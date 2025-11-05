Trung Quân mang "nhân cách wibu" vào MV mới, kể chuyện bằng ngôn ngữ anime

Ca khúc mang giai điệu chậm rãi, cấu trúc mạch lạc và ca từ giàu chất thơ, đúng với phong cách “kể chuyện bằng cảm xúc” vốn là thế mạnh của Đông Thiên Đức lẫn Trung Quân. Trong Mỹ Vị Cuộc Đời, người nghe bắt gặp hình ảnh một người từng trải, nhìn lại những “vị” của đời sống – khi ngọt, khi cay, khi say, nhưng đều đáng nhớ.

Trung Quân cho thấy sự ổn định trong giọng hát và cách xử lý ca khúc. Lối hát rõ ràng, giữ được độ sáng và cảm xúc đặc trưng giúp anh thể hiện trọn vẹn tinh thần tự sự của bài hát. Giọng hát không thiên về phô diễn kỹ thuật mà hướng đến cảm giác gần gũi, gợi được câu chuyện và tâm thế của người hát ở giai đoạn hiện tại.

Về mặt hình ảnh, Mỹ Vị Cuộc Đời được xây dựng như một giấc mơ nửa tỉnh nửa mê, nơi cảm xúc, khát vọng và tổn thương của Trung Quân được thể hiện qua ngôn ngữ siêu thực. MV đan xen giữa các cảnh quay thật và hoạt hình 2D phong cách anime. Từng khung hình được vẽ tay tỉ mỉ theo kỹ thuật frame-by-frame animation, tạo nên cảm giác vừa thơ mộng vừa gai góc, như giấc mơ của một “wibu giữa đời thật”.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện, Trung Quân cho biết: “Mỹ Vị Cuộc Đời được xây dựng như một hành trình nội tâm, nơi mình buộc phải đối diện với phần bản năng và cả những nỗi sợ sâu nhất. Con bướm trong MV không phải hình ảnh tượng trưng cho cái đẹp thuần khiết, mà là đại diện cho bản ngã mà mình luôn né tránh. Khi dám đối diện, dám chấp nhận, mình mới thật sự được "tái sinh". Cái say trong bài hát cũng vậy, không phải say men rượu, mà là say cảm xúc, say khi dám nhìn thẳng vào chính mình”.

Theo chia sẻ của Trung Quân, Mỹ Vị Cuộc Đời là sản phẩm được thực hiện trong tinh thần “thích thì làm” - không đặt nặng chiến lược hay xu hướng. Với nam ca sĩ, âm nhạc ở giai đoạn này là cách kết nối với khán giả và lưu giữ lại những lát cắt cảm xúc trong hành trình làm nghề.

“Sau một thời gian dài hoạt động với nghề, Quân thấy âm nhạc của mình không cần phải chứng minh điều gì nữa. Mỗi bài hát đều là một khoảnh khắc, một cảm xúc thật mà Quân muốn ghi lại. Nếu có thể thành hit thì là một may mắn, còn với Quân, niềm vui lớn nhất vẫn là được hát và chia sẻ cảm xúc thật của mình cùng mọi người” - Trung Quân chia sẻ.

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn hoạt động ổn định của Trung Quân. Đầu năm, anh hợp tác cùng Bùi Anh Tuấn trong EP B.U.I gồm năm ca khúc ballad, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả yêu nhạc trữ tình. Mới đây nhất, nam ca sĩ cũng ra mắt MV Hạt Ngọc Trắng – một dự án mang màu sắc tự hào dân tộc, được phát hành đúng dịp Quốc khánh. Qua chuỗi sản phẩm trong năm, Trung Quân cho thấy sự bền bỉ trong hành trình theo đuổi âm nhạc giàu cảm xúc.