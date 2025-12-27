Netizen đồng loạt đề nghị Hoa hậu Đỗ Thị Hà làm điều gì mà cô phải giải thích?

HHTO - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã không thể giữ im lặng được nữa khi quá nhiều người hỏi cô về cùng một điều.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiếp tục chia sẻ nhiều video về cuộc sống hàng ngày. Trước kia, khán giả đã quan tâm về Đỗ Thị Hà phiên bản đời thường thì bây giờ, mọi người lại càng muốn biết về một ngày của hai vợ chồng son.

Netizen rất yêu mến vợ chồng Đỗ Thị Hà

Nàng hậu rất chăm chỉ đăng tải video trang hoàng cây thông đón Noel, cắm hoa, nấu nướng hoặc bật mí các công thức dưỡng da hàng ngày. Tuy doanh nhân Viết Vương không lộ mặt trong video nhưng ai cũng biết anh chính là người đứng sau ống kính. Lúc thì chồng của nàng hậu đưa đồ trang trí để cô treo cây thông, lúc lại trò chuyện với vợ hoặc Đỗ Thị Hà nhí nhảnh làm điệu bộ hôn gió với chồng.

Doanh nhân Viết Vường thường lấp ló trong các video của vợ

Và dưới các video này, rất nhiều người đã nhắn nhủ Hoa hậu Việt Nam 2020 hãy cho doanh nhân Viết Vương lộ diện nhiều hơn trong video chứ đừng “thấp thoáng”. Khi thấy netizen “truy tìm” chồng mình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải lên tiếng thanh minh rằng cô không giấu chồng, bằng chứng là cô tổ chức hôn lễ công khai và chủ động đăng ảnh chồng lên trang cá nhân.

Nhưng khán giả mong anh xuất hiện nhiều hơn

Chỉ có điều, doanh nhân Viết Vương ít khi dùng mạng xã hội, công việc cũng không liên quan đến showbiz nên không muốn xuất hiện nhiều. Đỗ Thị Hà cho rằng mình cô lộ diện trong video là đủ rồi và cô rất vui khi thấy ông xã được khán giả yêu quý, quan tâm.

Lời giải thích nhẹ nhàng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà được nhiều khán giả ủng hộ và cho rằng cư dân mạng nên tôn trọng lựa chọn của doanh nhân Viết Vương. Bởi không phải ai kết hôn với nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng thích chia sẻ, đăng tải cuộc sống riêng tư. Chưa kể Viết Vương vẫn tham gia gián tiếp vào các video của Đỗ Thị Hà, rất nhiệt tình quay clip cho vợ cũng đủ thấy nam doanh nhân cưng chiều nàng hậu như thế nào.