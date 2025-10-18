MIN trở lại đường đua V-Pop: “Nếu có buồn, hãy để MIN buồn cùng bạn”

HHTO - MIN chính thức trở lại với album phòng thu thứ 2 “Dear Min” phát hành vào ngày 22/10. Các ca khúc sẽ là cuộc trò chuyện thành thật giữa MIN và bản thân, cũng là hành trình MIN tự mình nhìn lại những gì đã trải qua và chia sẻ cùng khán giả thông qua âm nhạc.

Trong dự án mới, MIN lựa chọn thể hiện khía cạnh rất mong manh, dễ vỡ của mình ra bên ngoài, thay vì giữ hình ảnh tươi sáng và năng lượng tích cực thường thấy. Sau 3 năm kể từ album 50/50, MIN dành nhiều thời gian trong phòng thu để sản xuất album thứ 2 cùng với nhà sản xuất Khắc Hưng và nhạc sĩ Hoàng Tôn.

Album Dear Min bao gồm 10 ca khúc: Fragile (intro), Quá Muộn, Loser kết hợp cùng nhóm Chillies, phải viết bao nhiêu bản tình ca, Chế Độ Im Lặng, Điều Em Khó Nói, ILYSMBIHTLYG, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (ft. Dangrangto & Antransax), (từng là) Boyfriend, Girlfriend, Có Em Là Nhà. Tựa đề Dear Min có ý nghĩa như một bức thư mà MIN viết dành cho chính mình và cũng là cho những người nghe nhạc.

Song song với album nhạc số, MIN sẽ ra mắt phiên bản giới hạn đĩa vật lý.

MIN bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên MIN dám mở hết ngăn kéo cảm xúc của mình. Không giấu diếm, không ‘sugarcoat’ - tô vẽ màu hồng lên những nỗi buồn. Mọi thứ thật hơn, mong manh hơn và cũng vì thế mà mạnh mẽ hơn. MIN mong các bạn cảm thấy như đang đọc một bức thư gửi riêng cho chính các bạn. Trong những dòng chữ và giai điệu này, bạn tìm thấy sự đồng cảm và biết rằng bạn không một mình. Nếu có buồn, hãy để MIN buồn cùng bạn”.

Không đơn thuần xoay quanh chuyện tình yêu, theo MIN, album là trải nghiệm đi qua những tổn thương: “Có những điều trong ba năm qua khiến MIN tổn thương, nhưng thay vì để nó định nghĩa mình, MIN chọn để nó dạy mình. Mọi người có thể nghĩ đó là về một mối tình, nhưng thật ra đó còn là hành trình MIN học cách buông bỏ kỳ vọng, đối diện với cô đơn và tự mình đứng dậy. Điều MIN muốn khán giả thấy qua album không chỉ về những câu chuyện tình yêu, mà là cách một người dần tìm lại sự bình yên và niềm tin, để tiếp tục yêu cả bản thân cô ấy và cuộc sống này”.

Nữ ca sĩ cũng gọi album Dear Min là sự giải thoát đối với chính mình: “Làm album mang đến nhiều mệt nhọc nhưng cũng là sự giải thoát với MIN. Trong từng bài hát, MIN được sống lại những điều từng khiến mình buồn, nhưng lần này là để buông bỏ, không còn né tránh hay sợ đối diện. Mỗi giai đoạn như một cánh cửa nhỏ, mở ra rồi khép lại một phần quá khứ. Giải thoát không đến từ việc quên đi, mà từ việc dám đối diện và kể lại bằng âm nhạc. Và khi làm được điều đó, bóng tối không còn đáng sợ nữa”.