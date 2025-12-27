Thêm một Anh trai "ship" đôi bạn MasonB, "thoại" khiến Sữa Đậu Con không ngờ

HHTO - Anh trai này bình thường khá nghiêm túc, nhưng khi nói về MasonB lại rất nhiệt tình và hài hước.

Những câu chuyện về đôi bạn MasonB - Mason Nguyễn và CONGB vẫn chưa hề "hạ nhiệt" dù chương trình Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đã khép lại. Đặc biệt, một Anh trai bình thường vốn nghiêm túc, kiệm lời nay lại gây bất ngờ bởi nhiều chia sẻ hài hước về MasonB, khiến Sữa Đậu Con - cộng đồng hâm mộ của đôi bạn này thích thú.

Trong thời gian gần đây, những video của Sơn.K khi bày tỏ nỗi lòng về đôi bạn MasonB được nhiều cư dân mạng tổng hợp, chia sẻ. Về trình độ "vẽ chuyện" hay "quăng miếng", Sơn.K cho thấy tiềm năng của mình không thua kém gì TEZ.

Trong một video, nam ca sĩ chia sẻ rằng trong một sự kiện, Mason Nguyễn và CONGB đi với nhau thay vì đi cùng các Anh trai khác. Thậm chí, Mason Nguyễn còn chủ động đặt xe cho CONGB và cả hai có nhà gần nhau. Những tiết lộ của Sơn.K khiến người xem ngạc nhiên, không ngờ "anh cán bộ" cũng hoạt ngôn và mạnh dạn thế này.

Sơn.K "dựng chuyện" hài hước về MasonB. Nguồn: @_elis.zzzz

Chia sẻ về chuyến đi Đà Lạt, Sơn.K còn "úp mở" những nhân vật ở phòng riêng thay vì cùng các anh em, khiến ekip khi đó cũng phải òa lên thích thú. Cư dân mạng bày tỏ sự háo hức của mình khi một chuyến đi Đà Lạt cùng nhau của nhóm Hermosa lại có nhiều "tư liệu lịch sử" như vậy.

Tiết lộ mới về chuyến đi Đà Lạt từ Sơn.K. Nguồn: @bscjw_

Dù cho chia sẻ qua phỏng vấn hay trò chuyện ngoài đời, hoặc trong những khoảnh khắc tập luyện, Sơn.K đang ngày càng mạnh dạn bày tỏ sự hâm mộ của mình dành cho đôi bạn MasonB. Có người còn đùa rằng Sữa Đậu Con nên cân nhắc "thăng cấp" cho Sơn.K với sự nhiệt tình không kém cạnh gì buitruonglinh hay TEZ.

Sơn.K trở thành "thuyền viên" mới của đôi bạn MasonB.

Trước đó, Sơn.K đã có dịp chung nhóm Hermosa cùng Mason Nguyễn, CONGB, Buitruonglinh và TEZ. Nhóm bạn này trở nên thân thiết từ sân khấu đến ngoài đời, là tổng hợp ăn ý và hội tụ đầy đủ các cá tính âm nhạc, từ sáng tác, vũ đạo, trình diễn, rap đến ngoại hình đều có đủ.