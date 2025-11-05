Ê-kíp LyHan gây lo lắng vì cách quảng bá kém hiệu quả dù sát ngày album ra mắt

HHTO - LyHan dự kiến ra mắt album đầu tay vào ngày 11/11. Tuy nhiên, hoạt động truyền thông “đóng băng” cùng sự thiếu rõ ràng từ ê-kíp khiến người hâm mộ Á quân Em Xinh "Say Hi" lo lắng.

Từng gây chú ý với hình ảnh cá tính qua chương trình Em Xinh "Say Hi", mới đây, LyHan trở lại đầy hứa hẹn cùng dự án album đầu tay. Tuy nhiên, khi ngày phát hành cận kề, dự án lại rơi vào im lặng một cách khó hiểu khiến người hâm mộ bối rối và lo lắng.

LyHan khiến fan khó hiểu khi đến nay vẫn chưa có thêm thông tin về album đầu tay.

Trên các diễn đàn, người hâm mộ LyHan không giấu được sự thất vọng trước cách làm việc được cho là thiếu chuyên nghiệp của ê-kíp. Chỉ còn 1 tuần trước ngày phát hành, fan vẫn “tay trắng” - không có bất kỳ thông tin nào về dự án: từ tracklist, concept photo cho đến teaser.

LyHan vẫn chăm "thả hint" trong broadcast cá nhân nhưng khá khó hiểu.

Nhiều ý kiến gay gắt cho rằng chiến lược quảng bá hiện tại quá “khó hiểu”, khiến người hâm mộ không biết phải “bám víu” vào đâu để tiếp sức cho thần tượng trong màn debut lần này. Đặc biệt khi đây là dự án đầu tay quan trọng của nữ ca sĩ, và chuỗi hoạt động truyền thông ở giai đoạn này đều hết sức cần thiết.

Tuy nhiên để chuẩn bị tốt cho phần tiếp ứng﻿, FC vẫn tiến hành kêu gọi gây quỹ từ sớm. Nguồn: @onlyhan.allforlyhan (Threads).



Mâu thuẫn đẩy lên cao khi dự án LED quảng bá của fan tại TP.HCM bị đình trệ do không được cấp phép sử dụng hình ảnh trong album. Theo phản ánh từ fan, phía quản lý của LyHan chỉ cho phép sử dụng duy nhất poster công bố ngày 28/10, với lý do “chưa được cấp bản quyền hình ảnh”.

Sự thiếu liên kết giữa ê-kíp và cộng đồng fan khiến quá trình quảng bá album trở nên hỗn loạn. Nguồn: @hanayane_14 (Threads).

Trong khi đó, những biển hiệu LED hiện tại mà phía ê-kíp triển khai bị fan cho là quá tăm tối, không thể hiện rõ sản phẩm dù đây được cho là phong cách đặc trưng của nữ ca sĩ. Hơn hết, việc chạy LED quảng bá mà không hiển thị tên sản phẩm chính thức khiến người qua đường khó có thể nhận diện hoặc ghi nhớ thông tin về album.

Fan đánh giá thấp trước chất lượng biển hiệu LED hiện tại. Nguồn: @mon231202 (Threads).

Dù tranh cãi nổ ra, phần lớn người hâm mộ vẫn cố gắng giữ thái độ tích cực, bày tỏ hy vọng album đầu tay của LyHan sẽ kịp ra mắt đúng hẹn vào ngày 11/11 như dự kiến. Họ cho biết vẫn sẽ ủng hộ và đồng hành trong việc lan tỏa sản phẩm, song mong ê-kíp phối hợp chặt chẽ hơn để cùng nhau chuẩn bị và quảng bá một cách hiệu quả nhất.

Fan vẫn đặt "ngôi sao hi vọng" cho lần trở này này của LyHan.

Trước đó, tối 28/10, LyHan gây chú ý khi đăng hình ảnh về một ký tự đặc biệt và tung poster cùng dòng chữ The First Album, hé lộ ngày phát hành 11/11. Động thái này lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, nhiều fan vui mừng cho rằng cuối cùng Á quân Em Xinh "Say Hi" cũng sẵn sàng cho hành trình nghệ sĩ solo sau thời gian dài im ắng.

Động thái trước đó của LyHan.

Tấm poster úp mở thời điểm ra mắt.

LyHan được biết đến từ chương trình Em Xinh "Say Hi", góp mặt trong đội hình chiến thắng Best5 với vị trí Á quân. Sở hữu màu giọng đặc trưng cùng phong cách âm nhạc cá tính, nữ ca sĩ sinh năm 2000 từng được đánh giá là “tân binh tiềm năng” của V-Pop. Album đầu tay không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn là thước đo cho khả năng bứt phá của nữ ca sĩ sau thời gian dài chuẩn bị.