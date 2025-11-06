Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh Trai "nũng nịu" nhất Say Hi mùa 2, đến mức bị khán giả "trêu"

Thiện Dư

HHTO - Anh trai này có cách nói chuyện dễ thương, "nũng nịu" với những đồng nghiệp khác nên được khán giả yêu thích.

Gần đây, khán giả của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang ấn tượng với Vương Bình với những khoảnh khắc "nũng nịu" cạnh các Anh trai khác. Với tính cách chân chất, sao nam 9X không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát ấm áp mà còn bằng những khoảnh khắc dễ thương, thật thà đến "đau lòng".

559359998-18529220719037236-4150577966731129224-n.jpg

Một trong những khoảnh khắc "gây sốt" gần đây là khi Vương Bình nũng nịu bên "anh cán bộ" Sơn.K. Trong cảnh hậu trường, Vương Bình liên tục khẳng định "Em cũng biết sáng tác mà" với giọng điệu nhõng nhẽo, khiến "thanh niên nghiêm túc" Sơn.K cũng phải phì cười. Trong một video khác, Vương Bình còn trò chuyện "nũng nịu" với một Anh trai khác là Bùi Duy Ngọc về trò chơi PlayStation, trở thành đề tài khiến khán giả thích thú.

Vương Bình "nũng nịu" cạnh Sơn.K. Nguồn: Nụ Cười Của Sơn.K
Vương Bình "nhõng nhẽo" với Bùi Duy Ngọc khi bàn chuyện chơi game. Nguồn: FC Vương Bình - Voi Con

Từ đó, nhiều khán giả cho rằng trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Vương Bình chính là "đại sứ nũng nịu" nhưng vô cùng duyên dáng, khiến ai nấy khi xem cũng phải "mềm nhũn". Thậm chí vì sự dễ thương và thành thật này, Vương Bình còn nhiều lần bị chính người hâm mộ chọc ghẹo. Trong một lần livestream, anh chàng nhận bình luận "bớt ảo tưởng" vốn dĩ là theo trào lưu trên mạng khi ấy. Song, Vương Bình cứ nghĩ đó là lời trách mắng, thậm chí còn bị Nhâm Phương Nam "thêm mắm dặm muối", làm anh chàng hoang mang hơn nữa.

Vương Bình hoang mang khi bị fan chọc. Nguồn: @quyt.mem_
568504205-1135309482065899-4564844202821534389-n.jpg
Vương Bình được khán giả yêu thích vì dễ thương, thể hiện cảm xúc tự nhiên.

Vương Bình (tên thật là Ngô Nguyên Bình) sinh năm 1996 tại Bến Tre, bắt đầu theo đuổi âm nhạc từ năm 2013. Anh từng gia nhập nhóm nhạc Monstar dưới nghệ danh Zino, nhưng sau đó Monstar tan rã và buộc anh phải chọn hướng đi khác. Đổi nghệ danh thành Vương Bình, nam ca sĩ đã ra mắt album đầu tay Anh Bờ Vai, nhanh chóng gây sốt với các ca khúc như Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương, Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly... Sau đó đến cuối năm 2025, việc tham gia Anh Trai "Say Hi" mùa 2 giúp anh có cơ hội thể hiện tài năng và "lột xác" với hình ảnh toàn năng, trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho vòng Chung kết.

575191784-1147028624227318-7573194702997453783-n.jpg
banner.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Vương Bình #Sơn.K

