang đến bản mashup Bắc Bling x Bắc Kim Thang. Không chỉ là sự giao thoa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, Hits Thở mang cả thể thao dân gian truyền thống vào nội dung chính. Dàn khách mời Gen Z đã lộ diện để đối kháng với hội “lão tướng” nhưng nhận về cú twist đầy bất ngờ, khó đỡ.

Đồng hành cùng Erik trong tập này là Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Ngô Lan Hương, tạo nên một đội hình giàu năng lượng. Mang đến nhiều tiếng cười nhất phải kể đến bộ ba đang khuấy đảo cộng đồng mạng "vũ trụ drama Hồng Thơ - Hùng - Dung" - chính là những nhà sáng tạo tài năng Con Cò Đây (tên thật Quân Trương), Mai Hương và Ngọc Thiệp. Sự xuất hiện của nhóm bạn "Mèo Hoang" khiến không khí buổi thi đấu vừa vui nhộn, vừa gần gũi như một buổi hội đúng nghĩa.

Con Cò Đây (tên thật Quân Trương), Mai Hương và Ngọc Thiệp khuấy đảo TikTok thời gian.

Đối đầu với đội nghệ sĩ là “đội địch thủ” gồm những cô chú trung niên - những người yêu thể thao, duy trì thói quen rèn luyện mỗi ngày. Chính sự đối lập này là điểm thú vị: Hai đội thi đấu không chênh lệch chuyên môn, mà chênh về kinh nghiệm và thể lực, tạo nên thế cân bằng giữa sức trẻ và sự bền bỉ.

Hai đội được dẫn dắt bởi võ sư Phạm Đức Chính - giảng viên Vovinam, người từng “gây sốt” trên mạng xã hội bởi ngoại hình điển trai cùng thành tích ấn tượng: Thạc sĩ giáo dục học, sở hữu hai bằng huấn luyện viên Vovinam và Taekwondo.

Khi nhảy dây, đá cầu hay kéo co trở thành những phần thi tranh tài thực sự, người xem mới thấy rõ ràng thể thao dân gian không hề đơn giản. Bên cạnh tiếng cười là cả mồ hôi, là nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc. Dù đội nghệ sĩ đã chiến đấu hết mình, nhưng do hạn chế thể lực, họ đành nhường chiến thắng cho đội đối thủ - một kết quả phản ánh đúng tinh thần “thể thao là rèn luyện”.

Sau khi kết thúc, thầy Phạm Đức Chính cũng thẳng thắn nhận xét một điều: “Dù các kỹ thuật các môn hôm nay khá khó, các nghệ sĩ phải nói là rất có tinh thần cầu tiến. Tuy nhiên, về thể lực của các bạn đang hơi yếu so với mặt bằng chung lứa tuổi”. Không chỉ các nghệ sĩ cần lưu ý mà các bạn trẻ xem xong tập này cũng phải bất chợt suy nghĩ về việc học theo các cô chủ chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, sức bền.

Không chỉ là một màn kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, tập 3 còn là lời nhắc về việc nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần thông qua vận động. Mỗi tập Hits Thở sẽ là một bộ môn mới, khách mời mới và những mà kết hợp tạo hit đầy bất ngờ.