Concert Anh Trai Say Hi 2025: Sơn.K - CONGB nhảy đôi, team Hermosa khẳng định vị thế

HHTO - Trong đêm concert Anh Trai “Say Hi” 2025, hàng chục ngàn khán giả được chiêu đãi bằng loạt tiết mục được đầu tư công phu và Hermosa nhanh chóng trở thành điểm nhấn nổi bật.

Tại đêm concert D-1 của Anh Trai “Say Hi” 2025, giữa nhiều tiết mục được đầu tư công phu, Hermosa đã vươn lên trở thành một trong những màn trình diễn được chú ý và bàn luận nhiều nhất. Ngay khi phần biểu diễn khép lại, chương trình lập tức đăng tải bản full HD của tiết mục lên YouTube, khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú và liên tục “stream đi stream lại” không ngừng.

Mang Hermosa đến sân khấu concert, 5 thành viên của “sinh tố Hẻm” (tên thân mật do fan đặt cho nhóm) không chỉ tái hiện trọn vẹn tinh thần bản gốc mà còn khéo léo cài cắm nhiều “túi mù” mới trong phần trình diễn.

Nếu ở Live stage 1, Hermosa gây ấn tượng với sự xuất hiện của dancer nữ, thì tại sân khấu concert, tiết mục được nâng tầm rõ rệt, qua đó khẳng định vị thế The Best Group Performance bằng màn vũ đạo đôi của Sơn.K và CONGB.

CONGB quyết "ăn hai đầu lương" khi vừa trình diễn, vừa kiêm luôn trợ diễn.

Vốn là hai “con tướng mạnh” về kỹ năng nhảy, Sơn.K và CONGB nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ chỉ sau ít giờ biểu diễn. Đặc biệt, CONGB nhận về “cơn mưa” lời khen nhờ thần thái cuốn hút, phong độ ổn định cùng những động tác chuẩn chỉnh dù phải thực hiện các tổ hợp động tác khó của vũ công nữ. Sự ăn ý trong từng chuyển động, cộng hưởng với phần biên đạo được làm mới, đã giúp Hermosa trở nên bùng nổ và có chiều sâu hơn so với các sân khấu trước đó.

CONGB nhận nhiều lời khen về phần trình diễn trong tiết mục.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố vũ đạo, phần phối hợp đội hình và sự đổi mới về trang phục của nhóm cũng được đánh giá cao. Outfit "đổi gió" mang màu sắc hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được tinh thần đồng đội, tạo nên nguồn năng lượng tươi mới, trẻ trung và đầy sức sống cho tiết mục. Chính những yếu tố này đã giúp Hermosa không chỉ “đã mắt” mà còn “đã cảm xúc”.

5 thành viên chứng minh khả năng của Best Group Performance.

Hermosa vốn là tiết mục của đội trưởng Sơn.K tại Live stage 1 Anh Trai “Say Hi”. Sau chương trình, tên ca khúc dần được người hâm mộ sử dụng như một tên gọi chung cho nhóm 5 thành viên, gồm: Sơn.K, buitruonglinh, CONGB, Mason Nguyễn và TEZ. Đây cũng là một trong những nhóm hiếm hoi sở hữu đội hình có độ tuổi tương đồng, nhanh chóng hình thành một “hội bạn thân” đúng nghĩa cả trong lẫn ngoài chương trình.

Không chỉ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, nhóm còn có broadcast riêng để giao lưu cùng fan, tạo cảm giác gần gũi và thân thiết.

Đáng chú ý, Hermosa còn được fan đánh giá là đội hình phù hợp với mô hình boyband hoàn chỉnh. Bởi cả 5 thành viên đều hội tụ những kỹ năng cần thiết của một nhóm nhạc thần tượng từ hát, rap, nhảy cho đến khả năng sáng tác và làm chủ sân khấu.

Thành công của Hermosa càng được khẳng định khi 4/5 thành viên trong nhóm tiến thẳng vào Chung kết. Trong đó, hai cái tên buitruonglinh và Sơn.K xuất sắc ghi danh vào Best5, và CONGB đạt giải The Best Performer.