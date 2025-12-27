Phan Đinh Tùng đội tóc giả trong show sinh nhật, bị 6 Anh tài "bủa vây" hài hước

HHTO - "Anh tài" Phan Đinh Tùng đã có đêm diễn ĐINH SHOW hoành tráng để mừng sinh nhật, cũng như công bố những dự án bất ngờ mới trong năm 2026.

Tối 26/12, nam ca sĩ - Anh tài Phan Đinh Tùng đã chính thức tổ chức đêm nhạc ĐINH SHOW tại Hà Nội như một cách khép lại năm 2025 một cách trọn vẹn và đầy cảm xúc. Không chỉ kỷ niệm cột mốc tuổi 50 của nam ca sĩ, sự kiện còn đánh dấu hành trình hơn 26 năm anh bền bỉ gắn bó với sự nghiệp ca hát, mang đến cho khán giả hàng loạt khoảnh khắc đáng nhớ.

Nổi bật nhất trong đêm diễn của Phan Đinh Tùng chính là sự xuất hiện của nhiều Anh tài khác, bao gồm: Hà Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Tuấn Hưng, Bằng Kiều và NSND Tự Long. Các nghệ sĩ đã cùng nhau trình diễn, hát các ca khúc nổi bật của mình và không quên "hỏi xoáy" Phan Đinh Tùng với những tình huống vô cùng hài hước. Đặc biệt dưới hàng ghế khán giả, một Anh tài khác cũng bất ngờ xuất hiện là MC Thành Trung, khiến cả khán phòng thích thú với những màn đối đáp duyên dáng.

Dàn Anh tài đến ủng hộ Phan Đinh Tùng.

Ngoài ra, Phan Đinh Tùng còn mang đến nhiều sân khấu cảm xúc trong đêm diễn dài hơn 4 tiếng của mình. Nam ca sĩ gây hài khi đội tóc giả vô cùng "hợp rơ", có sân khấu Giáng sinh đặc biệt và bày tỏ tình cảm của mình với bà xã và các con. Gia đình nhỏ cũng tặng cho Phan Đinh Tùng món quà sinh nhật và những lời chúc yêu thương, ngược lại anh gây bất ngờ với tất cả mọi người khi tặng vợ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nhân dịp anh tròn 50 tuổi.

Phan Đinh Tùng đội tóc giả, tận hưởng tuổi mới cùng khán giả và gia đình nhỏ.

Khép lại ĐINH SHOW, Phan Đinh Tùng kết hợp 2 ca khúc Happy Birthday và Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, được cả khán phòng đứng dậy hát vang cùng như một cách khép lại chương trình và đêm sinh nhật của nam ca sĩ. Để tiếp tục khiến khán giả bất ngờ, Phan Đinh Tùng đã công bố dự án "remake" đầy tham vọng cho Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - bản hit lớn nhất sự nghiệp của anh.

Phiên bản đặc biệt này sẽ ra mắt trong năm 2026 với kỳ vọng đưa ca khúc ra thị trường quốc tế với sự tham gia của 5 nghệ sĩ từ 5 châu lục cùng hàng chục nghệ sĩ trong nước, hứa hẹn trở thành một cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của anh.