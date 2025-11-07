Võ Hạ Trâm lan tỏa sức mạnh đoàn kết, "Triệu Triệu Con Tim" hướng về vùng bão lũ

Tối 6/11, ca sĩ Võ Hạ Trâm chính thức phát hành ca khúc Triệu Triệu Con Tim, một sáng tác của nhạc sĩ DC Tâm. Giọng ca Về Với Em chia sẻ: "Tôi chỉ mong bài hát này trở thành một cầu nối yêu thương, để mọi người thấy được tinh thần đùm bọc, 'tương thân tương ái' của người Việt vẫn luôn hiện hữu. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trái tim Việt Nam vẫn luôn cùng nhịp đập".

Võ Hạ Trâm cho biết cảm hứng thể hiện bài hát đến từ những ký ức và hình ảnh cô chứng kiến tại quê nhà Quảng Nam (cũ), nơi người dân chịu nhiều mất mát vì bão lũ. "Ngay khi nghe giai điệu đầu tiên, tôi thấy như có một sợi dây kết nối vô hình. Ca khúc này khiến tôi nhớ về quê hương, nhớ đến những cơn bão quét qua, ruộng vườn bị cuốn trôi, người dân trắng tay mà vẫn nắm tay nhau đứng dậy" - nữ ca sĩ bộc bạch.

Giữa những ngày đồng bào cả nước đang cùng nhau vượt qua thiên tai, Triệu Triệu Con Tim mang đến một thông điệp nhân văn. Khẳng định rằng dù Bắc, Trung hay Nam, dù ở trong nước hay ngoài biên giới, triệu triệu trái tim người Việt vẫn cùng đập chung một nhịp vì tình người và Tổ quốc. Ca khúc có giai điệu hào hùng, tiết tấu mạnh mẽ, câu từ chắt lọc truyền cảm: Truyền thống ấy đã bao đời/ Uống nước nhớ nguồn chảy trong tim ta/ Đồng bào tôi vẫn chung tay/ Già trẻ lớn bé cùng trao yêu thương/ Bắc Trung Nam một nhà...

Võ Hạ Trâm - với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc - đã khơi gợi hình ảnh những "người hùng đời thường", đó là những người Việt Nam bình dị nhưng luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Những lời ca này thật xúc động khi Võ Hạ Trâm được cất tiếng hát để kêu gọi Triệu Triệu Con Tim Việt Nam hướng về những vùng đất những đồng bào đang đối mặt với thiên tai, bão lũ".

Đặc biệt, ca khúc mới được Võ Hạ Trâm ra mắt dưới dạng một buổi ghi hình khi trình diễn tại một trường đại học, với mong muốn lan tỏa nhiều hơn đến các bạn sinh viên. "Tôi muốn gửi thông điệp yêu thương, đoàn kết đến thế hệ trẻ, để các bạn cảm nhận được tinh thần Việt Nam luôn rực cháy trong tim mỗi người".