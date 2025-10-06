Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

2 Ngày 1 Đêm tập 83: Quỳnh Anh Shyn sợ Dương Lâm ra mặt, ai là "gián điệp"?

Quỳnh Như
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tập 83 2 Ngày 1 Đêm, màn diễn xuất chị chồng - em dâu của Quỳnh Anh Shyn - Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Quỳnh Anh Shyn gây bất ngờ

Tập 83 2 Ngày 1 Đêm chào đón khách mời nữ đặc biệt của chặng Bến Tre là Quỳnh Anh Shyn và Kaity Nguyễn. Trong đó, khác với dự đoán Quỳnh Anh Shyn - gương mặt vừa mới tham gia gameshow - sẽ bỡ ngỡ. Thế nhưng, nữ fashionista lại được khen ngợi bởi độ "lăn xả". Khi thấy dàn cast đồng loạt im lặng, cô cũng ngừng thoại để bắt nhịp theo. Trong thử thách Vừa Vừa Phải Phải, Quỳnh Anh Shyn chọn đối thủ là Lê Dương Bảo Lâm và bị nam diễn viên hài "hành hạ" trong xuyên suốt tiểu phẩm chị chồng - em dâu.

Ở thử thách quyết định được ăn ngon, đội Quỳnh Anh Shyn thua cuộc. Ngay khi được đội đối phương ngỏ lời nếu làm gì đó thật vui sẽ được san sẻ đồ ăn, Quỳnh Anh Shyn đứng dậy làm ngay. Cô được gợi ý là vừa hò giọng miền Tây vừa chèo đò, Dương Lâm còn đích thân thị phạm. Quỳnh Anh Shyn nhanh nhạy học theo giọng miền Tây có chút “oét” của Diễm và chèo đò cũng hết mình.

bia-1500-x-1000-px-22.png
"Em xinh" Quỳnh Anh Shyn khiến khán giả bất ngờ bởi tốc độ "hoà tan" khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm tập 83.

Cũng ngay tại buổi ăn trưa ấy, đội Sọ Dừa (Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn, HIEUTHUHAI, Dương Lâm) giành được mâm cơm ngon. Thế nhưng, Kiều Minh Tuấn lại bỗng dưng bị mất tiếng. Sự cố này bắt nguồn từ một trò chơi ẩn của chặng hành trình Bến Tre - trong mỗi đội sẽ có một “đuông dừa” làm gián điệp. Nếu đội đó giành chiến thắng, “đuông dừa” sẽ bị phạt. Vì đội đã giành được chiến thắng, không cản phá được nên "chú Sáu" đành phải bị tắt tiếng.

Dương Lâm quan tâm tinh tế Kaity Nguyễn

Thử thách liên hoàn ở cuối tập 83 có liên quan đến những hoạt động xung quanh cây dừa, đòi hỏi hai đội phải có sự phối hợp nhịp nhàng. Vì ba thành viên mỗi đội sẽ bị “ràng buộc” với nhau trong chiếc váy to, nên việc di chuyển thật nhanh để không bị vấp ngã.

Ngay từ khi bắt đầu xuất phát, Kaity Nguyễn chật vật để chạy kịp cùng với Dương Lâm và HIEUTHUHAI. Chưa dừng lại ở đó, đội đối thủ còn “tấn công”, níu kéo khiến Kaity Nguyễn rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

bia-1500-x-1000-px-23.png

Khi thấy nữ diễn viên bị đối thủ giữ đè lại, Dương Lâm nhanh chóng tìm cách kéo cô ra, còn dặn dò: “Kaity Nguyễn có đau thì nhớ la lên nha bé ơi”. Sau đó, nam diễn viên nhanh chóng dìu Kaity đứng lên đi tiếp, phối hợp cùng HIEUTHUHAI để vặt lá dừa nhanh nhất có thể để kịp về đích hái dừa.

Cũng ở phần hái dừa này, Kiều Minh Tuấn tìm cách chần chừ không kéo được dừa xuống. Thậm chí, anh còn làm gãy cả đạo cụ hái dừa. Tuy nhiên, với khả năng diễn xuất tài tình, đồng đội dường như không chút nghi ngờ về "chú Sáu".

550847391-718131441245810-1743877133419418654-n.jpg
Quỳnh Như
