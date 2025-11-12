Tân Binh Toàn Năng: Hồ Đông Quan bật khóc về áp lực đột phá, khán giả nói gì?

Ở tập 6 Tân Binh Toàn Năng, các tân binh bước vào Công diễn 3, được xem là thử thách cam go nhất từ đầu chương trình. Ba thành viên bị "đóng băng" sau thất bại ở Công diễn 2 buộc nhóm phải thay đổi chiến thuật, sắp xếp lại vai trò để xoay chuyển tình thế. Hai "anh lớn" Cường Bạch và Hồ Đông Quan được mọi người tin tưởng trao vị trí đội trưởng, song cả hai lại tỏ ra do dự khi nhớ về áp lực nặng nề của những lần làm leader trước đây.

Theo chia sẻ của Đông Quan, trong Tân Binh Toàn Năng - Giai đoạn sống còn, khi từng được trao vai trò dẫn dắt, anh cảm thấy không thoải mái vì phải gồng mình trở nên "chuẩn mực", luôn cố gắng làm tấm gương để mọi người noi theo. "Đó là một vị trí quá nặng nề", anh thừa nhận.

Đông Quan trải lòng về những áp lực từ vị trí đội trưởng. Nguồn: BTC.

Tân binh 99-line tự nhận mình thường được mọi người che chở ở ngoài đời nhưng khi vào chương trình, là một trong những người lớn tuổi nhất, anh thấy mình có trách nhiệm phải trở thành một đội trưởng tốt. Thế nhưng, thời gian gần đây, tinh thần của anh không còn tích cực như trước. Thấu hiểu điều đó, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN cho rằng Cường Bạch làm đội trưởng ở Công diễn 3 là phù hợp nhất.

"Từ những ngày đầu tiên bước vào chương trình, mọi người đã luôn đặt kỳ vọng vào em, có suy nghĩ em là người có cơ hội làm nghề lâu hơn các anh em còn lại. Những gì em có ở thời điểm hiện tại, mọi người cho đó là điều hiển nhiên rồi", Đông Quan tâm sự. Anh nói thêm rằng giờ đây, dù có hát, rap hay nhảy thì cũng "chưa đủ wow" với khán giả.

Trong tiết mục Real Talk của Công diễn 3, nam tân binh đã tự thử thách bản thân bằng việc hát nốt cao - phần lẽ ra thuộc về Swan Nguyễn. Kết quả, Đông Quan đã thể hiện trọn vẹn, ấn tượng với phần nốt cao cùng người đồng đội của mình.



Swan Nguyễn dành lời khen cho người anh của mình. Ảnh: Broadcast Swan Nguyễn.

Phần lên nốt cao của Đông Quan và Swan Nguyễn trong Công diễn 3 được netizen đánh giá cao. Nguồn: BTC.

Với nhiều khán giả, dù là "anh cả" của nhóm Tân Binh Thăng Cấp, nhưng Đông Quan cũng chỉ là một chàng trai trẻ. Từng được bao bọc bởi gia đình và bạn bè, nay phải trở thành người bao bọc cho người khác, đó là hành trình không dễ dàng đối với tân binh Gen Z.

Từ một chàng trai vui vẻ, hoạt bát, Đông Quan giờ trầm lặng hơn, loay hoay giữa những kỳ vọng và áp lực. Anh không biết mình cần thay đổi điều gì để được nhìn nhận là "đột phá". Nhưng với người hâm mộ, điều quan trọng nhất Đông Quan cần làm lúc này không phải cố gắng để trở nên hoàn hảo, mà là tiếp tục nỗ lực với đam mê, cũng như bớt "overthinking" đi một chút.

Nhiều khán giả đã gửi lời động viên, cổ vũ đến nam tân binh. Ảnh: FBNV.

Hồ Đông Quan sinh năm 1999, là "anh cả" của Tân Binh Toàn Năng. Không chỉ có vẻ ngoài sáng sân khấu, anh còn sở hữu lý lịch nghệ thuật ấn tượng: Top 8 Vietnamese University Games 2019, Top 10 RISEASONE Dance Competition 2020, đặc biệt là Quán quân Hipfest 2021 - giải đấu quy tụ các tài năng street dance hàng đầu.

Trước khi đến với Tân Binh Toàn Năng, Hồ Đông Quan từng là thực tập sinh tại công ty giải trí và tham gia vòng casting của các show "sống còn" quốc tế như Chuang Asia SS2 và Boys II Planet. Anh cũng có cơ hội biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời lấn sân điện ảnh với vai diễn trong Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng.