Tổng hợp mùa Halloween 2025: Châu Bùi dẫn đầu, "Cardie B" Pháp Kiều gây choáng

Diệu Minh
HHTO - Lễ hội Halloween đã qua, nhưng những màn hoá trang ấn tượng của dàn sao "Say Hi" vẫn khiến fan ấn tượng: "Em Xinh" Châu Bùi dẫn đầu đường đua với 3 màn hóa trang độc đáo. Mỹ Mỹ, Yeolan, Muộii, LyHan gây sốt. Dàn "Anh Trai" không hề kém cạnh với màn hội ngộ "chấn động" của Pháp Kiều, NEGAV, Dillan Hoàng Phan, Big Daddy tại sự kiện "19th Floor" của L’OFFICIEL Vietnam.

Châu Bùi được nhận định là "con tướng" mạnh nhất mùa Halloween 2025 về cả số lượng lẫn chất lượng. Ngày 30/10, em xinh "khai pháo" với bộ hình cosplay công chúa Tóc mây Rapunzel, mời cameo là bạn trai Binz trong vai tắc kè Pascal.

halloween-2025-chau-bui-may.jpg
halloween-2025-chau-bui-fev.jpg

Vài tiếng sau, Châu Bùi "biến hình" thành người máy Thia, quảng bá cho dự án Predator: Badlands (Quái Thú Vô Hình: Vùng Đất Chết Chóc) sắp ra rạp vào đầu tháng 11. Bộ hình được đánh giá cao bởi kỹ thuật đồ họa chỉn chu, khả năng nhập vai "thần sầu" của fashionista.

halloween-2025-chau-bui-done.jpg

Đối lập dáng vẻ "nàng thơ" gây thương nhớ 1 ngày trước, Châu Bùi hóa trang đầy ám ảnh, rùng rợn trong tạo hình mới nhất. Lăng xê thiết kế của Feng System, "Em Xinh" biến thành ma đinh, lấy cảm hứng từ nhân vật Pinhead trong loạt phim kinh dị/siêu nhiên Hellraiser.

halloween-2025-vu-thao-my.jpg
halloween-2025-vu-thao-my-lola.jpg

Vũ Thảo My nhập vai nàng cá Lola trong phim hoạt hình Shark Tale, ghi điểm nhờ thần thái sắc lạnh, "chơi màu" thời thượng.

halloween-2025-my-my.jpg
halloween-2025-my-my-fvd.jpg

Mỹ Mỹ yêu kiều trong trang phục ren đỏ phối voan cài đầu, trang điểm đính đá lấp lánh gợi liên tưởng tới hình tượng cô dâu ma cà rồng.

Hậu tiệc Halloween, "Em Xinh" Muộii gặp kiếp nạn "đặt xe không ai dám nhận" vì lớp hóa trang quỷ dữ quá "nặng đô".
halloween-2025-phuong-ly-ep-1-ab.jpg
halloween-2025-phuong-ly-ep-2.jpg

Khác với xu hướng Halloween kinh dị thường thấy, Phương Ly năm nay chọn hướng đi khác biệt. Chủ nhân bản hit Vỗ Tay trong bộ ảnh hai phần theo gam màu trầm tối.

halloween-2025-yeolan-hal.jpg
halloween-2025-yeolan.jpg

Theo xu hướng "về nguồn", "Em Xinh" Yeolan hóa thân thành Cô gái Hà Lan. Bộ ảnh thành công tạo ra sự đồng cảm lớn, hút hàng chục nghìn lượt thích nhờ chọn hình tượng gần gũi, thân thuộc với nhiều người Việt, gợi cảm giác hoài niệm.

halloween-2025-yeolan-dewyht.jpg
halloween-2025-yeolan-dew.jpg

Trước thềm đêm tiệc, Yeolan hóa thân thành hiệp sĩ trong trang phục gam sáng màu, tóc bạch kim. Visual của "Em Xinh" được ví như bước ra từ thần thoại Hy Lạp.

Á quân Em Xinh "Say Hi" LyHan "biến hình" thành Titan Nữ Hình (Attack on Titan), hút hơn 100K lượt thả tim trên TikTok.

halloween-2025-juky-san.jpg
halloween-2025-juky-san-6121.jpg

Cũng được truyền cảm hứng từ bộ anime Attack on Titan, Juky San lại gây thương nhớ nhờ visual trong trẻo khi hóa thân thành nữ chiến binh Mikasa.

halloween-2025-lam-bao-ngoc-mm.jpg
halloween-2025-lam-bao-ngoc.jpg

Lâm Bảo Ngọc chọn lối đi kinh điển nhưng không kém phần thu hút. Giọng ca nội lực tái hiện hình ảnh biểu tượng của Marilyn Monroe trong chiếc đầm trắng thanh lịch.

Quỳnh Anh Shyn đảm nhận vai trò sứ giả trong đêm tiệc 19th Floor của tạp chí L’OFFICIEL Vietnam. Fashionista chọn phong cách nổi loạn với tóc đánh rối, trang phục đen mang tinh thần rock chic cùng lớp makeup nhấn vào đường kẻ mắt "dày cộm".

halloween-2025-anh-trai-say-hi.jpg
halloween-2025-emily-big-daddy.jpg

Không kém cạnh dàn "Em Xinh", loạt Anh Trai "Say Hi" cũng có những diện mạo gây sốt dịp Halloween 2025.

Dàn người chơi mùa 2 gồm Hải Nam, Đỗ Nam Sơn, NEGAV, Dillan Hoàng Phan, Nhâm Phương Nam đổ bộ đêm tiệc Halloween của L’OFFICIEL Vietnam trong những giao diện hóa trang ấn tượng.

halloween-2025-anh-trai-say-hi-loid-forger-dillan-hp.jpg
halloween-2025-negav-df.jpg

Dillan Hoàng Phan thu hút sự chú ý với visual bảnh bao trong vai điệp viên Loid Forger của anime Spy x Family. Trong khi đó, NEGAV lấy cảm hứng từ bộ phim kinh dị American Psycho (2000) cho giao diện Halloween.

halloween-2025-phap-kieu-big-daddy-gvr.jpg
halloween-2025-anh-trai-say-hi-phap-kieu-ali-hoang-duong.jpg

Đáng chú ý nhất phải kể đến Pháp Kiều - một trong ba "sứ giả" của sự kiện Tầng địa ngục thứ 19. "Xà nữ" nhập vai nữ rapper tỷ phú Cardi B theo đúng tinh thần "chặt chém" thường thấy.

Điểm nhấn viral nằm ở "cục u" ngay trán của "Anh Trai", lập tức nhắc nhớ về vụ ẩu đả giữa Cardi B và Nicki Minaj năm 2018.

halloween-2025-phap-kieu-big-daddy-ferw.jpg
Big Daddy bảnh bao trong kiểu tóc tẩy vuốt chỉa, dán râu giả "kèn cựa" học trò Pháp Kiều.
fb-0111.jpg
Diệu Minh
#Halloween 2025 #Châu Bùi #Pháp Kiều #hóa trang #sao Việt #NEGAV #Dillan Hoàng Phan #Yeolan #Mỹ Mỹ

