Uyển Ân, Pháp Kiều nhập vai "giám khảo Hoa hậu", hỏi khó Ngọc Phước và BB Trần

Tôn Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tối 27/12, sự xuất hiện bất ngờ của bộ ba giám khảo ẩn danh Mew Amazing, Uyển Ân và Pháp Kiều đã khiến Top 5 Đảo Hoa Hậu rơi vào tình huống "dở khóc dở cười". Đặc biệt, những câu hỏi hóc búa từ khách mời đã tạo nên màn ứng xử không kịch bản đầy thú vị ngay trên sân khấu.

Tối 27/12, suất diễn của vở kịch Đảo Hoa Hậu tiếp tục chứng minh sức hút đối với khán giả. Điểm nhấn của đêm diễn là màn "đánh úp" bất ngờ của dàn giám khảo ẩn danh gồm nhạc sĩ Mew Amazing, diễn viên Uyển Ân và ca sĩ, rapper Pháp Kiều. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của "hoàng tử mưa" Trung Quân trong vai trò "sít-rịt" cũng là một "gia vị" khiến khán giả thích thú.

hht-dhh14.jpg

Theo format quen thuộc, Top 5 thí sinh sẽ bước vào phần thi ứng xử với những câu hỏi "trên trời dưới đất" từ giám khảo. Tại đây, sự đối lập trong cách ra đề đã tạo nên những tình huống "dở khóc dở cười".

Nếu Uyển Ân còn "nương tay" với BB Trần, thì Pháp Kiều lại quyết tâm làm khó Ngọc Phước bằng một câu hỏi mang tầm vóc... tâm linh: "Nếu một ngày chị không còn, chị sẽ xuống âm phủ hay địa ngục?".

Uyển Ân đặt câu hỏi liệu BB Trần có chia tiền thưởng cho các thí sinh khác nếu đăng quang.

Ngọc Phước đã có pha "nhảy số" cực nhanh. Cô nàng thừa nhận do bản thân hay nói xấu người khác nên chắc chắn đã "ở dưới sẵn rồi". Cú "phản dame" đi vào lòng đất nằm ở câu chốt hạ: trong danh sách nói xấu sắp tới sẽ có thêm tên "Xà Nữ" Pháp Kiều.

Pháp Kiều đặt câu hỏi khiến Ngọc Phước "đứng hình" trên sân khấu.
hht-dhh13.jpg
Với nét diễn "tưng tửng" và khả năng nuốt mic, Ngọc Phước là nhân tố mang tiếng cười cho khán giả.
hht-dhh08.jpg
Phần thi tài năng của Top 8 thí sinh.

Chính sự kết hợp khéo léo giữa yếu tố tương tác và tính thời sự là lý do giúp Đảo Hoa Hậu viral trên mạng xã hội. Vở kịch không bó buộc diễn viên vào kịch bản cứng nhắc mà mở rộng biên độ cho họ "bung lụa", ứng biến tùy theo khách mời mỗi đêm.

hht-dhh12.jpg
Đảo Hoa Hậu do Bé 7 cùng Hồng Ngọc đồng đạo diễn.
hht-dhh02.jpg
Diễn thay vai của Hải Triều, nhưng Khiết Đan đã để lại ấn tượng cho khán giả bằng sự nỗ lực.
hht-dhh10.jpg

Trên nền ngẫu hứng đó, nội dung vở kịch vẫn giữ vững "xương sống" là câu chuyện châm biếm thâm thúy về giới "sắc đẹp". Đảo Hoa Hậu tái hiện những góc khuất hậu trường từ những nụ cười "công nghiệp" cho đến các chiêu trò đấu đá, bằng mặt không bằng lòng để tranh giành vương miện.

hht-dhh03.jpg
Ngoài tiếng cười, Đảo Hoa Hậu cũng đem đến những khoảng lặng tình cảm.
hht-dhh07.jpg
Đảo Hoa Hậu cũng là ứng viên cho giải Mai Vàng 2025﻿.
hht-dhh04.jpg
Hình ảnh "tóc nối tóc" quen thuộc khiến khán giả bật cười.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến phần "visual" được đầu tư "hết nước chấm". Dù chỉ là kịch sân khấu, nhưng trang phục của các diễn viên luôn lộng lẫy và thay đổi liên tục đến chóng mặt. Trên các bài đăng, khán giả thường nói vui rằng cát-xê diễn viên chắc "không đủ bù tiền may đồ". Tuy nhiên, chính sự chỉn chu này cộng với tài năng ứng biến của dàn cast đã khiến khán giả sẵn sàng "móc ví" để xem lại nhiều lần.

hht-dhh15.jpg
BB Trần là "thí sinh" khiến khán giả "ồ wow" mỗi lần xuất hiện.
hht-dhh06.jpg
1471.jpg
Tôn Huy
#đảo hoa hậu #pháp kiều #bb trần #uyển ân #ứng xử đảo hoa hậu

