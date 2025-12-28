Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lê Hải - "mỹ nam má lúm" của Cách Em 1 Milimet: Tưởng "trai hư" hóa ra chân tình

Hoài Nam - Ảnh: FBNV

HHTO - Cứ ngỡ kiểu nhân vật trai hư như Hiếu của Cách Em 1 Milimet sẽ bị khán giả "ném đá", ai ngờ càng xem mọi người lại càng thích chàng "mỹ nam má lúm" với những câu thả thính cực ngọt ngào.

le-hai-16.jpg

Cách Em 1 Milimet xoay quanh một nhóm bạn thân thiết với nhau từ khi còn bé xíu đến hiện tại. Dù có đối mặt với nhiều mâu thuẫn, những hiểu lầm khó nói nhưng họ vẫn gắn bó bên nhau, nhất là khi có những người còn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Như Tú bao nhiêu năm vẫn chỉ hướng về Bách dù anh bị mất trí nhớ và còn chuẩn bị kết hôn với người khác.

le-hai-13.jpg

Không muốn em gái mãi sống trong cảnh thất tình, Viễn đã giới thiệu Tú với chàng giám đốc Hiếu đẹp trai, bí ẩn. Ngay từ khi mới xuất hiện, Hiếu đã lộ mặt là trai hư chính hiệu khiến cho Tú mất cảm tình, không muốn dây dưa thêm. Nhưng Tú càng xa lánh thì Hiếu lại càng tìm cách tiếp cận cô nhiều hơn.

le-hai-12.jpg

Hiếu liên tục có những câu thả thính siêu ngọt ngào, khẳng định Tú là duyên phận cả đời của mình, muốn làm bạn đời chứ không phải bạn bè với Tú. Nếu Tú lảng tránh rằng hai bên không hợp nhau, Hiếu hỏi ngay anh không ổn chỗ nào để còn sửa. Hiếu chẳng ngại theo chân Tú đi khắp mọi nơi dù nhóm bạn của cô khó chịu ra mặt.

le-hai-2.jpg
le-hai-9.jpg
le-hai-10.jpg
le-hai-11.jpg

Và khán giả thì sau phút đầu không ưa trai hư Hiếu, nay lại quay sang ghép đôi Tú với Hiếu. Đơn giản vì Hiếu quá đẹp trai, lúc nào cũng diện đồ lịch lãm hợp mốt, nói chuyện duyên dáng và có nụ cười má lúm làm tan chảy mọi trái tim. Trùng hợp thay, Tú cũng có má lúm càng khiến netizen thấy hai người đúng là “cặp đôi trời sinh”.

le-hai-3.jpg
le-hai-4.jpg
le-hai-6.jpg
le-hai-8.jpg

Hiếu là vai diễn đầu tiên của Lê Hải ở phim giờ vàng VTV, và dù chỉ là vai phụ, còn xuất hiện ở nửa sau của Cách Em 1 Milimet nhưng vẫn gây được ấn tượng chẳng kém gì vai chính. Hiếu được giới thiệu là trai hư nhưng càng xem càng thấy chân tình, từ đó mà khán giả càng thêm yêu thích Lê Hải và mong nam diễn viên sẽ có thêm nhiều vai diễn thú vị khác.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh: FBNV
#Cách Em 1 Milimet #Lê Hải #phim VTV #mỹ nam má lúm #diễn viên Lê Hải

