Anh Trai "Say Hi" vòng Dance battle: Karik liều mạng, team CONGB cosplay CORTIS

HHTO - "In tư" dàn giám khảo vòng Dance battle của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 khiến khán giả "đủ wow". Nhiều rapper khoe khả năng vũ đạo ấn tượng trong bài thi solo. Khoảnh khắc "liều mạng" nhào lộn của Karik khiến người xem "thót tim".

Dance battle trở thành phần thi được mong chờ nhất tập 8 Anh Trai "Say Hi" chỉ sau vài phân cảnh nhá hàng cuối tập 7. Theo đó, dàn người chơi sẽ trải qua các vòng thi theo nhóm và cá nhân để giành điểm cộng.

"Việt kiều" Dillan Hoàng Phan mang tinh thần văn hóa dân tộc vào sân khấu vũ đạo nhóm. Các "anh trai" buitruonglinh, Đỗ Nam Sơn, Ryn Lee, LOHAN mặc trang phục nông dân, đội nón lá, đeo kính mát.

Team CONGB diện trang phục tông màu đen trắng, mang tinh thần Hip-Hop đường phố phóng khoáng. Outfit của năm "anh trai" được cho là có nhiều điểm tương đồng, gợi nhớ tới phong cách của tân binh CORTIS đang "làm mưa làm gió" dạo gần đây.

Đội Big Daddy được cho là sẽ có màn trình diễn mang tính giải trí cao. Các thành viên Hải Nam, Gill, JeyB, Tez, Big Daddy nhập vai người chơi Squid Game, thể hiện tài võ nghệ taekwondo.



Team Phúc Du xuất hiện với trang phục tông đen, dự đoán sẽ có màn "lột đồ" giữa phần thi. Trong khi đó, đội Robber nổi bật nhờ outfit gam xanh lá chủ đạo. Đội của nhóm trưởng Ngô Kiến Huy khuấy động không khí bằng gam màu sặc sỡ, trẻ trung.

Cuối tập 7, nhà đài cũng "nhá hàng" về phần thi đấu đối kháng cá nhân của các rapper Phúc Du, GILL, OGENUS...

Gây choáng váng nhất là Karik với khoảng khắc thực hiện kỹ thuật nhào lộn trên không, tiếp đất bằng lưng. Trước đó, HLV Rap Việt vẫn đang phải đi lại trong trạng thái cà nhắc do chấn thương nặng ở đầu gối, đứt dây chằng.

Hải Nam vốn quen mặt với khán giả trong vai trò diễn viên, khiến fan ngỡ ngàng khi thể hiện footwork ấn tượng. Khôi Vũ - thí sinh người từng "đội sổ" 2 vòng được dự đoán sẽ tạo cú hích nhờ bộ môn Tutting (nhảy bằng khớp tay và ngón tay). Thể loại này từng được “Em Xinh” Orange lựa chọn, thể hiện thành công ở mùa giải trước.

Sơn.K - tân binh sở hữu skill nhào lộn điêu luyện không được “nhá hàng” trong tập 8, chỉ lướt qua với trang phục áo tank top đỏ khoét sâu khoe hình thể "đô con". Tuy nhiên, theo tiết lộ từ khán giả hiện trường, anh chàng là “gà chiến” có tiết mục solo bùng nổ.

Danh tính dàn ban giám khảo Dance Battle cũng là chủ đề hút thảo luận. Năm nay, 5 "chiến tướng" chấm chọn toàn là những tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế. C2 Low "giữ chuỗi", trở thành gương mặt thân quen khi chấm thi cả 3 mùa "Say Hi".

Bốn cái tên còn lại là Quốc Tít - "Hoàng tử Hip-Hop" đến từ Last Fire Crew, Lê Hiếu/Bboy B4) - tuyển thủ breaking từng giành HCV Olympic trẻ 2018, MT POP - "thần đồng Popping", Quán quân Red Bull Dance Your Style 2024, Lê Vinh - Leader, founder nhóm nhảy SpaceX, từng biên đạo nhiều tiết mục cho gameshow "Say Hi".