Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Concert Anh Trai Say Hi 2025: Sơn.K - CONGB nhảy đôi, team Hermosa khẳng định vị thế

Lan Anh

HHTO - Trong đêm concert Anh Trai “Say Hi” 2025, hàng chục ngàn khán giả được chiêu đãi bằng loạt tiết mục được đầu tư công phu và Hermosa nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật.

Tại đêm concert D-1 của Anh Trai “Say Hi” 2025, giữa nhiều tiết mục được đầu tư công phu, Hermosa đã vươn lên trở thành một trong những màn trình diễn được chú ý và bàn luận nhiều nhất. Ngay khi phần biểu diễn khép lại, chương trình lập tức đăng tải bản full HD của tiết mục lên YouTube, khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú và liên tục “stream đi stream lại” không ngừng.

Mang Hermosa đến sân khấu concert, 5 thành viên của “sinh tố Hẻm” (tên thân mật do fan đặt cho nhóm) không chỉ tái hiện trọn vẹn tinh thần bản gốc mà còn khéo léo cài cắm nhiều “túi mù” mới trong phần trình diễn.

Nếu ở Live stage 1, Hermosa gây ấn tượng với sự xuất hiện của dancer nữ, thì tại sân khấu concert, tiết mục được nâng tầm rõ rệt, qua đó khẳng định vị thế The Best Group Performance bằng màn vũ đạo đôi của Sơn.K và CONGB.

CONGB quyết "ăn hai đầu lương" khi vừa trình diễn, vừa kiêm luôn trợ diễn.

Vốn là hai “con tướng mạnh” về kỹ năng nhảy, Sơn.K và CONGB nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ chỉ sau ít giờ biểu diễn. Đặc biệt, CONGB nhận về “cơn mưa” lời khen nhờ thần thái cuốn hút, phong độ ổn định cùng những động tác chuẩn chỉnh dù phải thực hiện các tổ hợp động tác khó của vũ công nữ. Sự ăn ý trong từng chuyển động, cộng hưởng với phần biên đạo được làm mới, đã giúp Hermosa trở nên bùng nổ và có chiều sâu hơn so với các sân khấu trước đó.

605881387-1462271438902644-7263514519966379653-n.jpg
CONGB nhận nhiều lời khen về phần trình diễn trong tiết mục.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố vũ đạo, phần phối hợp đội hình và sự đổi mới về trang phục của nhóm cũng được đánh giá cao. Outfit "đổi gió" mang màu sắc hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được tinh thần đồng đội, tạo nên nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung và đầy sức sống cho tiết mục. Chính những yếu tố này đã giúp Hermosa không chỉ “đã mắt” mà còn “đã cảm xúc”.

603770995-1462263112236810-2738173905169685453-n.jpg
5 thành viên chứng minh khả năng của Best Group Performance.

Hermosa vốn là tiết mục của đội trưởng Sơn.K tại Live stage 1 Anh Trai “Say Hi”. Sau chương trình, tên ca khúc dần được người hâm mộ sử dụng như một tên gọi chung cho nhóm 5 thành viên, gồm: Sơn.K, buitruonglinh, CONGB, Mason Nguyễn và TEZ. Đây cũng là một trong những nhóm hiếm hoi sở hữu đội hình có độ tuổi tương đồng, nhanh chóng hình thành một “hội bạn thân” đúng nghĩa cả trong lẫn ngoài chương trình.

556848292-122160366884598339-6134486838087912627-n.jpg
Không chỉ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, nhóm còn có broadcast riêng để giao lưu cùng fan, tạo cảm giác gần gũi và thân thiết.

Đáng chú ý, Hermosa còn được fan đánh giá là đội hình phù hợp với mô hình boyband hoàn chỉnh. Bởi cả 5 thành viên đều hội tụ những kỹ năng cần thiết của một nhóm nhạc thần tượng từ hát, rap, nhảy cho đến khả năng sáng tác và làm chủ sân khấu.

Thành công của Hermosa càng được khẳng định khi 4/5 thành viên trong nhóm tiến thẳng vào Chung kết. Trong đó, hai cái tên buitruonglinh và Sơn.K xuất sắc ghi danh vào Best5, và CONGB đạt giải The Best Performer.

608113040-1462268938902894-4687740607485998719-n.jpg
Mỗi cá nhân mang một màu sắc riêng, nhưng khi đứng chung lại tạo nên một tổng thể hài hòa, có bản sắc rõ nét.
image-26.jpg
Lan Anh
#Hermosa #concert #Vũ đạo #Nhóm nhạc #Sơn.K #CONGB #Mason Nguyễn #buitruonglinh #TEZ

Xem thêm

Cùng chuyên mục