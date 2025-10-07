Minh Hằng - Tóc Tiên hội ngộ đêm Trung Thu, fan nhận quà từ "Hằng Nga Tiên Tử"

HHTO - Hai "Chị đẹp" Minh Hằng và Tóc Tiên vừa có dịp hội ngộ tại một sự kiện, khiến fan rần rần vì loạt cử chỉ tương tác dễ thương.

Tối 6/10, cũng là đêm Rằm Trung Thu, tại sự kiện tôn vinh con người và những tác phẩm trong ngành làm đẹp - L'OFFICIEL Beauty Choice Awards 2025 - có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như "anh trai" ERIK, "em xinh" Mỹ Mỹ, "chị đẹp" Minh Hằng, Tóc Tiên... Dàn khách mời khuấy động bầu không khí với nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc: Phương Mỹ Chi trình diễn ca khúc Buôn Trăng vừa nội lực, vừa da diết, Minh Hằng "đốt cháy" sân khấu với Trèo Cao Ngã Đau, ERIK khoe vũ đạo cuốn hút trong bản phối mới của Ghen.

Đáng chú ý, khoảnh khắc hội ngộ chung khung hình của Minh Hằng và Tóc Tiên nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Trong đoạn clip "Đêm Trung Thu" do Minh Hằng chia sẻ, cả hai cùng diện những trang phục nổi bật, khoe trọn vóc dáng cân đối, khoe nhan sắc mặn mà. Trong lần "hạ phạm" này, "Hằng Nga Tiên Tử" giữ nguồn năng lượng đáng yêu, thoải mái tạo dáng, ôm eo thân thiết.

Tại sự kiện, Minh Hằng nhận giải Beauty Icon Of The Year còn Tóc Tiên nhận giải Best Makeup Look Of The Year. Nguồn clip: Threads @minhhang2206

Khung hình "tình thương mến thương" của hai "chị đẹp" không chỉ dừng lại ở khu vực thảm đỏ. Ở một "tọa độ" khác, Minh Hằng và Tóc Tiên có cuộc nói chuyện chóng vánh rồi bước qua nhau nhưng đủ để giữ lại một phân cảnh "tuyệt đối điện ảnh".

Fan thích thú: "Trung Thu cỡ này không dám đòi hỏi gì thêm luôn", "Chắc đêm Trung Thu nhớ nhất quá",...

Minh Hằng và Tóc Tiên trở thành cặp đôi chị em được fan yêu thích sau khi cùng tham gia Chị Đẹp Đạp Gió. Cả hai trở thành "cặp bài trùng", về chung đội ở nhiều sân khấu hoành tráng như Mộng Hóa, Tết "Gòy" Cưới "Luông", Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi. Khi về sinh hoạt tại ký túc xá hay khi thảo luận trên mạng xã hội, mức độ thân thiết, "mảng miếng" ăn ý của bộ đôi "Hằng Nga Tiên Tử" khiến fan thích thú.

Hậu Chị Đẹp Đạp Gió, tưởng chừng cả hai sẽ không có nhiều khoảnh khắc "đậm đà" cùng nhau. Thế nhưng, trong đêm fancon của Tóc Tiên, "chị đẹp" Minh Hằng đã xuất hiện, "ú òa" người hâm mộ với sân khấu Trèo Cao Ngã Đau đầy quyến rũ kết hợp cùng màn đu dây thu hút triệu lượt xem. Thời gian gần đây, Tóc Tiên và Minh Hằng có dịp đồng hành trong một sự kiện của nhãn hàng, luôn được fan hào hứng mong chờ.