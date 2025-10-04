2 Ngày 1 Đêm tập 83: Cris Phan bất ngờ "gây sự", bị em út HIEUTHUHAI "chất vấn"

Khách mời nữ muốn "khắc chế" Dương Lâm?

Trong màn hé lộ tập 83 show 2 Ngày 1 Đêm ở Bến Tre, các thành viên chào đón hai khách mời nữ. Danh tính của hai người vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, thay vì nhiệt tình chào đón như những lần trước, dàn cast đều im lặng bất thường, chủ yếu diễn bằng hành động và không hề thoại bất kỳ câu nào.

Hai khách mời nữ bất ngờ vì không hiểu sao lại bị “silent treatment”. Thế nhưng, cả hai cũng nhanh chóng bắt nhịp, còn tự phiên dịch, diễn giải lại thành thoại. Lúc này, sáu anh em mới chịu làm lại màn chào đón khách mời như mọi khi.

“Thu Diễm” Dương Lâm tự giới thiệu mái tóc mới chính là bộ sưu tập dây chằng của khách mời. Một trong hai nữ khách mời tự tin đáp trả: “Em không có sợi nào hết” - khiến Thu Diễm xịt keo, không thể “ra zẻ” thêm. Đến thử thách đầu tiên, nữ khách mời còn lại chọn chính Dương Lâm trở thành đối thủ trực tiếp của mình.

Dương Lâm bị "phong ấn" trong tập 83 của 2 Ngày 1 Đêm.

Cris Phan gây sự, HIEUTHUHAI chất vấn

Phân đoạn “silent treatment” hoá ra là thử thách của các thành viên. Trong vòng 1 phút hơn, sáu anh em phải giữ im lặng, ai lên tiếng trước sẽ phải khao cả đoàn một bữa ăn. Đến phần chào đón khách mời, vì quá bất lực trước những miếng hài hình thể của đàn em, Trường Giang đành phải chịu thua, chấp nhận mời cả đoàn ăn.

Một trong những chi tiết khiến khán giả cũng không khỏi tò mò đó chính là màn bắt cặp diễn tiểu phẩm. Trong đó, cặp thi đấu gây chú ý nhất nhì là bộ đôi Cris Phan - HIEUTHUHAI. Cả hai chọn tái hiện lại tình huống phim Em Chưa 18 và bổ sung thêm nhiều chi tiết lẫn câu thoại "lầy lội".

HIEUTHUHAI đam mê tiểu phẩm trong tập mới nhất 2 Ngày 1 Đêm.

Hai anh em vào vai cặp đôi đang gặp trục trặc trong tình cảm. Cris Phan liên tiếp “gây sự”, kiếm chuyện để làm khó “bạn trai” HIEUTHUHAI. Thành viên GERDNANG cũng đáp trả “hơn thua” cho tới cùng. Thậm chí, nam rapper còn vận dụng cả lời bài hát của bản hit Nước Mắt Cá Sấu để chất vấn ngược lại đàn anh.