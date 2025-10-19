Anh Trai Say Hi: Một Anh trai gây sốc và cái kết chưa từng có trong “vũ trụ Say Hi”

Trong tập 5 vừa qua, Live Stage 2 của Anh Trai “Say Hi” 2025 khép lại trong không khí vỡ òa cảm xúc. Sau bốn màn trình diễn bùng nổ và đầy ấn tượng, chương trình mang đến một cái kết chưa từng có trong lịch sử “vũ trụ Say Hi”.

Bữa tiệc âm nhạc đa vị

Mở màn tập 5, đội của Anh trai RIO (đội trưởng B Ray) mang đến ca khúc Thoát Ra Khỏi Em, một bản Pop/RnB đậm chất hoài niệm những năm 2000. Sân khấu được tái hiện như “bức thư gửi về quá khứ”, phủ đầy dấu ấn của “ngày xưa ơi”: từ chiếc ti vi nhiễu sóng, trụ điện thoại cũ cho đến ánh sáng mờ ảo gợi lại những ký ức xa xăm.

Cùng Phúc Du, Thái Ngân và Jey B, RIO dẫn dắt khán giả bước vào một hành trình mạo hiểm, nơi mỗi thành viên đều dám “bước ra khỏi vùng an toàn”. Lần đầu tiên, Phúc Du thử sức với vai trò ca sĩ thay vì rapper; Thái Ngân chạm đến những nốt cao nhất trong quãng giọng; còn Jey B mở đầu bằng hai câu hát do chính anh sáng tác.

Các thành viên "mạo hiểm" thử sức ở vai trò mới.

Tiếp nối mạch cảm xúc là phần trình diễn Ảo Ảnh của team Vũ Cát Tường, một ý tưởng sân khấu được “thai nghén" chỉ trong vòng 24 giờ. Từ bản demo Em Như Là mang sắc thái trong trẻo, cả đội đã quyết định chuyển hướng đầy táo bạo khi biến ca khúc thành câu chuyện của một người đàn ông mãi đuổi theo bóng hình tình yêu hư ảo.

Trên sân khấu, khung cảnh thành phố hoang tàn tượng trưng cho trái tim vụn vỡ.

Giai điệu được Vũ Cát Tường sáng tác và sản xuất, hòa quyện cùng phần rap của Anh Trai GILL, tạo nên một tổng thể vừa sâu lắng vừa dữ dội.

Nếu những sân khấu trước nghiêng về cảm xúc, thì team buitruonglinh lại chọn cách “đốt cháy” khán phòng bằng Crazy - ca khúc mang sắc thái Pop/HipHop hiện đại, đầy năng lượng. Bốn chàng trai buitruonglinh, Otis, Mason Nguyễn, TEZ hóa thân thành những “kẻ khiến người khác phát cuồng” - không chỉ vì tình yêu, mà còn bởi tinh thần sống hết mình của họ.

Âm nhạc mạnh mẽ, vũ đạo đồng đều, cùng phần trình diễn giàu tương tác khiến khán giả không thể ngồi yên.

Buitruonglinh tiếp tục phát huy khả năng sáng tác và “bridge” cực hút - vốn đã trở thành “thương hiệu” của anh.

Khép lại đêm thi là phần trình diễn Đã Từng của team Karik, gồm Ngô Kiến Huy và Bùi Duy Ngọc. Ca khúc được phối theo hướng epic-symphony, mở ra không gian âm nhạc dày dặn, hoành tráng nhưng vẫn đầy cảm xúc. Sân khấu được kể bằng ngôn ngữ múa đương đại - mô tả ba giai đoạn của một chuyện tình: Say mê, tan vỡ, và buông bỏ.

Ngô Kiến Huy và Karik lần đầu thể hiện động tác múa, hòa quyện cùng giọng hát mộc mạc,

Bùi Duy Ngọc đảm nhận phần cao trào của bài.

Kết quả vòng loại trừ gây bất ngờ

Kết quả Live Stage 2 khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về team NEGAV.

Team NEGAV về nhì 2 Round nhưng đứng nhất chung cuộc.

Thế nhưng, cao trào cảm xúc thật sự đến từ khoảnh khắc công bố kết quả với 6 cái tên được xướng lên trong kết quả loại trừ. Trong đó cái tên gây sốc nhất là OgeNus khi phần trình diễn ca khúc 3 Chìm 7 Nổi có sự đóng góp lớn của anh giành chiến thắng ở Round 1.

KHOI VU, Vương Bình chia sẻ nỗi sợ phải rời xa những người anh em đã gắn bó suốt chặng đường vừa qua.

Tưởng như chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhưng Anh Trai “Say Hi” 2025 lại khép lại Live Stage 2 bằng một "cú ngoặt" đầy cảm xúc: Không một Anh Trai nào bị loại tại Live stage 2. Quyết định giữ lại toàn bộ 30 nghệ sĩ không chỉ là món quà đặc biệt, mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những nỗ lực, bước tiến và cảm xúc chân thành mà họ đã cống hiến trọn vẹn trên sân khấu.