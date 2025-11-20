Phát ngôn cũ của NewJeans bị đào lại: Từ tố ILLIT phớt lờ đến meme cợt nhả rời ADOR

HHTO - Kể từ khi các thành viên NewJeans tuyên bố muốn trở lại ADOR, không ít cư dân mạng đã "đào lại" các phát ngôn cũ của nhóm. Trái lại, không ít dân mạng vẫn ngóng chờ NewJeans tái xuất, sửa sai.

Những ngày gần đây, NewJeans đang là tâm điểm dư luận sau loạt diễn biến mới liên quan đến tranh chấp hợp đồng với ADOR. Sau khi tòa án tuyên bố NewJeans thua kiện, công ty xác nhận Haerin và Hyein đã trở về. 3 thành viên còn lại là Minji, Hanni, Danielle cũng bày tỏ mong muốn trở lại nhưng phía ADOR vẫn đang xem xét. Knet và dân mạng trên X bắt đầu "đào lại" những phát ngôn cũ của nhóm để mỉa mai quyết định này.

Tuyên bố nhóm có 6 thành viên, nhìn thấy tòa nhà HYBE là tim đập nhanh

Tại một phiên tòa giải quyết hợp đồng với ADOR, sau phần biện hộ của luật sư, các thành viên NewJeans lần lượt bước lên phát biểu cảm nghĩ. Họ đều cho rằng ADOR không có động thái bảo vệ nhóm trước suy đoán HYBE cố ý hạ thấp thành tích và hình ảnh, khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu công bằng.

Danielle sau đó đã khẳng định NewJeans là "một nhóm gồm 6 người, bao gồm cả Min Hee Jin". Việc nhóm khẳng định điều này không chỉ thể hiện sự trung thành với cựu CEO mà còn phản đối phán quyết cách chức Min Hee Jin của ADOR và HYBE.

Trong phiên tòa hồi cuối tháng 7/2025, phía NewJeans từng cho biết các cô gái "chỉ cần nhìn thấy tòa nhà trụ sở thôi là tim đập nhanh, có thành viên còn phải điều trị trầm cảm", so sánh việc quay lại HYBE như "bắt nạn nhân bạo lực học đường quay lại nơi từng tổn thương".

Soi lại thái độ "lồi lõm"

Trong buổi họp báo khẩn cấp năm ngoái, khi NewJeans tố ADOR vi phạm nghĩa vụ, đối xử bất công và phân biệt đối xử, không bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho nghệ sĩ, một phóng viên đã hỏi: "Nhóm tuyên bố chấm dứt hợp đồng dù còn hiệu lực mà không kèm thủ tục pháp lý, sao lại làm thế?". Chị cả Minji đáp rằng: "Chúng tôi chấm dứt hợp đồng vì HYBE và ADOR đã vi phạm nghĩa vụ. Anh đã hiểu chưa?". Câu trả lời của cô bị cho là thiếu tôn trọng phóng viên.

Sau buổi họp báo tuyên bố rời ADOR, Minji đăng meme nhân vật anime "Say Bye" còn Hanni chia sẻ clip reaction "Peace I’m out, see you on the other side" (đi đây, gặp sau nha). Hai trạng thái này bị dân mạng đào lại cho rằng thời điểm đó Minji và Hanni quá ngông cuồng trong khi hiện tại đang phải "van nài" quay lại ADOR nếu không muốn đền hợp đồng tiền tỉ sau khi khởi kiện thất bại.

Hanni còn từng xuất hiện trong phiên điều trần về vấn đề bắt nạt của Ủy ban Lao động và Môi trường của Quốc hội Hàn Quốc vào năm ngoái, cùng CEO được bổ nhiệm thời điểm đó của ADOR - Kim Joo Young. Trong khi CEO đang nói, nữ idol cười nhếch mép, thể hiện thái độ ghét bỏ và không tôn trọng ra mặt.

Không chỉ vậy, em út Hyein cũng bị cho là đã cười mỉa mai nghe tên Bang Si Hyuk trong cuộc thảo luận, phản ứng rõ ràng sự bức xúc và không hài lòng với HYBE.

Yêu cầu xin lỗi ILLIT, LE SSERAFIM

Phía NewJeans từng cho rằng HYBE đang tìm cách thay thế nhóm bằng ILLIT, đồng thời chỉ ra những điểm tương đồng về phong cách và âm nhạc. Hanni từng tố thành viên ILLIT nghe nhân viên xúi giục phớt lờ mình khi gặp ở tòa nhà HYBE.

Tuy nhiên, phía BELIFT Lab phủ nhận hoàn toàn, khẳng định qua kiểm tra CCTV, các thành viên ILLIT thực sự cúi chào Hanni 90 độ và không có bằng chứng nào về việc họ được yêu cầu "ngó lơ".

Dân mạng đào lại Hanni cũng như các thành viên NewJeans từng nghe nhầm Seungkwan (SEVENTEEN) nên có phản ứng "sượng trân". Những quan điểm chủ quan, vô căn cứ của nhóm đã khiến danh tiếng ILLIT chững lại suốt thời gian dài.

Bên cạnh đó, NewJeans cũng cho rằng LE SSERAFIM nhận được nhiều đặc quyền khi "cướp mất" cơ hội là nhóm nữ đầu tiên của HYBE, được đầu tư mạnh mẽ và quảng bá vượt trội.

Theo đó, Bang Si Hyuk từng tuyên bố NewJeans sẽ là nhóm nhạc nữ đầu tiên của tập đoàn, và cựu CEO Min Hee Jin gia nhập HYBE với kỳ vọng này. Tuy nhiên, sau khi NewJeans hoàn tất đánh giá ra mắt vào tháng mùa xuân 2021, HYBE không có phản hồi gì cho đến tháng 9/2021. Trong khoảng thời gian đó, Source Music (công ty thuộc HYPE) lại ra mắt LE SSERAFIM trước mà không giải thích.

Tuy nhiên, truyền thông Hàn đưa tin việc thành viên NewJeans rời đi theo Min Hee Jin đã khiến Source Music phải chắp vá vội để ra mắt một nhóm nữ mới cho đúng kế hoạch.

Dân mạng yêu cầu phía NewJeans phải công khai xin lỗi LE SSERAFIM và ILLIT vì những phát ngôn đã làm ảnh hưởng đến hai nhóm nữ cùng công ty.

Đối lập với làn sóng chỉ trích, nhiều cư dân mạng đứng ra bảo vệ NewJeans, cho rằng dư luận không nên quá tiêu cực vào việc nhóm trở về ADOR. Các thành viên đều còn rất trẻ, ít trải nghiệm xã hội do thực tập, ra mắt sớm nên lập trường chưa vững vàng và t hiếu hiểu biết pháp lý. Thời điểm đấu tố, dĩ nhiên, để có được phần thắng, nhóm phải có những lập luận thống nhất bảo vệ quan điểm của mình.

Dân mạng cho rằng việc nhóm không cố chấp kháng cáo mà quyết định trở về có thể coi là hành động hối lỗi, "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" và vẫn ngóng chờ sản phẩm âm nhạc mới của nhóm cùng ADOR ở hành trình mới.