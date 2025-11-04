Anh Tú Atus - Quang Tuấn: Từ phù rể đám cưới đến "dè chừng" tại Running Man Vietnam

HHTO - Những bức ảnh tại đám cưới của Quang Tuấn, có Anh Tú Atus làm phù rể vừa được fan "đào" lại. So với 10 năm trước, cả hai đã có những thay đổi nào?

Mới đây, netizen thích thú truyền tay nhau những bức ảnh được chụp trong ngày cưới của diễn viên Quang Tuấn và ca sĩ Linh Phi tổ chức vào năm 2016. Trong đó, sự xuất hiện của Anh Tú Atus trong vai trò phù rể khiến fan bàn tán rôm rả.

Chú rể Quang Tuấn ngày ấy được fan nhận xét "trắng trẻo, có da có thịt" hơn khi lên hình tại Running Man Vietnam 3.

So với hiện tại và 10 năm trước, Anh Tú Atus không có sự thay đổi nhiều, vẫn giữ nét điển trai, trẻ trung. Trong bộ vest đen, sơ mi trắng, Atus tay bưng khay trầu rượu, cùng dàn bê tráp đi theo chú rể rước dâu. Ở một khoảnh khắc khác tại tiệc cưới, Anh Tú - Diệu Nhi "tay trong tay", cùng chụp với Puka, cô dâu, chú rể.

Anh Tú đảm nhận vai trò quan trọng trong ngày vui của Quang Tuấn.

Dù đi đám cưới, Anh Tú - Diệu Nhi vẫn không quên "khẳng định chủ quyền".

Về mối quan hệ của Anh Tú - Diệu Nhi - Quang Tuấn, cả ba là những người bạn thân thiết khi làm việc tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Nhiều khán giả sau khi bắt gặp những bức ảnh ngày xưa không khỏi bồi hồi. Ký ức của fan ùa về với những vở kịch của dàn diễn viên: "Mấy ổng bả mà xì tuồng một cái là chục "tiểu phẩm", đặc biệt bà Nhi... Ông Tuấn hay đóng với bà Nhi nữa chứ, mọi người hay nói ông Tú ghen với ông Tuấn".

Đến năm 2017, bộ ba diễn viên trẻ đồng hành cùng nhau trong phim sít-com Gia Đình Là Số 1 phần 1, chiếm được tình cảm của khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước.

Gần đây nhất, Quang Tuấn - Atus trở thành người chơi chính tại Running Man Vietnam mùa 3, cùng nhau tung hứng mang đến nhiều "mảng miếng". Nếu như "út Tuấn" gây ấn tượng với giao diện ngây thơ và câu thần chú "ông bà độ con", "gia đình gia giáo" thì Anh Tú Atus phát huy thế mạnh "gáy to" với gương mặt "búng ra gián điệp". Hay trong những lần trở thành đối thủ, Quang Tuấn - Atus bật chế độ dè chừng, thẳng thừng "phũ" nhau vừa kịch tính vừa vui nhộn.