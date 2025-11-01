Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Dàn sao Thái đón Halloween 2025: Mai Davika, Lisa BLACKPINK "chặt chém" nhất

Diệu Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Mùa Halloween 2025, dàn sao Thái Lan đầu tư cho các màn hóa trang đặc sắc. Mai Davikah, Lisa BLACKPINK ghi điểm tuyệt đối nhờ tạo hình được đầu tư chỉn chu.

Mùa Halloween 2025 của làng giải trí Thái Lan bùng nổ nhờ loạt tạo hình “đỉnh của chóp” đến từ dàn sao đình đám. Dẫn đầu xu hướng là Mai Davika bắt tay cùng cặp sao girllove Pangjie Mable, mỹ nam Kratingg.

halloween-2025-thailand-mai-davika.jpg
halloween-2025-mai-sd.jpg
halloween-2025-mai-davika-2.jpg

Bộ tứ đưa khán giả bước vào thế giới ma cà rồng lấy cảm hứng từ Van Helsing (2004). Ba cô dâu ghi điểm với diện mạo quyến rũ, pha trộn vẻ rùng rợn bên cạnh bá tước Kratingg.

halloween-2025-lisa-bp-fdfsv.jpg
halloween-2025-lisa-bp.jpg

Lisa BLACKPINK hiếm khi "chơi" Halloween nhưng lần nào hóa trang cũng "chấn động". Năm nay, em út BLACKPINK "đánh úp" fan với bộ ảnh hóa thân thành nàng tiên cá Siren dát vàng toàn thân trong series phim Love, Deadth & Robots. Nữ idol người Thái nhận cơn mưa lời khen về màn cosplay đầu tư "hết ga hết số".

halloween-2025-kao-2.jpg
halloween-2025-jane-methika-janeyeh-kao.jpg

Kao Supassara lựa chọn phong cách gothic cổ điển, hóa thân thành Morticia Addams trong The Addams Family (1991). Với mái tóc đen buông dài, trang phục quyến rũ và ánh nhìn u ám, quyền lực, mỹ nhân Thái được ví như “bản sao sống” của nhân vật huyền thoại.

halloween-2025-jane-methika-janeyeh-kaos-fgn.jpg
halloween-2025-jane-methika-janeyeh.jpg
halloween-2025-jane-methika-janeyeh-7201.jpg

Jane Methika (Janeyeh) tri ân tác phẩm kinh dị khoa học viễn tưởng Resident Evil: Retribution, phát hành năm 2012. Trước đó, cô nàng góp mặt cùng đàn chị Kao Supassara trong vai con gái Wednesday Addams.

572172970-18393586285122628-7008916027185705869-n.jpg
573597129-18393586330122628-26919335719293293-n.jpg

Cũng lấy cảm hứng từ gia đình kỳ quái nhất màn ảnh, diễn viên trẻ Mim chọn nhân vật có siêu năng lực tàng hình Agnes Demille.

halloween-2025-becky.jpg
halloween-2025-becky-fvsg.jpg

Mỹ nhân lai Becky Armstrong trong vai nữ sát thủ báo thù Eve Macarro trong Ballerina - tựa phim ngoại truyện của vũ trụ John Wick.

halloween-2025-lingling-3.jpg
halloween-2025-x.jpg

Lingling Kwong gây sốt khi nhập vai Joker, ác nhân nổi tiếng trong vũ trụ DC. Sao nữ sinh năm 1995 hóa thân mượt mà vào vai phản diện từ mái tóc xanh, nụ cười đầy ám ảnh. Loạt ảnh của sao phim girl love The Secret Of Us đạt gần nửa triệu lượt thích chỉ sau 1 ngày.

halloween-2025-peak-peemapol-pearl-satjakorn.jpg
halloween-2025-peak-peemapol-va-pearl-satjakorn.jpg

Cặp sao Love in the Moonlight - Peak & Pearl khiến fan "hú hét" khi chọn dự án phim Red, White And Royal Blue làm cảm hứng cho bộ hình Halloween. Hai mỹ nam Thái nhập vai Đệ nhất công Tử Alex và Hoàng tử Henry, tái hiện hoàn hảo những phân cảnh đắt giá trong phim.

halloween-2025-thomaskong-2.jpg
halloween-2025-thomaskong.jpg

Sau 2 mùa Halloween bỏ lỡ nhau, ThomasKong tổ chức đám cưới đầy ma quái vào dịp Halloween. Bộ đôi đầu tư bộ ảnh hóa trang khủng, lấy cảm hứng từ phim điện ảnh hoạt hình Corpse Bride (Cô Dâu Xác Chết).

halloween-2025-jesbible-fvd.jpg
halloween-2025-jesbible.jpg

JesBible có những thước phim tuyệt đối điện ảnh, thể hiện mối tình bị cấm cảm giữa ma cà rồng và người sói.

halloween-2025-williamest.jpg
halloween-2025-william-est.jpg

William Jakrapatr và Est Supha "nhân bản" người nhện - biểu tượng siêu anh hùng kinh điển.

halloween-2025-tutor-yim.jpg
halloween-2025-tutoryim.jpg

Bộ đôi Cutie Pie - TutorYim khoe visual siêu thực, hóa thân thành người máy.

fb-0111.jpg
Diệu Minh
#Halloween 2025 #sao Thái #Mai Davika #Lisa BLACKPINK #Lingling Kwong #Joker #PeakPearl #JesBible #WilliamEst

Xem thêm

Cùng chuyên mục