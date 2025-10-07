Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phản ứng trái chiều khi Thái Lê Minh Hiếu bị loại ở Công diễn 1 Tân Binh Toàn Năng

Vân Anh
HHTO - Trong tập mở màn của "Tân Binh Toàn Năng 2025", tân binh Thái Lê Minh Hiếu bất ngờ bị loại khỏi đội hình thi đấu Công diễn 1 vì chưa kiểm soát tốt cảm xúc.

Tập 1 của Tân Binh Toàn Năng 2025 đã chính thức lên sóng. Với sự dẫn dắt của Nhà sản xuất Toàn Năng SOOBIN, 11 thí sinh thuộc đội hình Tân Binh Thăng Cấp bước vào Công diễn 1, đối đầu cùng nhóm nhạc 8TURN đến từ Hàn Quốc. Các tân binh và nhóm nhạc quốc tế đã đem đến màn chào sân bùng nổ và đầy năng lượng.

screenshot-2025-10-06-182954.png
Tân Binh Toàn Năng đạt được nhiều thành tích sau tập 1. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, trong không khí căng thẳng của chuỗi ngày tập luyện, một sự cố đã xảy ra. Tân binh Thái Lê Minh Hiếu xin phép tạm ngưng tham gia buổi học tiếp theo vì lý do tinh thần cá nhân. Sau khi xem xét, ê-kíp buộc phải đưa ra quyết định loại Minh Hiếu khỏi đội hình thi đấu Công diễn 1, dù bản thân SOOBIN vẫn mong muốn có đội hình đầy đủ cho sân khấu đầu tiên.

Đối với học trò của mình, SOOBIN nhắn nhủ: "Ở con đường này, việc mình kiềm chế cảm xúc và học được cách tự chủ bản thân cũng là cách để mình tiến xa hơn. Anh nghĩ nó không nên xuất hiện một lần nào nữa trong chặng đường tiếp theo của em".

Nam tân binh đã có cho mình bài học đắt giá về "kỷ luật thép". Nguồn: BTC.
tlmh.png
Thái Lê Minh Hiếu bị loại khỏi đội hình tiết mục Exposure. Ảnh: BTC.

Về phía Minh Hiếu, nam tân binh cũng thẳng thắn nhìn nhận đây là một bài học lớn trong hành trình làm nghề. Tân binh sinh năm 2003 khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện để kiểm soát cảm xúc tốt hơn và không để bản thân đánh mất cơ hội quý giá như vậy thêm một lần nào nữa.

Ngay sau khi tập 1 lên sóng, nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối khi anh là một trong những "cây visual" của đội hình Tân Binh Thăng Cấp, đồng thời cho rằng chương trình đã có phần khắt khe với một tân binh trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng hình phạt dành cho Minh Hiếu là cần thiết. Đối với các thần tượng, sự chuyên nghiệp và khả năng tự kiểm soát cảm xúc là yếu tố quan trọng. Một người chưa thể cân bằng được tinh thần và trách nhiệm sẽ khó đứng vững trong ngành giải trí đầy áp lực. Đây sẽ là một bài học đắt giá về kỷ luật trên hành trình trở thành "thần tượng toàn năng" của Thái Lê Minh Hiếu.

556864462-122103725193038516-6670122099742793521-n.jpg
"Trai đẹp Gen Z" sở hữu ngoại hình sáng trong dàn tân binh. Ảnh: FBNV.
550847391-718131441245810-1743877133419418654-n.jpg
Vân Anh
#tân binh toàn năng #tân binh toàn năng 2025 #tân binh toàn năng công diễn 1 #thái lê minh hiếu #thái lê minh hiếu tân binh toàn năng

