2 Ngày 1 Đêm: Dương Lâm - Kiều Minh Tuấn lục đục, HIEUTHUHAI có "tạo hình" mới

HHTO - Câu chuyện đi tìm “con đuông dừa” ở mỗi đội trong chặng hành trình tại Bến Tre của 2 Ngày 1 Đêm vẫn chưa kết thúc khi dàn cast bắt đầu bước vào những thử thách thú vị khác. Một đám tiệc đậm chất miền Tây cũng sẽ được 2 đội mang đến trong tập 84.

Trong video hé lộ về tập 84, phần thử thách thời trang dựa trên các vật dụng có sẵn liên quan đến dừa nhận được nhiều sự chú ý. Cả hai đội sẽ phải tự sáng tạo trang phục một cách độc lạ và thuyết trình về trang phục ấy sao cho thật hay, thật ấn tượng.

Trong lúc các thành viên đội Sọ Dừa vẫn đang hì hục làm thì Kiều Minh Tuấn có chút lộ bản chất là “con đuông dừa”. Nam diễn viên gần như chỉ đứng yên, khều đồ nhẹ nhàng mà không có động thái gì nhiệt tình để tạo hình giống như các thành viên khác. Dương Lâm nhanh chóng phát hiện ra tình hình và đã lên tiếng nhắc nhở.

Chú Sáu cũng rất thản nhiên hồi đáp rằng: “Anh biết làm gì đâu. Hai đứa kia trình diễn thì để hai đứa kia làm chứ, mình thuyết trình thôi”. Câu phản hồi này của Kiều Minh Tuấn ngay lập tức khiến Dương Lâm nghi ngờ: “Anh là con đuông dừa phải không?”.

Khi Dương Lâm giải thích thêm rằng mình cứ làm trước đi rồi dựa trên đó mình thuyết trình theo sau thì Kiều Minh Tuấn vẫn không chịu và cố tình bàn ra. Với sự nhạy bén của mình, Thu Diễm dường như đã nhận ra điều gì đó bất thường ở Kiều Minh Tuấn. Dương Lâm chất vấn: “Anh là địch phải không?” nhưng chú Sáu vẫn chối rất khéo léo.

Dù “lục đục” nhưng bộ đôi Ngân - Diễm khi ở gần nhau là kẻ tung người hứng. Điển hình là trong một clip hé lộ khác, phân cảnh Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm đi mời bà con làng xóm chung quanh để đến tham dự buổi tiệc cũng rất ê hề. Cả hai cũng không ngại trời mưa mà nhiệt tình đi mời bà con cho bằng được để cùng chung vui với mọi người đúng chất hiếu khách của người dân miền Tây.

Cũng trong phần thiết kế thời trang bằng dừa, tạo hình của HIEUTHUHAI cũng là một điểm nhấn. Không có mái tóc vuốt keo, hình tượng út Hiếu thả mái vẫn là hình ảnh rất được lòng fangirl. Bên cạnh đó, nam rapper cũng rất được hai đàn anh cùng đội là Dương Lâm và Kiều Minh Tuấn chăm chút cho phần tạo hình.

Dù các phụ kiện nón và dây chuyền có hơi độc lạ vì được tạo bằng lá dừa, nhưng vẫn không làm lu mờ được visual của HIEUTHUHAI. Người hâm mộ đang rất mong chờ tạo hình cuối cùng của út Hiếu sau khi được các anh “tân trang” cho sẽ như thế nào.

Bên cạnh đó, phân cảnh HIEUTHUHAI được Kiều Minh Tuấn ân cần chỉ cho nhặt từng cọng rau cũng được quan tâm. Sau khi được chú Sáu chỉ sơ qua, nam rapper vẫn rất cặm cụi nhặt từng loại rau, chăm chú với nhiệm vụ mình được nhận. Nét đẹp lao động này của HIEUTHUHAI nhanh chóng được netizen chia sẻ rần rần và mong được nhìn thấy hình ảnh gần gũi, nhẹ nhàng này của nam rapper nhiều hơn trong chương trình.

Liệu HIEUTHUHAI có hoàn thành được nhiệm vụ cùng các anh nấu một đám tiệc hoành tráng đúng chất miền Tây như đề bài được giao? Và liệu ai mới thực sự là “con đuông dừa” còn đang ẩn mình trong đội còn lại? Tất cả sẽ có trong tập 84 của 2 Ngày 1 Đêm.