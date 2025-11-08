Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Jack - J97 bị phạt hành chính, đình chỉ hoạt động vì biểu diễn ca khúc không phù hợp

Bảo Trâm (tổng hợp)

HHTO - Jack - J97 nhận án phạt 55 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động nghệ thuật 9 tháng sau khi thể hiện ca khúc chưa được cấp phép, có ca từ trái với thuần phong mỹ tục.

Vào ngày 7/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Jack - J97 (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) về việc biểu diễn tiết mục có ca từ được cho là "trái với thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội". Theo đó, nam ca sĩ bị phạt tiền 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng.

565084002-1389432439420427-483188657140806045-n.jpg

Sự việc bắt đầu từ buổi diễn của anh tại một đêm nhạc vào tối 16/10 tại Hà Nội. Trong chương trình, Jack đã trình diễn một bài hát mới có ca từ bị phản ánh là trái thuần phong mỹ tục. Đoạn clip phần trình diễn này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên nhiều tranh luận trái chiều.

Ngày 21/10, sau khi xem xét hồ sơ và thu thập thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác định tiết mục mà Jack trình diễn có chứa ca từ trái với thuần phong mỹ tục và không nằm trong nội dung được phê duyệt trong giấy phép biểu diễn.

Chiều 29/10, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Trần Thị Cẩm Loan, đại diện ủy quyền của nam ca sĩ, cho biết Jack đã nhận thức rõ vi phạm, cam kết không tái phạm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý từ công chúng.

Cùng ngày, giọng ca Thiên Lý Ơi cũng đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân: “Jack rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ các đơn vị tổ chức, đối tác và khán giả. Đây là thời điểm Jack cần bình tĩnh đón nhận, có góc nhìn chỉn chu hơn và xứng đáng hơn với tình cảm của tất cả mọi người”.

z7200199345274-8c156cdc29a00788b4661f5fb5aa3451.jpg
Jack nhìn nhận lỗi sai, hy vọng được khán giả cảm thông.
image.jpg
Bảo Trâm (tổng hợp)
#Jack #Trịnh Trần Phương Tuấn #J97 #Jack xử phạt #Jack bị đình chỉ

