Live stage 3 Anh Trai Say Hi: Robber đón Halloween sớm, Bảo Thy - Min trẻ mãi

HHTO - Tạo hình thời trang Live stage 3 của Anh Trai "Say Hi" 2025 chính thức được tiết lộ. Dàn khách mời nữ Mỹ Mỹ, Bảo Thy, Min gây ấn tượng với visual tỏa sáng. "Thư kí" CONGB gây thương nhớ.

Tiết mục Đoạn Kịch Câm được dẫn dắt bởi đội trưởng CONGB cùng các thành viên Bray, Thái Ngân, Cody Nam Võ, Negav sẽ mở màn Live stage 3.

Dàn mỹ nam ghi điểm nhờ âu phục lịch lãm gam màu đen trắng trung tính. Mỹ Mỹ trong vai nữ chính diện trang phục đỏ, phối ren đầy quyến rũ.

Nhóm trưởng CONGB được nhận xét có diện mạo "tuyệt đối điện ảnh" nhờ phần cổ áo khoét sâu hờ hững cùng hàng "đốt sống" cách điệu. NEGAV nổi bật với trang phục "dát" ghim băng, nhấn nhá bèo nhún mang tinh thần phi giới tính.

Team của nhóm trưởng Phúc Du có tạo hình "chặt chém" nhất vòng Live stage 3. Đội thi Lâu Đài Tình Thế lựa chọn gam màu đen phối gam vàng ánh kim, chất liệu da bóng, metallic tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ trên sân khấu. Otis "chiếm sóng" khi diện bộ áo giáp "cơ bắp cuồn cuộn".

Team Sớm Muộn Thì khiến MC Trấn Thành và netizen thắc mắc vì tạo hình riêng lẻ theo kiểu "100K lộn xộn". Đội trưởng Robber cho biết ở Live stage 3, nhóm đưa khán giả phiêu lưu vào truyện tranh One Piece (Đảo Hải Tặc), tập 1143.

Nhóm trưởng Robber tái hiện sinh động hình ảnh Luffy - thuyền trưởng băng Hải tặc Mũ Rơm. Trong khi Nhâm Phương Nam thăng hạng visual khi cosplay kiếm sĩ Zoro.

Từng là thầy trò thân thiết ở Live stage 2, Big Daddy và Dillan Hoàng Phan giờ đây trở thành đối thủ khi cùng đảm nhận vai trò đội trưởng. Trùng hợp hơn, hai team đụng hàng outfit trình diễn tông trắng.

Team Bố Bự thể hiện ca khúc To Your Ex, hóa thân thành những chàng trai tới từ tương lai. Khách mời Orange diện trang phục đồng điệu, tạo điểm nhấn nổi bật với các chi tiết xanh dương.

Trong khi đó, team Dillan Hoàng Phan "chuyển hộ khẩu" lên Bắc Cực với những bộ cánh trắng muốt phối lông thú. "Công chúa bong bóng" Bảo Thy nhận cơn mưa lời khen nhờ nhan sắc "không tuổi" trong bộ cánh mang hơi hướng Y2K.

Sân khấu Cherry Bomb quy tụ dàn sao có kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật lâu năm như Ngô Kiến Huy (nhóm trưởng), Karik, Vũ Cát Tường, Vương Bình cùng tân binh "ông cụ non" Sơn.K.

Nhóm mang tới tinh thần tươi vui, tích cực, diện trang phục tông xám theo xu hướng đồng phục học sinh.Các bộ cánh được phối theo xu hướng pop of red (tạo điểm nhấn với phụ kiện gam màu đỏ), "nâng cấp" ở các chi tiết cắt xẻ bất đối xứng.

"Chị cả" Min mặc thiết kế áo ghi-le sequin, chân váy xếp ly, đi kèm tất cao cổ và nơ trắng bản lớn. Vẻ ngoài trẻ trung của giọng ca 8X được ví như idol K-Pop thế hệ mới.

Người hâm mộ "thở phào" khi "anh trai" Ngô Kiến Huy "giải" được "phong ấn" nhan sắc nhờ lối trang điểm tự nhiên, không còn đội tóc "giả trân" như những tập trước.