Đây là cách dàn "Say Hi" mùa 2 đáp trả anti, đến fan cũng cảm thấy "ghen tị"

Thiện Dư

HHTO - Dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã cùng nhau bình luận trong một bài đăng của anti-fan, khiến khán giả thích thú.

Nếu nói về mức độ đáp trả anti-fan và những quan điểm tiêu cực, dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chắc chắn cho thấy sự vượt trội hơn hẳn mùa đầu tiên. Gần đây, công cuộc đi "chiến" với anti-fan của dàn Anh trai không còn là đơn lẻ như Phúc Du trước đó, mà đã trở thành làn sóng hội nhóm khiến khán giả dở khóc dở cười.

577766164-1420550433074745-5329809159805612096-n.jpg

Cụ thể trong một bài đăng Threads, một cư dân mạng đã lên tiếng về việc các Anh trai trong "Say Hi" mùa 2 không thân thiết như mùa 1, thậm chí còn "chia bè kéo phái". Thế nhưng rất nhanh sau đó, các Anh trai mùa 2 đã kéo vào bình luận vô cùng đông đảo, thậm chí "dựng chuyện" vô cùng hài hước.

Chẳng hạn như Nhâm Phương Nam - Anh trai được đánh giá là "nhạy" mạng xã hội bậc nhất đùa rằng mọi người chia nhau ra mới kịp trang điểm cho phần thi. Hoặc, nhiều Anh trai còn thẳng thừng "bịa" rằng mọi người rất ghét nhau, nhìn mặt nhau lâu thấy chán, như Jey B dùng từ "ngứa mắt không chịu được", Hải Nam thì "ghét nhau ra mặt", thậm chí BigDaddy nói thẳng "quay xong chương trình thì ai về nhà nấy".

581670654-911970134486095-2938783286448999803-n.jpg
582989768-911970167819425-393059221689741844-n.jpg
22.jpg
Các Anh trai lần lượt bình luận dưới bài đăng của anti-fan.

Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú trước những bình luận phản hồi thẳng thắn, hài hước duyên dáng của dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Thậm chí, có người còn ghen tị khi anti-fan được chú ý hơn cả fan, thậm chí rủ nhau hôm nào "cosplay" bình luận tiêu cực để được các Anh trai hồi đáp.

cmt.jpg
Cư dân mạng bình luận hài hước.

Xuyên suốt Anh Trai "Say Hi" mùa 2, cả 30 Anh trai đã có khoảng thời gian gắn bó gần gũi, với tình cảm thân thiết được thể hiện rõ không chỉ trên sân khấu, trong chương trình mà còn ở hậu trường và ngoài đời. Những tình bạn dễ thương như hội Bích Tiên (BigTeam), MasonB (Mason Nguyễn - CongB), anh em Robber - Jaysonlei, hội Underdog của B Ray... là minh chứng cho tình bạn tuyệt vời của mùa 2, không hề kém cạnh so với "brotherhood" mùa 1.

576619427-1420552643074524-8024085730737108911-n.jpg
577335935-1420408389755616-3484404873964940840-n.jpg
Các Anh trai mùa 2 vẫn rất thân thiết với nhau.
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi"

