Rhymastic tái sinh “nhân cách phản diện”, tung quân bài mở màn cho album mới

Như Lê

HHTO - Rhymastic chính thức mang nhân cách YC tái xuất khi phát hành bản visualizer “Thì Sao”, đánh dấu màn comeback sau 5 năm vắng bóng.

Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí và chuẩn mực, thì YC là bản năng và nổi loạn - kẻ không sợ bị hiểu lầm, không cần được yêu quý, chỉ cần được nói thật. Trước đó, Rhymastic dần bật mí về sự trở lại của nhân cách YC với thông điệp "mang thứ âm nhạc Hip-Hop thuần túy trở lại".

Dưới bài đăng, YC liên tục phản hồi các bình luận của khán giả chỉ bằng hai chữ “Thì sao?”, khiến cộng đồng mạng càng thêm chắc chắn rằng anh đang ngầm “thả hint” cho màn trở lại lần này. Bên cạnh âm nhạc, điều khiến người hâm mộ chú ý là tạo hình mới của YC: Mái tóc braid, lens đỏ cùng thần thái thách thức, mang đến hình ảnh “thiện chiến” đậm chất Hip-Hop.

rhy2.jpg
ava.png

Trong bối cảnh Rap Việt đang sôi sục với tranh luận về ranh giới giữa underground và mainstream, sự trở lại của YC được ví như hơi thở cũ trong thân xác mới - thô ráp, nguyên bản và không cần làm hài lòng ai. Theo đó, ca khúc Thì Sao sẽ là quân bài mở đầu cho album comeback gồm 10 bài do SpaceSpeakers Label ấp ủ suốt thời gian dài. Đây được xem là chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc hai mặt - nơi Rhymastic và YC không còn đối nghịch, mà cùng tồn tại để phản chiếu và hoàn thiện lẫn nhau.

rhy.jpg
Fan của Rhymastic mong chờ được thấy nhân dạng YC trong fan meeting sắp tới của anh.

YC (hay Young Crizzal) là một nghệ danh khác của Rhymastic. Nghệ danh này đại diện cho nhân cách trẻ trung, ngông cuồng và đầy phản kháng của anh, xuất hiện trong những bài nhạc gai góc hoặc trong các cuộc "beef" (tranh luận, đấu rap). Ra đời như một nhân dạng thứ hai của Rhymastic, YC là hiện thân của tự do sáng tạo tuyệt đối. YC không chỉ đại diện cho “mặt tối” của người nghệ sĩ, mà là sự thật trần trụi của hành trình làm nghệ thuật - nơi cảm xúc được bộc phát, bản ngã được giải phóng, và âm nhạc trở lại đúng nghĩa Hip-Hop thuần túy.

23e99a53-1c09-4920-aad1-c4ab8fa75a48.jpg
Như Lê
#Rhymastic #YC #Thì Sao #hip hop #comeback #rap Việt #nhân cách YC

