Phương Trinh Jolie tái xuất sau 5 năm, tiết lộ từng lỡ hẹn “Chị Đẹp” vì sinh con

Lan Anh

HHTO - Sau 5 năm “ở ẩn” để chăm sóc tổ ấm, Phương Trinh Jolie tung “Sứ Thần Mùa Đông” - MV được đầu tư “khủng” nhất sự nghiệp, mở màn cho hành trình trở lại V-Pop của nữ ca sĩ.

Buổi ra mắt MV diễn ra vào tối 4/11, quy tụ đông đảo bạn bè và đồng nghiệp thân thiết như: Nhật Kim Anh, vợ chồng Thu Thủy - Kin Nguyễn, Myra Trần, Hồ Bích Trâm, Hạnh Sino...

a1708ec261aaedf4b4bb.jpg
Dàn khách mời đến chúc mừng nữ ca sĩ.

Sứ Thần Mùa Đông đánh dấu cột mốc trở lại với Ballad - dòng nhạc gắn liền với tên tuổi của Phương Trinh Jolie. Nữ ca sĩ quyết định bắt tay cùng nhạc sĩ OnlyC để tạo nên một ca khúc “đo ni đóng giày” cho cảm xúc trưởng thành sau nhiều năm trải nghiệm cuộc sống và hôn nhân.

7de1e29e0cf680a8d9e7.jpg
Bài hát kể về tình yêu của một cô gái dành trọn con tim cho người thương.
7ad9829c6cf4e0aab9e5.jpg
Giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm hứa hẹn mang đến sắc vị ngọt ngào, lãng mạn.

Hòa quyện cùng giai điệu là phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu. MV lấy tông trắng chủ đạo, bao phủ bởi không gian hoa tuyết và sắc ánh sáng dịu nhẹ. Phương Trinh Jolie xuất hiện trong hình tượng “thiên sứ mùa Đông” với đôi cánh mỏng manh, biểu tượng cho tình yêu và sự hồi sinh.

3cac04b0ead866863fc9.jpg
MV được quay dựng tại studio với hơn 5 bộ trang phục tinh xảo.

Trải qua 5 năm tạm rời ánh đèn sân khấu để đảm nhận vai trò người mẹ, người vợ, Phương Trinh Jolie không giấu được xúc động khi trở lại với âm nhạc. “Thời gian qua nhiều người hỏi Trinh bao giờ trở lại với nghệ thuật với âm nhạc, đến thời điểm hiện tại Trinh mới có thể tự tin nói chính là lúc này. Sứ Thần Mùa Đông là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Phương Trinh Jolie phiên bản mẹ 3 con đầy tự hào”, nữ ca sĩ chia sẻ.

e78a8c4d6225ee7bb734.jpg
Phương Trinh Jolie có những chia sẻ đầy cảm xúc về lần trở lại này.

Thậm chí, nữ ca sĩ còn tiết lộ từng hai lần bỏ lỡ cơ hội tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió vì mang thai. Tuy nhiên, cô không xem đó là điều tiếc nuối mà coi đây là động lực để chủ động tạo ra “sân khấu” của riêng mình. “Thay vì chờ đợi một show thực tế, tôi muốn tự tay mang âm nhạc của mình trở lại với khán giả” , cô khẳng định.

Phương Trinh Jolie cũng dành sự quan tâm đến các hoạt động xã hội. Trước thiệt hại do bão lũ gây ra tại nhiều địa phương, cô cho biết sẽ quyên góp toàn bộ lợi nhuận từ đêm nhạc ngày 7/11 tại phòng trà Bến Thành để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn.

85bd82dc6db4e1eab8a5.jpg

Phương Trinh Jolie, tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, quê An Giang, từng đạt nhiều giải thưởng ca nhạc truyền hình. Ngoài ca hát, cô còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Bò Cạp Tím, Gia Đình Là Số Một, Mẹ Chồng Nàng Dâu... Năm 2022, cô kết hôn với diễn viên Lý Bình và hiện là mẹ của ba con nhỏ.

565202280-1376931783795789-2804802612926776989-n.jpg
Nhan sắc mặn mà, xinh đẹp của "mẹ ba con".
image-15.jpg
Lan Anh
#Phương Trinh Jolie #Sứ thần mùa đông #ca nhạc ballad #tái xuất âm nhạc #MV mùa đông #ca sĩ Việt Nam #trở lại sân khấu

