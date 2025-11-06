Makeup - từ khóa gây sốt ở Say Hi mùa 2: buitruonglinh - Lohan "dựng chuyện"

HHTO - Các "Anh trai" đang liên tục "xào" chủ đề "makeup". "Inside joke" (trò đùa nội bộ) này đang có đủ các phiên bản khiến khán giả dở khóc dở cười.

Sau màn trình diễn Make Up trong vòng Live stage 3, chủ đề trang điểm bất ngờ trở thành "cơn sốt" trong chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2, được dân mạng lẫn các "Anh trai" khai thác một cách hài hước, duyên dáng.

Mọi thứ bắt nguồn từ tạo hình trang điểm "sắc sảo" của buitruonglinh khi diễn Make Up. Nhiều khán giả đã so sánh anh với Bảo Thy về mảng tạo hình, còn đùa rằng nếu Bảo Thy mất 800.000 đồng cho trang điểm, thì chắc Buitruonglinh tốn đến... 2,8 triệu đồng.

Lớp trang điểm của buitruonglinh trở thành đề tài hài hước.

Sau đó, buitruonglinh cùng từ khóa "makeup" trở thành chủ đề gây sốt, được không chỉ khán giả mà các "Anh trai" khác hưởng ứng. Hải Nam, TEZ, Nhâm Phương Nam... nhanh chóng nhảy vào để chọc ghẹo buitruonglinh, và thậm chí "chính chủ" cũng "đu theo" trào lưu "makeup 2 triệu 8" hài hước trên mạng xã hội.

Các Anh trai chọc ghẹo buitruonglinh.

buitruonglinh và muôn vàn trạng thái "makeup". Nguồn: Tuyết Bích Collection

Điều thú vị là trong vòng Live stage 3 vừa qua, Buitruonglinh đã cùng các đồng đội trình diễn ca khúc Make Up. Nhiều cư dân mạng đùa rằng có thể tựa bài hát đã "vận" vào cuộc sống của các thành viên sau đó. Không chỉ buitruonglinh mà vừa qua, Lohan cũng gây chú ý với khoảnh khắc dính kem nền lên cổ áo lông. Thậm chí, anh chàng còn "dựng chuyện" phải đền áo lông 7 triệu trên mạng xã hội, khiến ai nấy dở khóc dở cười.

Lohan chia sẻ "giai thoại" về chiếc áo lông dính kem nền sau khi diễn Make Up.

Fan đùa rằng "makeup" đã thành từ khóa theo sát Anh Trai "Say Hi" mùa 2 ngay từ tập đầu tiên. Việc các "Anh trai" được trang điểm dày, cầu kỳ đã trở thành đề tài gây tranh luận. Một số cho rằng việc trang điểm khiến nhan sắc thật của một số nghệ sĩ bị che lấp, trong khi số khác khẳng định đây là khâu quan trọng để đảm bảo tính thẩm mỹ cho phần trình diễn.

Lâu dần, "makeup" không còn là tranh cãi mà dần trở thành yếu tố thú vị và hài hước. Đơn cử là trường hợp của Nhâm Phương Nam - "Anh trai" hễ livestream là đang trang điểm, thậm chí tận dụng chuyện "đánh nền" để đối đáp với người hâm mộ một cách lầy lội, tạo dấu ấn riêng.