Dàn sao Thái đón Halloween 2025: Mai Davika, Lisa BLACKPINK "chặt chém" nhất

HHTO - Mùa Halloween 2025, dàn sao Thái Lan đầu tư cho các màn hóa trang đặc sắc. Mai Davikah, Lisa BLACKPINK ghi điểm tuyệt đối nhờ tạo hình được đầu tư chỉn chu.

Mùa Halloween 2025 của làng giải trí Thái Lan bùng nổ nhờ loạt tạo hình “đỉnh của chóp” đến từ dàn sao đình đám. Dẫn đầu xu hướng là Mai Davika bắt tay cùng cặp sao girllove Pangjie Mable, mỹ nam Kratingg.

Bộ tứ đưa khán giả bước vào thế giới ma cà rồng lấy cảm hứng từ Van Helsing (2004). Ba cô dâu ghi điểm với diện mạo quyến rũ, pha trộn vẻ rùng rợn bên cạnh bá tước Kratingg.

Lisa BLACKPINK hiếm khi "chơi" Halloween nhưng lần nào hóa trang cũng "chấn động". Năm nay, em út BLACKPINK "đánh úp" fan với bộ ảnh hóa thân thành nàng tiên cá Siren dát vàng toàn thân trong series phim Love, Deadth & Robots. Nữ idol người Thái nhận cơn mưa lời khen về màn cosplay đầu tư "hết ga hết số".

Kao Supassara lựa chọn phong cách gothic cổ điển, hóa thân thành Morticia Addams trong The Addams Family (1991). Với mái tóc đen buông dài, trang phục quyến rũ và ánh nhìn u ám, quyền lực, mỹ nhân Thái được ví như “bản sao sống” của nhân vật huyền thoại.

Jane Methika (Janeyeh) tri ân tác phẩm kinh dị khoa học viễn tưởng Resident Evil: Retribution, phát hành năm 2012. Trước đó, cô nàng góp mặt cùng đàn chị Kao Supassara trong vai con gái Wednesday Addams.

Cũng lấy cảm hứng từ gia đình kỳ quái nhất màn ảnh, diễn viên trẻ Mim chọn nhân vật có siêu năng lực tàng hình Agnes Demille.

Mỹ nhân lai Becky Armstrong trong vai nữ sát thủ báo thù Eve Macarro trong Ballerina - tựa phim ngoại truyện của vũ trụ John Wick.

Lingling Kwong gây sốt khi nhập vai Joker, ác nhân nổi tiếng trong vũ trụ DC. Sao nữ sinh năm 1995 hóa thân mượt mà vào vai phản diện từ mái tóc xanh, nụ cười đầy ám ảnh. Loạt ảnh của sao phim girl love The Secret Of Us đạt gần nửa triệu lượt thích chỉ sau 1 ngày.

Cặp sao Love in the Moonlight - Peak & Pearl khiến fan "hú hét" khi chọn dự án phim Red, White And Royal Blue làm cảm hứng cho bộ hình Halloween. Hai mỹ nam Thái nhập vai Đệ nhất công Tử Alex và Hoàng tử Henry, tái hiện hoàn hảo những phân cảnh đắt giá trong phim.

Sau 2 mùa Halloween bỏ lỡ nhau, ThomasKong tổ chức đám cưới đầy ma quái vào dịp Halloween. Bộ đôi đầu tư bộ ảnh hóa trang khủng, lấy cảm hứng từ phim điện ảnh hoạt hình Corpse Bride (Cô Dâu Xác Chết).

JesBible có những thước phim tuyệt đối điện ảnh, thể hiện mối tình bị cấm cảm giữa ma cà rồng và người sói.

William Jakrapatr và Est Supha "nhân bản" người nhện - biểu tượng siêu anh hùng kinh điển.

Bộ đôi Cutie Pie - TutorYim khoe visual siêu thực, hóa thân thành người máy.