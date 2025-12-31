Top 2 Miss Cosmo 2024 hết nhiệm kỳ, về nước theo đuổi việc học tập và giảng dạy

HHTO - Fan meeting đặc biệt của Miss Cosmo 2024 - Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Miss Cosmo 2024 Mook Karnruethai Tassabut diễn ra đầy xúc động. Tại sự kiện, Top 2 không chỉ trải lòng về những câu chuyện hậu đăng quang mà còn hé lộ định hướng cho chặng đường phía trước.

Trên cương vị Miss Cosmo đầu tiên, Ketut Permata Juliastrid Sari đã thực hiện chuỗi công du tại 15 quốc gia, tham gia các hoạt động cộng đồng và quảng bá hình ảnh Miss Cosmo trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Song hành cùng cô, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut tham gia các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa và kết nối thương hiệu.

﻿ ﻿ ﻿

Tiếp nối các hoạt động hậu nhiệm kỳ, buổi fan meeting của Top 2 Miss Cosmo 2024 được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 người hâm mộ. Sự kiện là dịp để Top 2 gặp gỡ khán giả sau final walk, cùng nhìn lại hành trình đã qua và chia sẻ những cảm xúc còn đọng lại. Sự kiện mang ý nghĩa như một lời tạm biệt dành cho chặng đường đã qua, đồng thời mở ra những định hướng cho hành trình phía trước.

Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari cho biết cô sẽ trở về Indonesia để hoàn thành việc học, đồng thời tiếp tục thực hiện các trách nhiệm gắn bó với quê nhà, như một cách nối dài hành trình đã bắt đầu. Trong khi đó, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut khẳng định sẽ khép lại hành trình thi sắc đẹp, lựa chọn con đường giảng dạy và đào tạo, với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và giá trị tích lũy được trong suốt nhiệm kỳ Miss Cosmo.

Không khí buổi fan meeting được xây dựng qua các hoạt động tương tác trực tiếp, giúp Top 2 Miss Cosmo 2024 kết nối gần hơn với người hâm mộ thông qua phần Q&A và giao lưu.

Khi chương trình dần khép lại, Top 2 Miss Cosmo 2024 dành những lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ Việt Nam. Những cái bắt tay, từng giọt nước mắt, tiếng cười… đã trở thành dấu mốc khép lại một nhiệm kỳ rực rỡ, đồng thời mở ra hành trình tiếp theo của Top 2 Miss Cosmo đầu tiên.