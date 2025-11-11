Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xôn xao loạt ảnh Sơn Tùng tham gia Running Man Vietnam, ekip lập tức có động thái

Thiện Dư

HHTO - Nhiều hình ảnh Sơn Tùng M-TP tham gia Running Man Vietnam mùa 3 được lan truyền, nhưng ekip đã nhanh chóng lên tiếng.

Trong thời gian qua, nghi vấn việc Sơn Tùng M-TP tham gia chương trình Running Man Vietnam mùa 3 trở thành đề tài "gây sốt" mạng xã hội. Thậm chí gần đây, trên TikTok còn có các hình ảnh về tạo hình của nam ca sĩ trong chương trình, gây nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

img-1436.jpg

Cụ thể, trang TikTok có tên @helloalexnguyen đã đăng tải một số video khẳng định rằng Sơn Tùng M-TP chính thức tham gia Running Man Vietnam mùa 3. Trong các video là hình ảnh một người nam mặc trang phục của chương trình, đeo bảng tên ghi rõ Sơn Tùng M-TP nhưng không lộ mặt. Loạt video này thu về tương tác khủng, đạt "triệu view" nhưng cũng khiến cư dân mạng tranh cãi. Một số tỏ ra phấn khích, nhưng số khác nghi ngờ về tính xác thực.

11.jpg
Bài đăng về hình ảnh Sơn Tùng M-TP tham gia Running Man Vietnam mùa 3.

Sau đó, một thành viên được cho là trực thuộc M-TP Entertainment - công ty của Sơn Tùng M-TP đã lên tiếng. Qua đó, người này không chỉ khẳng định những video trên là sản phẩm AI, mà còn xác nhận nam ca sĩ không tham gia Running Man Vietnam mùa 3.

photo-6095922546248191060-y.jpg
Một thành viên thuộc công ty Sơn Tùng M-TP lên tiếng phản bác.

Trước đó, từ khi Running Man Vietnam mùa 3 chỉ vừa lên sóng, những thông tin về việc Sơn Tùng M-TP tham gia chương trình đã râm ran trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Nhiều cư dân mạng chỉ ra việc các thành viên chủ chốt của chương trình như Trấn Thành, Lan Ngọc... thường xuyên nhắc đến tên bài hát của Sơn Tùng M-TP trên các bài đăng, hoặc Anh Tú Atus từng bình luận thẳng trên trang của nam ca sĩ. Thậm chí, việc tên chương trình năm nay có tên Chạy Ngay Đi cũng khiến không ít khán giả đặt hy vọng vào việc Sơn Tùng M-TP tái xuất show giải trí sau nhiều năm.

1.jpg
559272030-17863106280476327-3470.jpg
553585052-17862268899476327-8323.jpg
Các thành viên Running Man Vietnam mùa 3 tương tác với Sơn Tùng M-TP.
banner.jpg
Thiện Dư
#Running Man Vietnam mùa 3 #Running Man Vietnam #Running Man #Sơn Tùng M-TP #Sơn Tùng

