Đóng tới 6 phim điện ảnh trong năm 2025, sao nam năng suất nhưng gây tiếc nuối

HHTO - Giữa bức tranh doanh thu kỷ lục của điện ảnh Việt năm 2025, có một nam diễn viên âm thầm vượt qua cả "ông hoàng vai chính" Quang Tuấn về số lượng phim ra rạp. Tuy nhiên, hành trình "phủ sóng" màn ảnh rộng của anh lại mang nhiều nốt trầm và thành công trọn vẹn dường như vẫn là đích đến cần kiên nhẫn chinh phục.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đẹp của điện ảnh Việt với sự xuất hiện của hàng loạt bộ phim trăm tỷ, từ thương hiệu Lật Mặt 8 cho đến kỷ lục doanh thu hơn 700 tỷ đồng của Mưa Đỏ. Trong không khí sôi động đó, cuộc đua của các nam diễn viên cũng trở nên khốc liệt. Nếu như Quang Tuấn ghi dấu ấn với 5 vai nam chính, thì một cái tên khác lại âm thầm lập kỷ lục về độ phủ sóng: Diễn viên Trần Kim Hải.

Một năm 2025 "năng suất" của diễn viên Trần Kim Hải.

Không quá ồn ào trên truyền thông, nhưng Trần Kim Hải là gương mặt chăm chỉ nhất năm nay khi góp mặt trong 6 dự án điện ảnh, bao gồm: Lật Mặt 8, Đợi Gì Mơ Đi, Cải Mả, Phá Đám Sinh Nhật Mẹ, Cưới Vợ Cho Cha và Nhà Hai Chủ. Từ vai chính, vai phụ đến khách mời, anh "cân" đủ mọi thể loại từ hài hước đến kinh dị.

Trần Kim Hải sinh năm 1993, tốt nghiệp trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế phòng vé, khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho sự nỗ lực này. Dù sở hữu khả năng diễn xuất ấn tượng, nhưng các dự án Trần Kim Hải tham gia (ngoại trừ Lật Mặt 8) đều chưa đạt được hiệu ứng doanh thu bùng nổ.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, Trần Kim Hải chia sẻ: "Với Hải cảm thấy may mắn vì trong năm nay ra mắt khán giả với 6 bộ phim và không có sự trùng lặp". Nhưng nam diễn viên cũng cho biết: "Nói về sự lận đận nghe cũng thương, thương cho mình một chút, thương cho các anh em trong các phim một chút". Tuy nhiên nam diễn viên cho biết tích cực là cố gắng diễn tốt và hi vọng sẽ có những sự khởi sắc.

Trần Kim Hải chia sẻ về điều cảm thấy tự hào trong năm 2025. - Clip: Tôn Huy.

Dự án khép lại năm 2025 của riêng Trần Kim Hải là bộ phim kinh dị Nhà Hai Chủ. Phim bắt đầu với gia đình nghèo của hai vợ chồng Ba Lâm và Mai (Trâm Anh) vào những năm 90. Rời quê lên Sài Gòn lập nghiệp, muốn con cái đổi đời nhưng cái nghèo cứ đeo bám, khiến họ phải đánh liều mua một căn nhà giá rẻ dù biết nơi này từng chôn xác hai đời chủ. Từ đây, cơn ác mộng kinh hoàng thực sự bắt đầu.

Trong vai người chồng Ba Lâm, Trần Kim Hải mang đến nét diễn đời thường. Một chi tiết thú vị được anh tiết lộ là đã phải học hỏi cách tráng bánh ướt từ chính người nhà để phục vụ cho các cảnh quay chân thực nhất.