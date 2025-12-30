Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ: Là tiểu thư nhà giàu nhưng Triệu Kim Mạch lại mặc xấu?

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Lại thêm một điều khó hiểu của phim ngôn tình Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ. Nữ chính là con nhà giàu nhưng gu ăn mặc lại bị nhiều khán giả chê rất "ba chấm".

Lâu nay, netizen thường than phiền việc phim ngôn tình không chăm chút đến tạo hình nhân vật, nhất là nữ chính. Rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp bị dìm hàng đáng kể vì trang phục không phù hợp, lỗi mốt, kiểu tóc nhạt nhòa. Ngay như phim Bạch Nguyệt Quang Nơi Chợ Rau Của Tôi dù đang quay đã bị khán giả phản ứng mạnh đến nỗi stylist phải lên tiếng xin lỗi, hứa sẽ để Trương Tịnh Nghi mặc đẹp hơn.

anh-duong-22.jpg
anh-duong-24.jpg

Phim đang chiếu Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ cũng không thoát được lời nguyền “nữ chính ngôn tình luôn mặc xấu”. Nếu đây là cô gái có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện chăm chút ngoại hình thì khán giả còn thông cảm. Đằng này Nhiếp Hi Quang là con gái nhà giàu, bố mẹ sở hữu cả công ty lớn nhưng mặc đồ đơn giản hết sức mới khiến khán giả thấy khó hiểu.

anh-duong-3.jpg
anh-duong-4.jpg
anh-duong-13.jpg
anh-duong-23.jpg

Nhiều người từng chờ đợi Hi Quang sẽ xuất hiện sành điệu, sang chảnh như tiểu thư tài phiệt nhưng nhận lại một cô gái giản dị vô cùng. Nhiếp Hi Quang sở hữu bộ sưu tập áo len đủ màu đủ kiểu mặc với quần jeans. Từ áo len cổ tròn đến áo cardigan, từ màu sẫm đến màu nổi… mỗi cảnh Hi Quang khoe một chiếc áo khác nhau.

anh-duong-25.jpg
anh-duong-26.jpg

Thỉnh thoảng, cô cũng đổi phong cách khi mặc váy nhưng càng khiến khán giả buồn hơn với những thiết kế nhạt nhòa, cách chọn màu sắc ngẫu hứng hết biết.

anh-duong-5.jpg
anh-duong-11.jpg
anh-duong-14.jpg
anh-duong-19.jpg

Công thức phối đồ của Hi Quang hết sức cơ bản như bất kỳ một cô sinh viên nào bạn gặp trên đường. Quần jeans áo thun với áo khoác lửng, hoặc sơ mi kẻ dáng rộng khoác ngoài là xong set đồ đi học, đi làm.

anh-duong-16.jpg
anh-duong-17.jpg

Ngay cả kiểu tóc, khán giả thấy Hi Quang thả tóc xõa gần như ở mọi cảnh phim. Trong khi stylist hẳn có nhiều cách biến hóa với mái tóc dài ngang lưng như thế này.

anh-duong-12.jpg
anh-duong-15.jpg

Kết quả là Hi Quang dù là con nhà giàu, nhưng ăn mặc cũng một màu và thiếu điểm nhấn như các nữ chính nhà nghèo khác khiến netizen chán chẳng buồn góp ý cho stylist thêm nữa.

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim ngôn tình #Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ #Triệu Kim Mạch #nữ chính ngôn tình #Triệu Kim Mạch style

