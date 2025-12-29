Hoa hậu Thanh Thủy phản ứng dễ thương hết biết khi gặp sự cố bất ngờ

HHTO - Nhiều khán giả công nhận không phải nàng hậu nào cũng có thể xử lý sự cố một cách nhanh chóng và đáng yêu như Hoa hậu Thanh Thủy.

Dù đã kết thúc nhiệm kỳ Miss International 2024, Thanh Thủy vẫn là người đẹp được nhiều nhãn hàng yêu mến mời làm người đại diện. Trong một sự kiện mới đây, nàng hậu khoe khéo vóc dáng chuẩn chỉnh bằng bộ váy ngắn ôm sát và chẳng ngờ khi di chuyển trong hậu trường, Thanh Thủy vô tình vấp phải thanh chắn cửa và suýt ngã.

Nguồn: Vietdaily.

Rất may là nàng hậu kịp bám lấy cánh cửa nên không bị ngã nhưng chắc hẳn cú vấp khiến cho Thanh Thủy khá đau. Nhưng cô đã nhanh chóng ngoái lại phía sau trấn an mọi người rằng mình vẫn ổn, và sau đó tiếp tục tươi cười di chuyển như không có chuyện gì xảy ra. Ai cũng biết Thanh Thủy đang đau điếng nhưng thay vì nhăn nhó than thở để ê-kíp lo lắng, Hoa hậu Việt Nam 2022 đã khẳng định mình không sao cả.

Nàng hậu được khen xử lý sự cố khéo léo.

Phản ứng của nàng hậu được netizen khen là rất dễ thương, luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác trước tiên và xử lý mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng nhất. Cũng chính tính cách vui vẻ, lạc quan ấy của Thanh Thủy mà nàng hậu ngày càng được yêu mến.

Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng xinh đẹp hơn.

Thời gian gần đây, Thanh Thủy tiết lộ cô đã giảm cân được chút ít, vóc dáng nhờ đó càng săn chắc mảnh mai hơn và tự tin hơn khi diện đồ ôm sát. Quả thực loạt ảnh mới nhất của Thanh Thủy khiến khán giả không thể rời mắt trước vòng eo con kiến nhỏ xíu, đôi chân càng dài miên man và gương mặt thon nhỏ đáng kể.