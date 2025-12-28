Tân Binh Toàn Năng tập 13: Đội hình 8 người lội ngược dòng, tiến vào Chung kết?

HHTO - Trong tập 13 Tân Binh Toàn Năng, Thái Lê Minh Hiếu được khen tiến bộ vượt bậc. Sau nhiều Công diễn cam go, đội hình 8 Tân binh Thăng Cấp có lội ngược dòng và tiến thẳng vào Chung kết?

Thái Lê Minh Hiếu được khen ngợi

Trải qua hành trình rèn luyện "chông gai" tại Tân Binh Toàn Năng, đến tập 13, Thái Lê Minh Hiếu khẳng định sự tiến bộ vượt bậc. Trai đẹp 2K2 khiến Chuyên gia đào tạo Performance Ham Dongjin kinh ngạc khi hoàn thành khối lượng vũ đạo phức tạp chỉ trong 3 buổi tập.

“Em nghĩ thầy bị sốc vì trước giờ, thầy chưa thấy Minh Hiếu học bài nhanh đến vậy. Bài nhảy này cũng chỉ tập có 3 - 4 ngày thôi nhưng mà em vẫn đu kịp các bạn. Mấy chi tiết thầy chỉnh em có tập lại nên phần công sức mình bỏ ra đã mang lại kết quả” - Thái Lê Minh Hiếu tự hào.

Đội hình 8 người tiến thẳng vào Chung kết

Đêm Công diễn 5 diễn ra kịch tính. Tiết mục Barbie không như kỳ vọng, chỉ đạt 1464 điểm so với điểm tối thiểu 1600 điểm tại vòng 2, khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên trong vòng thi cuối. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhóm khách mời LUNAS cùng màn trình diễn Mất Trí Nhớ Tạm Thời đã xoay chuyển cục diện. Kết quả tổng kết 11.234 điểm - vượt ngưỡng mục tiêu 11.200 điểm - chính thức tạo nên một “cú lội ngược dòng” bất ngờ.

Khoảnh khắc 8 chiếc bảng tên ghi tên đầy đủ 8 thành viên xuất hiện trong chiếc hộp bí mật khiến cả tất cả vỡ òa. Long Hoàng - người chót bảng xếp hạng điểm tích lũy cá nhân, không kìm được hạnh phúc khi được đi tiếp cùng anh em.

Ngay sau khi xác định đội hình Chung kết, luật chơi vòng cuối cũng được hé lộ. Với vị trí dẫn đầu bảng điểm cá nhân, Phúc Nguyên quyết định chọn vị trí trình diễn tiết mục solo (performance) duy nhất tại đêm Chung kết.

Tân binh 2K5 khiêm tốn chia sẻ: “Để nói đủ năng lực để đứng một mình hay chưa thì em nghĩ em vẫn còn phải học hỏi khá nhiều. Đương nhiên, so với những vị tiền bối thì em chưa là gì nhưng em đã nuôi nấng giấc mơ đó, chờ đợi sân khấu này lâu lắm rồi. Em nghĩ đó sẽ là một đêm khó quên”.

Bên cạnh màn solo của Phúc Nguyên, đội hình Chung kết cũng được lựa chọn và phân chia rõ ràng: Cường Bạch đảm nhận vị trí center trong tiết mục Vocal nhóm cùng Lâm Anh, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu và Long Hoàng. Trong khi đó, Duy Lân và Đức Duy sẽ kết hợp trong tiết mục Duo Performance.

Đặc biệt, thử thách lớn nhất tại Chung kết là phải đối đầu với nhóm nhạc Hàn Quốc TEMPEST. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu nảy lửa, nơi các tân binh Việt Nam phải chứng minh họ thực sự sẵn sàng góp mặt trong đội hình ra mắt chính thức.