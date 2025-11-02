Running Man Vietnam 3: Đội Hải Nữ "lật kèo" ngoạn mục, có tới 2 màn xé bảng tên

HHTO - Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng tiếp tục hành trình giữa hai đội Hải Nam - Hải Nữ, thu hút khán giả nhờ chuỗi thử thách mới mẻ, kịch tính. Sự góp mặt của dàn khách mời nữ được đánh giá là thú vị, đồng đều cả về sức mạnh lẫn cá tính.

Tiếp nối diễn biến từ tập 4, hai “nội gián” của đội Hải Nữ được xác định là Đông Nhi và Diệu Nhi. Trấn Thành là người duy nhất biết thông tin này từ đầu, giữ vai trò kết nối và hỗ trợ phe gián điệp. Khi các nhiệm vụ bước vào giai đoạn quyết định, Anh Tú Atus chủ động xé bảng tên Diệu Nhi để lấy lại niềm tin từ đồng đội nhưng nhanh chóng bị "nóc nhà" phản công.

Ở các lượt đấu tiếp theo, Quân A.P bị loại khi thân phận gián điệp bị bại lộ, còn Lan Ngọc - dù gặp chấn thương - vẫn nỗ lực thi đấu nhưng không thể xoay chuyển kết quả. Đội Hải Nam giành chiến thắng chung cuộc, khép lại phần truy tìm rương báu kịch tính.

Ở phần Ghế bật bay, các thành viên phải oẳn tù tì để xác định ai bị hất xuống nước. Những cú rơi liên tiếp khiến dàn cast hãi hùng, riêng "bò biển" Trấn Thành gây chú ý với pha tiếp nước nhưng bị... delay. Ở chặng Thu thập vật phẩm, hai đội Hải Nam - Hải Nữ đều cho thấy sự khéo léo lẫn "mảng miếng ê hề" khi vừa phải giữ bong bóng, vừa di chuyển trên thảm gai để thực hiện nhiệm vụ. Chỉ chênh lệch một khắc, đội Hải Nữ của Lan Ngọc đã giành chiến thắng.

"Ghế bay" là một "đặc sản" của Running Man bản Hàn.

Đến nhiệm vụ 3 - Trận chiến xé bảng tên, các thành viên phải vừa hô “u” vừa tấn công lãnh địa đối thủ để tránh bị loại. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng với loạt “năng lực đặc biệt” được kích hoạt: Anh Tú dùng “đóng băng” nhắm Trấn Thành, Quân A.P “phóng to bảng tên” cho Liên Bỉnh Phát, còn Lan Ngọc tung “quyền dép gai” cho đồng đội phản công. Ánh Viên thể hiện sức mạnh thể lực vượt trội, giúp đội Hải Nữ chiếm ưu thế.

Đông Nhi là người trụ lại cuối cùng của đội Hải Nam, chiến đấu đến phút chót trước khi chịu thua Hậu Hoàng và Quân A.P. Chung cuộc, đội Hải Nữ giành chiến thắng, mang về quả bóng Running Man danh giá.

Các trò chơi trong tập 5 tiếp tục nhận phản hồi tích cực nhờ cách thiết kế mới lạ. Dàn khách mời nữ được xem là yếu tố giúp tập phát sóng giữ được sức hút. Hậu Hoàng tiếp tục thể hiện khả năng phản xạ nhanh, Cầm còn khá hiền nhưng nhanh nhẹn, Diệu Nhi giữ phong độ duyên dáng và hài hước, Đông Nhi "giữ chuỗi" khách mời "máu lửa" từ mùa đầu tiên, còn Ánh Viên - dù là “tay ngang” ngoài showbiz - lại chiếm thiện cảm nhờ sự thật thà và thể lực ấn tượng.

Bên cạnh đó, các khoảnh khắc "phát đường" ngọt ngào của cặp vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú được "nêm nếm" vừa vặn, không gây "lố" hay phản cảm.

Tuy nhiên, tập 5 cũng ghi nhận một số sự cố kỹ thuật khi âm thanh bị gián đoạn do đường truyền trong thời gian công chiếu trực tiếp.

Dù gặp trục trặc nhỏ, Running Man Vietnam mùa 3 vẫn duy trì được chất lượng ổn định. Các thử thách được đổi mới linh hoạt, kết hợp giữa yếu tố thể lực và giải trí. Dàn cast chính cùng khách mời tạo nên nhịp tương tác tự nhiên, góp phần giữ phong độ cho một trong những "gameshow quốc dân" hiện tại.